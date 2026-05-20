ΝΑΤΟ

Εξετάζει το σενάριο να αναπτύξει δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ

Το ΝΑΤΟ συζητά την πιθανότητα να αναπτύξει πολεμικά πλοία και άλλο εξοπλισμό, για να συνοδεύει εμπορικά πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ, εάν η πλωτή οδός δεν έχει ανοίξει μέχρι τις αρχές του Ιούλη, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της στρατιωτικής συμμαχίας.

Σημειώνεται ότι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Αγκυρα στη Σύνοδο στις 7-8 Ιούλη.

Η κίνηση αυτή θα ήταν σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και μετατόπιση από τη μέχρι τώρα στάση του ΝΑΤΟ. Μέχρι στιγμής, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν επιμείνει ότι θα εμπλακούν όταν σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις και μπορέσουν να σχηματίσουν έναν «ευρύ συνασπισμό προθύμων» που θα περιλαμβάνει και άλλες χώρες εκτός «συμμαχίας». Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την εντολή της αποστολής «Aspides» που επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα ενάντια στους Χούθι.

Η ιδέα έχει την υποστήριξη αρκετών μελών, αλλά δεν έχει ακόμη την απαραίτητη ομόφωνη υποστήριξη, δήλωσε διπλωμάτης από χώρα του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν υποβάλει επίσημο αίτημα για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Στενό.

Ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ενώ ορισμένοι «σύμμαχοι» εξακολουθούν να αντιτίθενται στην έγκριση μιας ΝΑΤΟικής αποστολής για το Στενό, θα υποστηρίξουν την ιδέα εάν το μπλοκάρισμα επιμένει. Οι συνέπειες για τις καπιταλιστικές οικονομίες της Ευρώπης είναι σοβαρές, καθώς το κλείσιμο του Στενού εκτινάσσει τις τιμές της Ενέργειας και πιέζει καθοδικά τις προβλέψεις για την πορεία της ανάπτυξης και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Δεν αποκλείεται νέα αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλεξους Γκρινκέβιτς, δήλωσε ότι μια πιθανή αποστολή της στρατιωτικής συμμαχίας στο Στενό του Ορμούζ «είναι τελικά μια πολιτική απόφαση».

Το στενό πέρασμα έχει γίνει από τότε πηγή έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει πρόσφατα ότι θα αποσύρει στρατιώτες από τη Γερμανία.

«Συνολικά 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες - μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία - θα αποχωρήσουν από την Ευρώπη», επιβεβαίωσε χτες ο ΝΑΤΟικός στρατηγός μιλώντας από τις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με στρατιωτικούς ηγέτες από χώρες του ΝΑΤΟ και διαβεβαιώνοντας ότι η απόφαση αυτή δεν θα υπονομεύσει τα σχέδια στην περιοχή.

Οταν ρωτήθηκε σχετικά με πιθανή μελλοντική αναδιάταξη αμερικανικών στρατευμάτων ή αποχώρηση ακόμη περισσότερων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, ο Γκρινκέβιτς παρέπεμψε στην Εθνική Αμυντική Στρατηγική των ΗΠΑ:

«Καθώς ο ευρωπαϊκός πυλώνας της συμμαχίας ενισχύεται, αυτό επιτρέπει στις ΗΠΑ να μειώσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και να περιοριστούν στην παροχή μόνο εκείνων των κρίσιμων δυνατοτήτων που οι σύμμαχοι δεν μπορούν ακόμη να προσφέρουν». Επομένως «θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα υπάρξει αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι σύμμαχοι θα ενισχύουν τις δυνατότητές τους».