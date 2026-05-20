ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Τουρκία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο εμπόριο και στην «άμυνα» της ΕΕ

Μια συστοιχία Patriot θα αναπτύξει η Γερμανία στην Τουρκία, στο πλαίσιο εναλλαγής δυνάμεων του ΝΑΤΟ

Αναβάθμιση στις σχέσεις με την Τουρκία επιδιώκει η Γερμανία, με το «βλέμμα» στραμμένο και στη Μέση Ανατολή. Οπως ανακοίνωσε προχθές το γερμανικό υπουργείο Αμυνας, θα αναπτύξει μια συστοιχία αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Τουρκία, στο πλαίσιο εναλλαγής δυνάμεων του NATO, και περίπου 150 στρατιώτες που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στη πόλη Χούζουμ θα μετακινηθούν με ένα αντιπυραυλικό σύστημα Patriot από τα τέλη Ιούνη έως τον Σεπτέμβρη.

«Η Γερμανία αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη εντός του ΝΑΤΟ» και βρίσκεται «σε στενή συνεργασία με τους Τούρκους και Αμερικανούς συμμάχους», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους.

Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ έχουν καταρρίψει ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την Τουρκία τουλάχιστον τρεις φορές από την έναρξη του πολέμου.

Η Γερμανία έχει αναπτύξει στο παρελθόν συστήματα Patriot στην Τουρκία, από το 2013 έως το 2015, για την προστασία του εναέριου χώρου της στα σύνορα με τη Συρία.

Εξάλλου, τη Δευτέρα διεξήχθη ο «Στρατηγικός Διάλογος» των υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο, όπου ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Τουρκία «αξιόπιστο εταίρο» και τάχθηκε υπέρ της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης της ΕΕ με την Αγκυρα. Η Τουρκία «διαθέτει επιρροή» στην περιοχή και γι' αυτό είναι σημαντικό για τη Γερμανία να διατηρεί στενή συνεργασία μαζί της, δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Να σκεφτεί «πιο ρεαλιστικά και στρατηγικά» κάλεσε την ΕΕ ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χ. Φιντάν, και ζήτησε «μη πολιτικό τρόπο» εξέτασης του αιτήματος ένταξης, καθώς επίσης συμπερίληψη της Τουρκίας στον σχεδιασμό της ΕΕ για θέματα εξοπλισμών και εμπορίου.

Για το Βερολίνο η Τουρκία, «ως σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ και επίσης σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ», πρέπει να συμπεριλαμβάνεται «όταν συζητάμε για εμπόριο και άμυνα», τόνισε ο Βάντεφουλ, ενώ πρόσθεσε ότι θα ήταν πολύ σημαντικός ο εκσυχρονισμός της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας.

«Το πνεύμα της εποχής απαιτεί να είμαστε πιο ρεαλιστές και πιο στρατηγικοί στις σχέσεις της EE με την Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά ο Φιντάν. Ζήτησε εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, ολοκλήρωση του διαλόγου για απελευθέρωση των θεωρήσεων και να μην εξαιρείται η Τουρκία από τους μηχανισμούς «άμυνας» της ΕΕ. «Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να αγνοηθεί - θα ήταν μειονέκτημα για την ΕΕ», επεσήμανε, και αναφέρθηκε στη «μεγάλη πρόοδο» που έχει καταγράψει η χώρα του στους εξοπλισμούς.

Οι δύο ΥΠΕΞ τάχθηκαν και υπέρ της προώθησης «διπλωματικής λύσης» στη σύγκρουση στο Ιράν, που αν συνεχιστεί «θα έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες». Μάλιστα ο Βάντεφουλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξετάσουν πολύ προσεκτικά την ιρανική απάντηση στην τελευταία πρότασή τους.

«Αν το Ιράν ήταν πρόθυμο να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του, αυτό θα ήταν εποικοδομητικό», ανέφερε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, ενώ ο Φιντάν υποστήριξε ότι μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνη του 2025 «δεν υπήρχε πρακτικά κανένας τρόπος να έχει πρόσβαση σε αυτό το ουράνιο, άρα δεν υπάρχει άμεση απειλή».