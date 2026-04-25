ΔΑΝΙΑ

Μετωπική σύγκρουση τρένων με 17 τραυματίες

Steven Knap

Μετωπική σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε την Πέμπτη στη Δανία, προκαλώντας τον τραυματισμό 17 ανθρώπων, από τους οποίους 5 είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τα δύο τρένα - με συνολικά 38 επιβάτες - συγκρούστηκαν νωρίς το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χλμ. βόρεια της Κοπεγχάγης, σε μια τοπική γραμμή που έχει αφεθεί στην τύχη της.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη διαδρομή του τοπικού τρένου (Lokaltog Gribskov) υπάρχει μόνο μία γραμμή και τα 2 τρένα που κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση εισέρχονται σε αυτή με φωτοσήματα και οδηγίες από το Κέντρο Διοίκησης, που τους δίνουν το ελεύθερο να κινηθούν.

Ρεπορτάζ σε δανέζικα ΜΜΕ ανέφεραν ότι η βασική αιτία της σύγκρουσης είναι η έλλειψη συστήματος αυτόματης πέδησης (σύστημα που σταματάει αυτόματα το τρένο). Φαίνεται ότι το ένα τρένο πέρασε ένα τέτοιο σήμα στάσης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το αντίθετα διερχόμενο.

Οπως ανέδειξε πρόσφατη καταγγελία των εργαζομένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Δανίας, το επίπεδο ασφάλειας στο δίκτυο ποικίλλει σε ολόκληρη τη χώρα και έχει σημαντικότατες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Αν και στις μεγάλες γραμμές γενικά υπάρχουν συστήματα αυτόματης πέδησης - κι αυτά λειψά βέβαια - κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει για τις τοπικές γραμμές.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση, μέσω του διαχειριστή της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής (Banedanmark), σε συμφωνία με την ανάδοχο γαλλική εταιρεία «Alstom» συμφώνησαν να παρατείνουν εκ νέου το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του συστήματος ασφαλείας ERTMS (ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας αμαξοστοιχιών) για τη Γιουτλάνδη, από το 2028 για το 2033, έργο που εκκρεμεί από το 2021! Στο μεταξύ, άλλο χρονοδιάγραμμα ισχύει για τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, με διαφορετικούς εργολάβους («Thales» και «Balfour Beatty»).

Οι σιδηροδρομικοί είχαν καταγγείλει επικίνδυνες ελλείψεις

Μόλις τον περασμένο Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι στους Δανέζικους Σιδηροδρόμους (DSB) είχαν καταγγείλει σε ανακοίνωσή τους τις εργασιακές συνθήκες, που «θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ψυχική μας υγεία, αλλά και την ασφάλεια και τη σταθερή λειτουργία των τρένων συνολικά. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου μας ζητείται να εκτελέσουμε εργασίες χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις, εκπαίδευση και το απαραίτητο προσωπικό».

Συγκεκριμένα, καταγγέλλουν «ανεπαρκή εκπαίδευση στα τρένα TALGO» (αρθρωτά τρένα υψηλής ταχύτητας με καινοτόμες τεχνολογίες) αλλά και «στο σύστημα διαχείρισης λειτουργίας IVU, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λάθη και καθυστερήσεις».

«Συχνά υπάρχει μόνο το 50% του απαιτούμενου προσωπικού, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο λάθους», ενώ ταυτόχρονα εντατικοποιείται η εργασία με επιπλέον τρένα», αναφέρουν.

Αφύλαχτες διαβάσεις - «παγίδες θανάτου»

Υπό αυτές τις συνθήκες τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί κι άλλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη Δανία:

Το 2019 σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε ως αποτέλεσμα 8 θανάτους και 16 τραυματισμούς, όταν τμήμα εμπορευματικού συρμού ξεκόλλησε και πλάκωσε βαγόνι επιβατικού τρένου που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το 2025 ένα άτομο σκοτώθηκε έπειτα από σύγκρουση τρένου με τρακτέρ.

Συχνά είναι τα δυστυχήματα ή ατυχήματα σε αφύλαχτες διαβάσεις. Μόνο μέσα στο 2025 συνέβησαν 3, τα 2 θανατηφόρα.

Ωστόσο το υπουργείο Συγκοινωνιών αλλά και οι Δανέζικοι Σιδηρόδρομοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να πάρουν κανένα μέτρο μέχρι το 2027.

Η εταιρεία Δανέζικοι Σιδηρόδρομοι διαχειρίζεται 753 ισόπεδες διαβάσεις σε όλη τη χώρα, 29 από αυτές χωρίς μπάρες αλλά με φωτεινά και ηχητικά σήματα ως μοναδική προειδοποίηση, και οι 9 από τις 29 είναι κρατικές.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δανέζικου Συμβουλίου για την Ασφαλή Κυκλοφορία, συμβαίνει 3 - 4 φορές τη βδομάδα ένα τρένο να κινδυνεύει να χτυπήσει ένα άτομο ή ένα όχημα σε σιδηροδρομική διάβαση.