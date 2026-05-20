ΙΣΠΑΝΙΑ

Ερευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο

Στην Ισπανία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Λουίς Θαπατέρο για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε έρευνα σχετικά με τη διάσωση, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας. Η έρευνα αυτή είναι κάτι πρωτοφανές για πρώην πρωθυπουργό στην Ισπανία.

Ο Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιούνη στον δικαστή που έχει αναλάβει την προαναφερθείσα έρευνα, διευκρίνισε το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional. Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι η διάσωση τον Μάρτη του 2021, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, της αεροπορικής εταιρείας «Plus Ultra», χάρη σε ένα δάνειο 53 εκατ. ευρώ, με χρήματα του Δημοσίου.

Εδρα της εταιρείας είναι η Μαδρίτη, όμως η επιχείρηση περιλαμβάνει στους κύριους μετόχους της Βενεζολάνους επιχειρηματίες, που εμφανίζονται ως προσκείμενοι στον ανατραπέντα σοσιαλδημοκράτη Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.