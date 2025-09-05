ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «εξωδικαστικές εκτελέσεις»

Το Καράκας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «εξωδικαστικές εκτελέσεις στη θάλασσα» μετά το πρόσφατο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλοίου στη νότια Καραϊβική, που φέρεται σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ να συνδεόταν με δίκτυο διακινητών ναρκωτικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντ. Καμπέγιο, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν 11 «ναρκω-τρομοκράτες», είπε ότι «καμιά υποψία για διακίνηση ναρκωτικών δεν επιτρέπει να διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις στη θάλασσα». Επέμεινε δε ότι «τίποτα δεν είναι σαφές, τίποτα δεν εξηγήθηκε, ανακοίνωσαν πομπωδώς πως δολοφόνησαν 11 ανθρώπους. Το θέμα είναι πολύ λεπτό. Και το δικαίωμα στην υπεράσπιση;».

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, ότι το «χτύπημα οδήγησε στον θάνατο 11 τρομοκρατών ενώ βρίσκονταν σε δράση. Κανένα μέλος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν έπαθε κάτι». Πρόσθεσε δε ότι «ας εκληφθεί αυτό ως προειδοποίηση σε οποιονδήποτε τολμήσει ακόμα και να σκεφτεί να φέρει ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, το συγκεκριμένο πλοίο - που επλήγη το πρωί της περασμένης Τρίτης - ανήκε στην οργάνωση «Tren de Aragua».

Εδώ και πάνω από 10 μέρες οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολλά πολεμικά πλοία στα ανοικτά της Βενεζουέλας, στο όνομα της «αντιμετώπισης διακινητών ναρκωτικών», κατηγορώντας το Καράκας για διασυνδέσεις μαζί τους.

Από τη μεριά της, η κυβέρνηση Μαδούρο έστειλε και επιστολή στον γγ του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας τις ΗΠΑ για «τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βιώσει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια», για «μια αδικαιολόγητη, ανήθικη, απολύτως εγκληματική και αιματηρή απειλή».

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μ. Ρούμπιο, είχε επαφές σε Μεξικό και Εκουαδόρ, με βασικό θέμα και την αναβάθμιση της «συνεργασίας για την ασφάλεια».

Από την Πόλη του Μεξικού, αναφερόμενος στο πλήγμα κατά πλοίου στην Καραϊβική ανήγγειλε ότι «αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», προσθέτοντας ότι «εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στο δε Κίτο, αναμενόταν και χτες να ολοκληρώσει την υπογραφή διαφόρων συμφωνιών «θεμελιωδών για την ασφάλεια», όπως ανέφερε σε δηλώσεις του και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Τζον Ρέιμπεργκ, που πρόσθεσε ότι με τις ΗΠΑ «εμπλεκόμαστε σε κοινό αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και της διακίνησης ναρκωτικών».