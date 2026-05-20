ΚΕΝΥΑ

4 νεκροί και 30 τραυματίες σε διαδηλώσεις κατά των αυξήσεων στα καύσιμα

Αιματηρές ταραχές έχουν ξεσπάσει από την αρχή της εβδομάδας στην Κένυα, στο φόντο της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης που προκαλεί η μεγάλη ακρίβεια στα καύσιμα, συνέπεια και του ιμπεριαλιστικού πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Τη Δευτέρα, στο πλαίσιο διαδηλώσεων για τις μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως Μομπάσα, Νακούρου, Ελντορέτ και Νιέρι, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 30 από τη βάρβαρη επέμβαση της αστυνομίας.

Σε διάγγελμά του ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν εξέφρασε λύπη για τον αριθμό θυμάτων, κάνοντας έκκληση «αυτοσυγκράτησης», κάτι που όμως δεν κατευνάζει την ακρίβεια που τινάζει στον αέρα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Την περασμένη βδομάδα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Πετρελαίου αύξησε τις τιμές των καυσίμων λιανικής κατά 23,5%, ενώ ανάλογες αυξήσεις είχαν σημειωθεί και το προηγούμενο διάστημα.

Την Κυριακή ο φορέας συγκοινωνιών «Transport Sector Alliance» ανακοίνωσε ότι τα λεωφορεία του θα σταματήσουν τη λειτουργία τους από τα μεσάνυχτα και έπειτα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Ο υπουργός Οικονομικών Τζον Εμπάντι παραδέχτηκε ότι είναι πολύ μεγάλη η αύξηση, αλλά αποδοκίμασε τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες, λέγοντας πως η αιτία πίσω απ' όλα αυτά είναι «ένας πόλεμος που δεν προκαλέσαμε εμείς». Τους τελευταίους μήνες η ακρίβεια στα καύσιμα προκάλεσε σημαντική αύξηση στα εισιτήρια συγκοινωνιών αλλά και στο κόστος βασικών αγαθών, αυξάνοντας την πίεση στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του περίπου 50 εκατομμυρίων πληθυσμού της Κένυας.