ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Παρουσίασε στρατηγική για τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης

Μια στρατιωτική στρατηγική για τις Ενοπλες Δυνάμεις και τη Γερμανία συνολικά παρουσίασε για πρώτη φορά ο Γερμανός υπουργός Αμυνας,«Ο στόχος μας είναι σαφής - θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Μπούντεσβερ, και θα το κάνουμε με ταχύτητα», δήλωσε την Τετάρτη.

Ο γερμανικός στρατός θα γίνει ο ισχυρότερος συμβατικός στρατός στην Ευρώπη, πρόσθεσε ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός, υπενθυμίζοντας τον διακηρυγμένο στόχο του Βερολίνου.

Με την ύφεση στη γερμανική καπιταλιστική οικονομία να παγιώνεται, το γερμανικό κεφάλαιο αναζητεί κερδοφόρες αγορές για επενδύσεις και βρίσκει διέξοδο στην πολεμική βιομηχανία, ενώ η Γερμανία προετοιμάζεται για μια μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία, κάτι που σχεδόν το προεξοφλεί.

«Ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος και πιο επικίνδυνος», δήλωσε ο Πιστόριους. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει «μια πανεθνική και ολοκληρωμένη στρατιωτικο-στρατηγική απειλή». Η Ρωσία λειτουργεί ήδη «κάτω από το όριο του πολέμου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 100σέλιδο έγγραφο.

Μια θεμελιώδης αναθεώρηση βρίσκεται στον πυρήνα της νέας στρατηγικής. Στο μέλλον ο γερμανικός στρατός θα επικεντρώνεται λιγότερο σε σταθερούς αριθμούς δυνάμεων και περισσότερο σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Δεν πρόκειται για τον ακριβή αριθμό αρμάτων μάχης, αεροσκαφών ή πλοίων στα επόμενα 10, 15 ή ακόμα και 20 χρόνια», δήλωσε ο Πιστόριους, υποστηρίζοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι τι μπορούν πραγματικά να κάνουν οι δυνάμεις.

Προτεραιότητες αποτελούν η αεράμυνα, οι δυνατότητες πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς και η ικανότητα διεξαγωγής σύγχρονου πολέμου βασισμένου σε δεδομένα. Νέες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο.

Τα λεγόμενα «βαθιά πλήγματα» - η ικανότητα να πλήττονται στόχοι πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή - γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά. Αυτό περιλαμβάνει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένα να εξουδετερώνουν εχθρικές γραμμές ανεφοδιασμού, κέντρα διοίκησης και κρίσιμες υποδομές σε πρώιμο στάδιο.

Στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, η προσέγγιση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αποδυνάμωση των εχθρικών δομών από νωρίς και τη μείωση της πίεσης στις ίδιες τις δυνάμεις.

Η Γερμανία επιδιώκει να επεκτείνει σημαντικά την ικανότητά της να πλήττει τέτοιους στόχους με ακρίβεια και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Ενα παράδειγμα είναι η προγραμματισμένη προμήθεια του πυραύλου Κρουζ JASSM-ER για το νέο μαχητικό F-35. Με εμβέλεια περίπου 1.000 χιλιομέτρων, το σύστημα αυτό θα επεκτείνει την εμβέλεια της Μπούντεσβερ πολύ πέρα από τα σημερινά μέσα. Τόσο το αεροσκάφος όσο και ο πύραυλος κατασκευάζονται από τον αμερικανικό πολεμικό κολοσσό «Lockheed Martin».

Οι έφεδροι αναπόσπαστο μέρος των Ενόπλων Δυνάμεων

Παράλληλα η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντική επέκταση των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τους 460.000 στρατιωτικούς, ενεργούς και εφέδρους, σε τρεις φάσεις, με πρώτη μια ραγδαία αύξηση έως το 2029. Σήμερα η Γερμανία διαθέτει περίπου 184.300 εν ενεργεία στρατιώτες και 860.000 εφέδρους.

Οι έφεδροι αναμένεται να διαδραματίσουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο, όχι πλέον ως εφεδρική λύση αλλά ως αναπόσπαστο μέρος των Ενόπλων Δυνάμεων, επεσήμανε ο Πιστόριους: «Χρειαζόμαστε την εφεδρεία για να διασφαλίσουμε ότι η Γερμανία μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος logistics σε περίπτωση κρίσης ή άμυνας. Υπό αυτήν την έννοια, η εφεδρεία μας είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ στρατού και κοινωνίας».