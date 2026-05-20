Τετάρτη 20 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
Αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση ενόψει της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Συμμετείχαν και Ελληνες μετανάστες με τα μπλοκ του ΚΚΕ

Από τη διαδήλωση που οργάνωσε το ΚΚ Σουηδίας και συμμετείχε το ΚΚΕ
Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Χέλσινμποργκ της Νότιας Σουηδίας, μπροστά στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται την επόμενη βδομάδα στην πόλη. Στη διαδήλωση καλούσε το ΚΚ Σουηδίας και συμμετείχαν μεταξύ άλλων Ελληνες μετανάστες αγωνιστές από τη Σουηδία και τις άλλες σκανδιναβικές χώρες, με τα μπλοκ των Οργανώσεων του ΚΚΕ στη Σκανδιναβία.

Να σημειωθεί ότι η σύνοδος γίνεται για πρώτη φορά στη Σουηδία, από τότε που η χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ εξυπηρετώντας γεωπολιτικά συμφέροντα του σουηδικού κεφαλαίου. Η Στοκχόλμη έχει άλλωστε υπογράψει και «σύμφωνο οικοδεσπότη με το ΝΑΤΟ», που σημαίνει ότι η ιμπεριαλιστική «συμμαχία» ελεύθερα και όποτε θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές του τα σουηδικά εδάφη.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στην πλατεία Furutorpsparken. Στην ομιλία του ΚΚ Σουηδίας τονίστηκε η ανάγκη αποδέσμευσης της χώρας από το ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως «οι προσπάθειες της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων να μας πείσουν ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα έφερνε ασφάλεια έπεσαν στο κενό.

Ο λαός της Σουηδίας και οι γειτονικοί λαοί ανησυχούν για τις εξελίξεις και τους κινδύνους στοχοποίησης της χώρας μας λόγω της ανάμειξης στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η πάλη ενάντια στο ΝΑΤΟ δεν είναι ξεπερασμένη, είναι επίκαιρη και αναγκαία. Εμείς σήμερα αποδεικνύουμε ότι η πάλη ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους είναι πιο ζωντανή από ποτέ, στη Σουηδία και σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, στους όποιους διαχειριστές της, στην πάλη για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, τη μόνη προοπτική για έναν κόσμο ειρήνης για την ανθρωπότητα».

Στη συνέχεια η μεγάλη διαδήλωση πορεύτηκε μέσω κεντρικών λεωφόρων της πόλης προς την Terasstrapporna.

    

