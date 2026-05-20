ΡΩΣΙΑ - ΚΙΝΑ

Ξεκίνησε χθες η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο

Sputnik

Με βασικό στόχο να ενισχυθούν οι γεωπολιτικοί, ενεργειακοί και εμπορικοί δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Κίνας ξεκίνησε χθες η διήμερη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρουστο Πεκίνο, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑη οποία αποδεδειγμένα, πέρα από το επικοινωνιακό επίπεδο, είχε πενιχρά αποτελέσματα.

Τον Πούτιν υποδέχτηκε με αγήματα και τιμές αντιπροσωπεία της κινεζικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, ενώ σήμερα αναμένεται η συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες «να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και της ενότητας», τόνισε ο Πούτιν, με το βλέμμα στις ΗΠΑ και συνολικά στη «Δύση», σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την αναχώρησή του για το Πεκίνο. Η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει φτάσει σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου», επανέλαβε ο Ρώσος Πρόεδρος, και ανέφερε ότι επεκτείνουν τους δεσμούς τους σε οικονομικό, πολιτικό και «αμυντικό» επίπεδο.

Τον Πούτιν συνοδεύει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους η διοικήτρια της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και οι επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών («Gazprom», «Rosneft»), σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Αναμένεται να συζητηθούν οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γ. Ουσακόφ θα συναφθούν περίπου 40 συμφωνίες σε τομείς όπως η Βιομηχανία, το Εμπόριο, οι Μεταφορές και οι Κατασκευές. Κατά τον Ουσακόφ, οι Πρόεδροι Πούτιν και Σι αναμένεται να συναντηθούν αρκετές φορές ακόμα φέτος, στο περιθώριο διεθνών συνόδων.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να πρότεινε στον Κινέζο ηγέτη να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία για να αντιταχθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), μετέδωσαν χθες οι «Financial Times».

Ξανά στο τραπέζι ο αγωγός «Power of Siberia 2»

Στις επαφές με το Πεκίνο η Μόσχα θα θέσει για άλλη μια φορά την κατασκευή του αγωγού «Power of Siberia 2», για τη μεταφορά αερίου στην Κίνα μέσω Μογγολίας, προκειμένου να αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή αγορά με την ασιατική, ζήτημα που γίνεται πιο επιτακτικό μετά και την απόφαση της ΕΕ για πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου.

Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εισαγωγείς πετρελαίου και αερίου της Ρωσίας, και η σχέση των δυο κρατών στην Ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο «άνιση», μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η Ρωσία εξαρτάται επίσης όλο και περισσότερο από την Ινδία για ενεργειακές εξαγωγές.

Επομένως, η βασική συμφωνία που θέλει να κλείσει ο Πούτιν με τον Σι είναι ο αγωγός, με την Κίνα να καθυστερεί συστηματικά τις συζητήσεις, καθώς θεωρεί ότι διαθέτει ενεργειακή ασφάλεια, χάρη στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών που έχει αναπτύξει, και διαπραγματεύεται ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Αντίστοιχα, η Ρωσία είχε παλαιότερα την ΕΕ ως τον βασικότερο εμπορικό της εταίρο, αλλά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία στράφηκε προς την Κίνα και διπλασίασε το εμπόριο μαζί της. Στο μεταξύ εξαρτάται από την Κίνα για τεχνολογία, καταναλωτικά αγαθά και βιομηχανικά προϊόντα, και θα επιδιώξει να αναπτύξει την οικονομική και εμπορική της συνεργασία με το Πεκίνο σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς.