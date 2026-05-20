Τετάρτη 20 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Ερευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο

Στην Ισπανία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Λουίς Θαπατέρο για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε έρευνα σχετικά με τη διάσωση, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας. Η έρευνα αυτή είναι κάτι πρωτοφανές για πρώην πρωθυπουργό στην Ισπανία.

Ο Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιούνη στον δικαστή που έχει αναλάβει την προαναφερθείσα έρευνα, διευκρίνισε το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional. Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι η διάσωση τον Μάρτη του 2021, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, της αεροπορικής εταιρείας «Plus Ultra», χάρη σε ένα δάνειο 53 εκατ. ευρώ, με χρήματα του Δημοσίου.

Εδρα της εταιρείας είναι η Μαδρίτη, όμως η επιχείρηση περιλαμβάνει στους κύριους μετόχους της Βενεζολάνους επιχειρηματίες, που εμφανίζονται ως προσκείμενοι στον ανατραπέντα σοσιαλδημοκράτη Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Εξετάζει το σενάριο να αναπτύξει δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ
Συνεχίζεται το παζάρι εν μέσω απειλών επανέναρξης συγκρούσεων
Ξεκίνησε χθες η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο
Αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση ενόψει της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» ενάντια στη φτώχεια και τον πόλεμο
Νέες πειρατικές ισραηλινές επιθέσεις σε πλοιάρια αλληλεγγύης προς τη Γάζα
Ασκήσεις για τη χρήση πυρηνικών διεξάγουν Ρωσία και Λευκορωσία
 Με απειλές και νέες κυρώσεις κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους οι ΗΠΑ
Η Τουρκία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο εμπόριο και στην «άμυνα» της ΕΕ
 Εμβόλια αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
 4 νεκροί και 30 τραυματίες σε διαδηλώσεις κατά των αυξήσεων στα καύσιμα
 Τρεις νεκροί από ένοπλη επίθεση σε Ισλαμικό Κέντρο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ