ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Συνεχίζεται το παζάρι εν μέσω απειλών επανέναρξης συγκρούσεων

Οι μαραθώνιες σύνθετες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίστηκαν και το περασμένο 24ωρο στο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, που υποτίθεται ότι η συνέχειά της «αναβλήθηκε» από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ μέχρι νεωτέρας.

Οι ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το επόμενο βήμα κλιμάκωσης αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να τονίζουν πως υπάρχουν «50% πιθανότητες επανέναρξης της σύγκρουσης».

Τις απειλές επίθεσης αν δεν επιτευχθεί συμφωνία επανέφερε και χτες το βράδυ ο Τραμπ. Οπως τόνισε, η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, και συγκεκριμένα σε «δυο - τρεις μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, ίσως στις αρχές της επόμενης βδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα».

Από την άλλη, ιρανικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν χτες ότι η τελευταία ιρανική πρόταση έναντι των ΗΠΑ συμπεριλαμβάνει εκείνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, και σ' αυτό του Λιβάνου», την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από χώρες γειτονικές στο Ιράν και την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων για τις επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Σε χτεσινές του δηλώσεις ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζάμ Γαριμπαμπάντι, είπε ότι η ιρανική κυβέρνηση επιδιώκει την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της χώρας, την αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού λιμανιών του Ιράν. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επεσήμανε χτες ότι οι τελευταίες προτάσεις έχουν ελάχιστες διαφορές από τις προηγούμενες, που είχαν εξοργίσει τον Τραμπ.

Την ίδια μέρα ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, τόνισε πως η πρόθεση του Ιράν για «διάλογο με αξιοπρέπεια» δεν σημαίνει «παράδοση».

Επίσης χτες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού, στρατηγός Μοχάμεντ Ακραμίνια, μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση στην Τεχεράνη διεμήνυσε ότι ο ιρανικός στρατός αντιμετωπίζει την περίοδο της εκεχειρίας «ως εμπόλεμη περίοδο και αξιοποιεί την ευκαιρία για να ενισχύσει τη μάχιμη ισχύ του». Προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην πέσουν ξανά στην παγίδα του Ισραήλ», απειλώντας ότι σε τέτοια περίπτωση ο ιρανικός στρατός «θα ανοίξει νέα μέτωπα, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και μεθόδους». Διαβεβαίωσε δε ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επανέλθουν ποτέ» στην κατάσταση όπου βρίσκονταν πριν τον πόλεμο.

Στην Ντόχα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ Αλ Ανσάρι, εξήρε την απόφαση του Τραμπ για συνέχιση της «σοβαρής διαπραγμάτευσης», εκτιμώντας ότι χρειάζεται «περισσότερος χρόνος». Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως το τελευταίο διάστημα ασκήθηκαν νέες πιέσεις προς τις ΗΠΑ για συνέχιση του παζαριού με το Ιράν, από το Κατάρ, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία.

Στη Ρωσία, το ίδιο διάστημα, στελέχη της «Rosatom», που έχει αναλάβει την ανέγερση δύο κτιρίων στον πυρηνικό σταθμό στο Μπουσέρ, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο τις επόμενες βδομάδες να επιστρέψει ένα μεγάλο μέρος από τους Ρώσους υπαλλήλους και επιστήμονες που βρίσκονταν εκεί πριν την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, χτες Εμιρατινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν 6 drones που είχαν βάλει στο στόχαστρο νευραλγικές μη στρατιωτικές περιοχές στα ΗΑΕ μέσα στο τελευταίο διήμερο. Ανέφερε ότι προήλθαν από το έδαφος του Ιράκ και ότι δεν κατάφεραν να προκαλέσουν ούτε τραυματίες ούτε υλικές ζημιές στα Εμιράτα.

Ενισχυμένος ο στρατιωτικός ρόλος του Πακιστάν

Η ρευστή και αβέβαιη κατάσταση, σε συνδυασμό με τις προετοιμασίες των ΗΠΑ και των «συμμάχων» τους για νέα στρατιωτική κλιμάκωση, αναγκάζει χώρες του Κόλπου σε αναζήτηση νέων σχημάτων στρατιωτικής συνεργασίας.

Ετσι, μετά τη Σαουδική Αραβία, που το 2025 υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής με το Πακιστάν, χτες ο επιτελάρχης του στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι είχε συνομιλίες με Πακιστανό υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο στο Κουβέιτ σχετικά με τρόπους «ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας σε διμερές επίπεδο». Ο ίδιος είπε ότι διερεύνησαν πλευρές «κοινής στρατιωτικής άμυνας».

Τρελά κέρδη για τους εφοπλιστές

Η ελληνική ναυλομεσιτική εταιρεία «Xclusiv» σε έκθεσή της αναφέρει πως η αγορά των δεξαμενόπλοιων το 2026 καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας εδώ και δεκαετίες, λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ και της ρευστής κατάστασης που διαμορφώνουν οι συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αναλύοντας τα δεδομένα του πρώτου τετραμήνου του 2026, η «Xclusiv» διαπίστωσε πως μετά την έναρξη της σύγκρουσης η απότομη πτώση των θαλάσσιων ροών αργού πετρελαίου αύξησε «σε ιστορικά υψηλά» τα κέρδη για τα τάνκερ. Ειδικότερα, τα ημερήσια έσοδα των γιγαντιαίων τάνκερ τύπου VLCCs εκτοξεύθηκαν στα 242.917 δολάρια τον περασμένο Μάρτη, άνοδος 483% σε σχέση με τον Μάρτη του 2025, πριν υποχωρήσουν οριακά, στα 223.430 δολάρια τον Απρίλη, και παραμείνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τον Μάη, στα 215.881 δολάρια ημερησίως. Τα τάνκερ τύπου suezmaxes έφτασαν σε ναύλα 204.822 δολαρίων ημερησίως κατά μέσο όρο τον Μάρτη, αυξημένα 329% σε ετήσια βάση, ενώ τα τάνκερ τύπου aframaxes είχαν ημερήσια έσοδα 140.398 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 345%.

Η εκτίναξη των εσόδων των τάνκερ αποδίδεται στους περιορισμούς των διελεύσεων, στη μείωση της χωρητικότητας, είτε λόγω υψηλών ασφαλίστρων πολέμου (war risk premiums) είτε λόγω «παράλυσης» της ασφαλιστικής κάλυψης, που μείωσαν δραματικά την «πραγματικά διαθέσιμη» προσφορά πλοίων, πολύ περισσότερο από όσο μειώθηκαν τα ίδια τα φορτία. Το αποτέλεσμα ήταν να αυγατίσουν σημαντικά τα κέρδη τους οι εφοπλιστές που συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με υψηλούς ναύλους και ιστορικά υψηλές αποδόσεις, και με τους ναυτεργάτες να παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα.