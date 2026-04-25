Η ΕΕ προσπαθεί να εμποδίσει αγωγό των ΗΠΑ στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Νέα αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ έρχονται στην επιφάνεια, αυτήν τη φορά για αγωγό στα Βαλκάνια τον οποίο προσπαθούν να καθυστερήσουν οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Guardian» που αποκαλύπτει τα αλληλοκαρφώματα μεταξύ «συμμάχων» για ενεργειακά πρότζεκτ.

Μετά τις συγκρούσεις για το Εμπόριο και τους δασμούς, την Ουκρανία, τις στρατιωτικές δαπάνες και την πολεμική βιομηχανία, τη Γροιλανδία και τη Μέση Ανατολή, η ΕΕ επιδιώκει τώρα να καθυστερήσει την ανάθεση μιας επικερδούς σύμβασης για το έργο του αγωγού «Southern Interconnection», που θα διασχίζει τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Η Βοσνία, υπό την πίεση που ασκούν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εδώ και μήνες, σύμφωνα με πηγές έχει κινηθεί γρήγορα για να αναθέσει τη σύμβαση σε μια προηγουμένως ελάχιστα γνωστή εταιρεία με έδρα το Ουαϊόμινγκ (AAFS Infrastructure and Energy).

Η AAFS σχεδιάζει να επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια στον αγωγό και σε άλλα έργα υποδομών της Βοσνίας, δήλωσε ο τοπικός εκπρόσωπός της.

Τον Μάρτη οι βουλευτές ενέκριναν νομοθεσία που σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια θα δημιουργούσε «επικίνδυνο προηγούμενο», ορίζοντας ότι η σύμβαση πρέπει να ανατεθεί στην AAFS χωρίς διαγωνισμό.

Τότε η ΕΕ «ανέλαβε δράση» και μέρες αργότερα ο εκπρόσωπος των Βρυξελλών στο Σαράγεβο απηύθυνε κατ' ιδίαν προειδοποίηση στους ηγέτες της Βοσνίας ότι «θέτουν σε κίνδυνο τις ελπίδες της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ».

Σε επιστολή που στάλθηκε στις 13 Απρίλη, την οποία εξασφάλισε το βοσνιακό ερευνητικό μέσο istraga.ba και είδε ο «Guardian», ο αξιωματούχος της ΕΕ Λουίτζι Σορέκα έγραψε ότι βάσει μιας ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ Βοσνίας και Βρυξελλών είναι «κρίσιμο τα νομοσχέδια να συντονίζονται πλήρως» με την ΕΕ.

Ο Σορέκα ξεκαθάρισε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να έχουν λόγο στη νομοθεσία για τον αγωγό: «Με αυτόν τον τρόπο η Βοσνία - Ερζεγοβίνη μπορεί να συνεχίσει να προοδεύει στην ευρωπαϊκή της πορεία και να αποφύγει την απώλεια ευκαιριών για περαιτέρω ολοκλήρωση, καθώς και οικονομικών ευκαιριών»...

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον επιμένει ότι ο αγωγός αποτελεί «προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ». Συνδέοντας τη Βοσνία με έναν τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στα ανοιχτά των ακτών της Κροατίας, ο αγωγός θα επέτρεπε στο αμερικανικό φυσικό αέριο να φτάσει σε μια χώρα που εξαρτάται από τη Ρωσία για το σύνολο του εφοδιασμού της.

Οι Βρυξέλλες θέλουν μεν να αποκλείσουν τη ρωσική Ενέργεια από την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουν «στρατηγική αυτονομία» από τις ΗΠΑ καθώς οξύνονται οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Ανθρωποι από το περιβάλλον του Προέδρου Ντ. Τραμπ επισκέπτονται το τελευταίο διάστημα τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, προσπαθώντας να ασκήσουν επιρροή για την κατασκευή του αγωγού. Μόλις τον Απρίλη ο Ντ. Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος διευθύνει την οικογενειακή επιχειρηματική «αυτοκρατορία», επισκέφθηκε την Μπάνια Λούκα στην αυτόνομη Σερβική Δημοκρατία εντός της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.