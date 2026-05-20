ΗΠΑ

Τρεις νεκροί από ένοπλη επίθεση σε Ισλαμικό Κέντρο

Ενοπλη επίθεση με πιθανώς ρατσιστικά κίνητρα σημειώθηκε χτες το πρωί στις ΗΠΑ, στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανδρών. Οι δύο έφηβοι δράστες βρέθηκαν νεκροί, καθώς αυτοπυροβολήθηκαν με όπλα που χρησιμοποίησαν στην επίθεση.

Την ώρα του φονικού βρίσκονταν στο κτίριο πολλά μικρά παιδιά, καθώς το πρωί στον χώρο του τεμένους λειτουργούσε το ισλαμικό κατηχητικό «Bright Horizon Academy». Πολλά από τα παιδιά έσπευσαν να κρυφτούν σε ντουλάπες για να αποφύγουν τα χειρότερα.

Μετά την επίθεση το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, έκλεισε μέχρι νεωτέρας.

Η επίθεση έγινε μια βδομάδα μετά τη μεγάλη μουσουλμανική «Γιορτή της Θυσίας», που σηματοδοτεί την έναρξη ετήσιου προσκυνήματος (χατζ) στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ιμάμης του Ισλαμικού Κέντρου στο Σαν Ντιέγκο, Τάχα Χασάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την «πρωτοφανή τραγωδία» και επεσήμανε ότι είναι εξωφρενικό να στοχοποιείται ένας χώρος θρησκευτικής λατρείας.

Οι δράστες της επίθεσης ήταν δύο έφηβοι, ηλικίας 17 και 18 ετών, και επέβαιναν σε ΙΧ που είχαν πάρει από μέλος της οικογένειάς τους. Αυτοπυροβολήθηκαν μέσα στο όχημα, που βρέθηκε παρατημένο στη μέση παρακείμενου δρόμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό αρκέστηκε να πει ότι πρόκειται για «μια τρομερή κατάσταση».

Από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί 4.765 θάνατοι στις ΗΠΑ από ένοπλες επιθέσεις.