Τετάρτη 20 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΟΣ ΕΜΠΟΛΑ
Εμβόλια αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Πιθανά εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του αιμορραγικού ιού Εμπολα, που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους μέσα σε μερικές βδομάδες, ανακοίνωσε χτες πως εξετάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Μολονότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικές αγωγές για το στέλεχος Bundibugyo του Εμπολα που προκαλεί τη σημερινή επιδημία, εντούτοις, υπάρχει ένα εμβόλιο από τη φαρμακοβιομηχανία «Merck» που έχει χρησιμοποιηθεί για το στέλεχος Zaire και φαίνεται να παρέχει έναν βαθμό προστασίας από δοκιμές που έγιναν σε πειραματόζωα. Στην περίπτωση του ιού αυτού, αποδεικνύεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όσο η υγεία και τα φάρμακα είναι εμπορεύματα και η παραγωγή εμβολίων δεν συμφέρει τις φαρμακοβιομηχανίες στον κόσμο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, τόσο περισσότερο θα πεθαίνουν άνθρωποι, που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.

Υγειονομικοί έλεγχοι στις ΗΠΑ, μετά τη μόλυνση γιατρού

Στις ΗΠΑ οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως ενισχύουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα, για να αποτραπεί μετάδοση του ιού έπειτα από τη μόλυνση Αμερικανού γιατρού στη ΛΔ Κονγκό. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για έναν γιατρό ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό φροντίζοντας ασθενείς σε νοσοκομείο της Μπούνια, πρωτεύουσας της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας.

Οι υγειονομικοί έλεγχοι στις ΗΠΑ θα αφορούν ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα αεροπορικώς από αφρικανικές χώρες που έχουν πληγεί από την επιδημία. Επίσης αναστάλθηκαν προσωρινά οι χορηγήσεις βίζας σε αλλοδαπούς που ταξίδεψαν σε αφρικανικές χώρες με κρούσματα Εμπολα.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Εξετάζει το σενάριο να αναπτύξει δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ
Συνεχίζεται το παζάρι εν μέσω απειλών επανέναρξης συγκρούσεων
Ξεκίνησε χθες η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο
Αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση ενόψει της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» ενάντια στη φτώχεια και τον πόλεμο
Νέες πειρατικές ισραηλινές επιθέσεις σε πλοιάρια αλληλεγγύης προς τη Γάζα
Ασκήσεις για τη χρήση πυρηνικών διεξάγουν Ρωσία και Λευκορωσία
 Με απειλές και νέες κυρώσεις κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους οι ΗΠΑ
Η Τουρκία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο εμπόριο και στην «άμυνα» της ΕΕ
 4 νεκροί και 30 τραυματίες σε διαδηλώσεις κατά των αυξήσεων στα καύσιμα
 Ερευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο
 Τρεις νεκροί από ένοπλη επίθεση σε Ισλαμικό Κέντρο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ