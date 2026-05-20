Στην Ισπανία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Λουίς Θαπατέρο για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε έρευνα σχετικά με τη διάσωση, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας. Η έρευνα αυτή είναι κάτι πρωτοφανές για πρώην πρωθυπουργό στην Ισπανία.
Ο Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιούνη στον δικαστή που έχει αναλάβει την προαναφερθείσα έρευνα, διευκρίνισε το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional. Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι η διάσωση τον Μάρτη του 2021, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, της αεροπορικής εταιρείας «Plus Ultra», χάρη σε ένα δάνειο 53 εκατ. ευρώ, με χρήματα του Δημοσίου.
Εδρα της εταιρείας είναι η Μαδρίτη, όμως η επιχείρηση περιλαμβάνει στους κύριους μετόχους της Βενεζολάνους επιχειρηματίες, που εμφανίζονται ως προσκείμενοι στον ανατραπέντα σοσιαλδημοκράτη Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.