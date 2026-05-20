ΙΤΑΛΙΑ

«Μπλοκάρουμε τα πάντα» ενάντια στη φτώχεια και τον πόλεμο

». Με αυτό το σύνθημα οι εργαζόμενοι στην Ιταλία συμμετείχαν στην πανεθνική γενική απεργία τη Δευτέρα, ενάντια στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και τον επανεξοπλισμό και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Μέσα στον Μάη έχουν γίνει πολλές απεργίες στην Ιταλία, στα σχολεία 6 και 7 Μάη, στις αερομεταφορές στις 11 Μάη, καθώς και τρεις γενικές απεργίες.

Η απεργία οργανώθηκε μετά από κάλεσμα των ταξικών δυνάμεων της Ενωσης Συνδικάτων Βάσης (USB) και άλλων μαζικών φορέων με «αιχμή» την εκτόξευση του κόστους διαβίωσης και ενάντια στις κυβερνητικές προτεραιότητες για εξοπλισμούς και στρατιωτικές δαπάνες αντί για δαπάνες για την Υγεία, την Παιδεία και άλλες λαϊκές ανάγκες.

Εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και την υποστήριξή τους στον «Παγκόσμιο Στολίσκο Sumud», μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης που επιχειρεί να σπάσει τον βάρβαρο αποκλεισμό της Γάζας και να συμπαρασταθεί στον πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης, όπου οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πιάτσα Τσινκουετσέντο.

Στην απεργία συμμετείχαν εργαζόμενοι στην Εκπαίδευση, υπηρεσίες, στις δημόσιες Μεταφορές και από την Κυριακή το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ σχεδόν ακινητοποιήθηκαν σιδηρόδρομοι, μετρό, λεωφορεία και τραμ. Και οι λιμενεργάτες στο Λιβόρνο πραγματοποίησαν απεργιακές κινητοποιήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βασικές συνομοσπονδίες της χώρας, CGIL, CISL και UIL, απείχαν από την απεργία.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και απαίτησαν από την ιταλική κυβέρνηση να τερματίσει τη συνενοχή με το Ισραήλ. Η USB εκτός από αιτήματα για αύξηση μισθών, συντάξεων και εργατικά δικαιώματα απαιτεί από την ιταλική κυβέρνηση της Τζ. Μελόνι να «διακόψει όλους τους διπλωματικούς, οικονομικούς, εμπορικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ».

Το Σάββατο 23 Μάη δίνεται συνέχεια στις δράσεις για την ενίσχυση των μισθών, όχι στις δαπάνες για εξοπλισμούς και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και κατά της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, με πανιταλική κινητοποίηση στη Ρώμη στις 2 το μεσημέρι στην Piazza della Repubblica.