ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Νέες πειρατικές ισραηλινές επιθέσεις σε πλοιάρια αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε χτες, για δεύτερο 24ωρο, τις πειρατικές επιθέσεις κατά πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα, έχοντας «αναχαιτίσει» (κατά ανακοίνωσή του) τουλάχιστον 41 πλοία. Οι συλληφθέντες από δεκάδες χώρες όλου του κόσμου, ανάμεσά τους και Ελληνες υπήκοοι, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής αλληλεγγύης ξεπερνούν τους 300, που έχουν οδηγηθεί σε ισραηλινό έδαφος, χωρίς να υπάρχουν άλλες πληροφορίες, αφού έχει χαθεί η επαφή.

Μέχρι νωρίς χτες το απόγευμα, άλλα 10 πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης παρέμεναν εν πλω και στο στόχαστρο των Ισραηλινών κομάντο, που ετοιμάζονταν να τους επιτεθούν.

Ανακοίνωση κατά της επίθεσης του Ισραήλ στον στολίσκο εξέδωσαν χτες τα υπουργεία Εξωτερικών της Τουρκίας, του Μπαγκλαντές, της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, της Λιβύης, των Μαλδίβων, του Πακιστάν και της Ισπανίας.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ έκανε διάβημα προς τις ισραηλινές αρχές «προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών», αλλά δεν έβγαλε άχνα για τα εγκλήματα των Ισραηλινών. Και πώς να το κάνει άλλωστε αφού είναι υπόλογη για αντίστοιχη πειρατική επίθεση σε πλοιάρια αλληλεγγύης πριν λίγες μέρες στα ανοιχτά της Κρήτης, του στρατηγικού της εταίρου, κράτους - δολοφόνου Ισραήλ.

Το ίδιο 24ωρο, στη Δυτική Οχθή Εβραίοι έποικοι συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση κατά Παλαιστινίων. Χτες βανδάλισαν τους τάφους σε παλαιστινιακό κοιμητήριο στην περιοχή Ρασάιντα που βρίσκεται ανατολικά της Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιο χωρικό, οι έποικοι έφθασαν στην περιοχή μετά την κηδεία ενός κοριτσιού μόλις τεσσάρων ετών, είπαν στους συγγενείς του ότι δεν επιτρέπεται να θάψουν άλλους ανθρώπους στον χώρο και άρχισαν να σπάνε τις ταφόπλακες.

Το κοιμητήριο βρίσκεται στην περιοχή της ζώνης Β', που υπό τις συμφωνίες του Οσλο υποτίθεται πως τελεί υπό παλαιστινιακό έλεγχο. Οι ταφές των νεκρών στην περιοχή δεν χρειάζονται την άδεια των κατοχικών αρχών.

Ενταλμα σύλληψης του υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ

Ενταλμα σύλληψης σε βάρος του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, στο πλαίσιο έρευνας για εγκλήματα πολέμου από τις ισραηλινές κατοχικές αρχές σε βάρος των Παλαιστινίων, φαίνεται πως εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη.

Αν και δεν βγήκε άμεσα νεότερη ανακοίνωση από το ΔΠΔ, ο Σμότριτς αναφέρθηκε χτες στο θέμα σε συνέντευξη Τύπου, επιβεβαιώνοντας την είδηση και δηλώνοντας ότι σαν ένα πρώτο μέτρο «αντίδρασης» θα διατάξει τη διά της βίας εκκένωση του παλαιστινιακού χωριού Χαν αλ Αχμαρ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, τονίζοντας πως «αυτό θα είναι μόνο η αρχή».

Το 2024 το ΔΠΔ εξέδωσε διεθνή εντάλματα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του τότε υπουργού Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Την Κυριακή 17 Μάη, η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» ανέφερε πως το ΔΠΔ δίχως τυμπανοκρουσίες προχωρά «ήσυχα» στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος και άλλων Ισραηλινών αξιωματούχων, ανάμεσα στους οποίους είναι τουλάχιστον τρεις πολιτικοί και δύο διοικητές του στρατού. Σε ανακοίνωσή του το ΔΠΔ διέψευσε πως εξέδωσε νέα εντάλματα σύλληψης χαρακτηρίζοντας το ρεπορτάζ της «Haaretz» «ανακριβές».

Ωστόσο δύσκολα υπάρχει «καπνός χωρίς φωτιά», καθώς ένα 24ωρο μετά το δημοσίευμα της «Haaretz», το ειδησεογραφικό σάιτ «Middle East Eye», επικαλούμενο πηγές στο ΔΠΔ της Χάγης και σε ενημερωμένους Καταριανούς αξιωματούχους, μετέδωσε πως το ΔΠΔ έχει εκδώσει μυστικό ένταλμα σύλληψης κατά του Σμότριτς. Πληροφορίες του ΜΕΕ αναφέρουν πως ανάλογα εντάλματα σύλληψης προωθούνται από το γραφείο εισαγγελέα του ΔΠΔ και κατά του ακροδεξιού υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, του υπουργού Αμυνας Ισραελ Κατς, του επιτελάρχη αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ κ.α.

Σε ό,τι αφορά τον Σμότριτς, το ΜΜΕ ανέφερε πως το ένταλμα εναντίον του αφορά κατηγορίες για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας λόγω εντολής για βίαιο εκτοπισμό Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη και ρατσιστικά εγκλήματα και διώξεις που θεωρούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Προκαλεί το ψευδεπίγραφο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Στο φόντο των εξελίξεων αυτών, το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα σε έκθεσή του κατήγγειλε την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί ως το «κύριο» εμπόδιο για την έναρξη του σχεδίου ανοικοδόμησης. Μεταξύ άλλων διαπιστώνει πως από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 10 Οκτώβρη 2025 έχει αυξηθεί δήθεν κατά 70% η ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, ότι το 85% των κτιρίων έχει καταστραφεί ή υποστεί μεγάλες ζημιές, πως θα χρειαστούν 30 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας και πως μέχρι σήμερα σε υποσχέσεις έχουν «δοθεί» 17 δισ. δολάρια.