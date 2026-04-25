Σάββατο 25 Απρίλη 2026 - Κυριακή 26 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 39
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΥΒΑ
Ανοιχτή σε διάλογο με τις ΗΠΑ με σεβασμό της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της

«Ιστορικά, η Κούβα πάντα ήταν πρόθυμη να ξεκινήσει διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εφόσον αυτό γίνεται με σεβασμό στο πολιτικό μας σύστημα, στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία μας χωρίς να θέτουν όρους και σε καθεστώς ισότητας».

Αυτό δήλωσε ο Πρώτος Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κούβας και Πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ Μπερμούδες, σε συνέντευξη που παραχώρησε μέσα στη βδομάδα στον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο και συγγραφέα Μπρένο Αλτμαν, της ιστοσελίδας - πόρταλ «Opera Mundi» και την εκπομπή του «20 λεπτά».

Η συζήτηση - η δεύτερη μεταξύ του δημοσιογράφου και του Προέδρου - πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι της Επανάστασης και σε αυτήν έγινε αναφορά στη δύσκολή κατάσταση που αντιμετωπίζει το Νησί ως συνέπεια του εδώ και τρεις μήνες ενεργειακού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, που επιβάλλει κυρώσεις και σε οποιαδήποτε χώρα ή οργανισμό επιχειρήσει να πουλήσει πετρέλαιο στην Κούβα, ο οποίος οδηγεί συνθήκες ασφυξίας που έρχεται να προστεθεί στον υπερεξηντάχρονο πολύμορφο αποκλεισμό που έχει προκαλέσει ζημιές πάνω από 2,1 τρισ. δολ.

Ο Κουβανός Πρόεδρος κατήγγειλε τη γενοκτονική αυτή πολιτική που στερεί από τον κουβανικό λαό σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και τόνισε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το κράτος να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες, ωστόσο αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα του πληθυσμού, με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στην τροφοδοσία σε βασικά αγαθά, φάρμακα, δυσκολίες στον τομέα Υγείας που αποτελεί προτεραιότητα, στις μεταφορές.

Επανέλαβε ότι γίνονται συνομιλίες σε επίπεδο αξιωματούχων των υπουργείων Εξωτερικών Κούβας - ΗΠΑ, και ότι η εξάλειψη του ενεργειακού αποκλεισμού κατά του Νησιού είναι η ύψιστη προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή, γιατί είναι η πράξη οικονομικού καταναγκασμού που αποτελεί αδικαιολόγητη τιμωρία ολόκληρου του κουβανικού πληθυσμού καθώς και μορφή παγκόσμιου εκβιασμού κατά κυρίαρχων κρατών, τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να εξάγουν καύσιμα στην Κούβα.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια, στον λογαριασμό του στο «Χ», καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά τις τρομερές επιπτώσεις του αποκλεισμού και τον άξεστο τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι το αρνούνται, σημείωσε:

«Η δύσκολη κατάσταση της χώρας είναι άμεση συνέπεια της αυστηροποίησης του αποκλεισμού και του ενεργειακού εμπάργκο που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οσοι κατηγορούν την κουβανική κυβέρνηση για αυτό είναι οι ίδιοι που προσπαθούν να κρύψουν και να χειραγωγήσουν αυτές τις σκληρές επιπτώσεις».

    

