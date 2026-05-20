Τετάρτη 20 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΥΒΑ
Με απειλές και νέες κυρώσεις κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους οι ΗΠΑ

Oι ΗΠΑ κλιμακώνουν καθημερινά την επιθετική πολιτική κατά της Κούβας, που περιλαμβάνει και απειλές για στρατιωτική επέμβαση. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που αφορούν την Υπηρεσία Πληροφοριών της Κούβας και στελέχη της κυβέρνησης και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στον λεγόμενο κατάλογο του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων συγκαταλέγονται δέκα στελέχη της κυβέρνησης και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ο πρόεδρος της Κουβανικής Εθνοσυνέλευσης και του Συμβουλίου του Κράτους Εστεμπάν Λάσο, ο Ρομπέρτο Μοράλες Οχέδα, Οργανωτικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, επίσης οι υπουργοί Ενέργειας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, καθώς και τέσσερις Κουβανοί στρατηγοί, ανάμεσά τους ο επικεφαλής της αντικατασκοπείας του στρατού Χοσέ Μιγκέλ Γκόμες ντελ Βαλίν, ο οποίος είναι και βουλευτής.

Σύμφωνα με το έγγραφο οι κυρώσεις προβλέπουν ότι «απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία των ΗΠΑ ή εταιρεία που έχει θυγατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρείες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Και αυτό ισχύει επίσης και για τις ξένες εταιρείες ή τους ξένους πολίτες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ. Εχει επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι κυρώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε σειρά κυρώσεων που περιλαμβάνονται στον υπερεξηντάχρονο εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό του νησιού, που από τις αρχές του χρόνου περιλαμβάνει και ολοκληρωτικό ενεργειακό αποκλεισμό, ο οποίος έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην κουβανική οικονομία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων με πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω της έλλειψης καυσίμων.

Απαντώντας στις νέες αμερικανικές κυρώσεις, ο Πρόεδρος της Κούβας και Πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, αναφέρει σε ανάρτησή του: «Στην ηγεσία του Κόμματός μας, του Κράτους μας, της Κυβέρνησής μας και των στρατιωτικών του θεσμών, κανείς δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή περιουσία να προστατεύεται υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το γνωρίζει αυτό πολύ καλά - τόσο πολύ που δεν υπάρχουν καν στοιχεία να παρουσιάσει. Η αντικουβανική ρητορική μίσους προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι τέτοια πράγματα υπάρχουν για να δικαιολογήσουν την κλιμάκωση του ολοκληρωτικού οικονομικού πολέμου της». Και προσθέτει: «Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε, με τον πιο σθεναρό και ενεργητικό τρόπο, τον γενοκτονικό αποκλεισμό που επιδιώκει να στραγγαλίσει τον λαό μας. Είναι ανήθικη, παράνομη και εγκληματική - η εκτελεστική εντολή που καταδιώκει και απειλεί τρίτους που θέλουν να πουλήσουν καύσιμα στην Κούβα, και αυτή που εξωεδαφικά επεκτείνει τον αποκλεισμό σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, τιμωρώντας εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην Κούβα ή απλώς να μας παρέχουν βασικά αγαθά όπως τρόφιμα, φάρμακα, είδη καθαριότητας, προϊόντα ή άλλα. Η συλλογική τιμωρία στην οποία υπόκειται ο κουβανικός λαός είναι μια πράξη γενοκτονίας που πρέπει να καταδικαστεί από διεθνείς οργανισμούς και να ασκηθεί δίωξη κατά των εμπνευστών της».

    
