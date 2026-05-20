ΙΟΣ ΕΜΠΟΛΑ

Εμβόλια αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Πιθανά εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του αιμορραγικού ιού Εμπολα, που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους μέσα σε μερικές βδομάδες, ανακοίνωσε χτες πως εξετάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Μολονότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικές αγωγές για το στέλεχος Bundibugyo του Εμπολα που προκαλεί τη σημερινή επιδημία, εντούτοις, υπάρχει ένα εμβόλιο από τη φαρμακοβιομηχανία «Merck» που έχει χρησιμοποιηθεί για το στέλεχος Zaire και φαίνεται να παρέχει έναν βαθμό προστασίας από δοκιμές που έγιναν σε πειραματόζωα. Στην περίπτωση του ιού αυτού, αποδεικνύεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όσο η υγεία και τα φάρμακα είναι εμπορεύματα και η παραγωγή εμβολίων δεν συμφέρει τις φαρμακοβιομηχανίες στον κόσμο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, τόσο περισσότερο θα πεθαίνουν άνθρωποι, που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.

Υγειονομικοί έλεγχοι στις ΗΠΑ, μετά τη μόλυνση γιατρού

Στις ΗΠΑ οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως ενισχύουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα, για να αποτραπεί μετάδοση του ιού έπειτα από τη μόλυνση Αμερικανού γιατρού στη ΛΔ Κονγκό. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για έναν γιατρό ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό φροντίζοντας ασθενείς σε νοσοκομείο της Μπούνια, πρωτεύουσας της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας.

Οι υγειονομικοί έλεγχοι στις ΗΠΑ θα αφορούν ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα αεροπορικώς από αφρικανικές χώρες που έχουν πληγεί από την επιδημία. Επίσης αναστάλθηκαν προσωρινά οι χορηγήσεις βίζας σε αλλοδαπούς που ταξίδεψαν σε αφρικανικές χώρες με κρούσματα Εμπολα.