ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Καθημερινά εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ

2026 The Associated Press. All

Την ώρα που όλα δείχνουν ως πιο πιθανό ενδεχόμενο την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, στη πολύπαθη Γάζα και στη Δυτική Οχθη ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις δολοφονίες και την καταστροφή.

Την Πέμπτη στη Λωρίδα της Γάζας Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν εν ψυχρώ 6 αμάχους, ανάμεσα τους 3 παιδιά, και τραυμάτισαν άλλους 18. Ετσι, οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί από τον Οκτώβρη του 2023, όταν άρχισε το μακελειό στη Γάζα, είχαν φτάσει την Πέμπτη τους 72.568 (υπολογίζεται ότι πάνω από 20.000 είναι παιδιά) και οι τραυματίες τους 172.338, ενώ υπολογίζονται σε χιλιάδες όσοι βρίσκονται κάτω από τόνους ερειπίων, χωρίς να μετρούνται χιλιάδες άλλοι που ξεψύχησαν κάτω από τα συντρίμμια και τα μπάζα των βομβαρδισμένων κτιρίων στις ισοπεδωμένες πόλεις της Λωρίδας.

Ομως και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, την Πέμπτη Ισραηλινοί στρατιώτες δολοφόνησαν έναν 15χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια εισβολής στην πόλη Ναμπλούς.

Στο χωριό Μάντμα, νότια της Ναμπλούς, ορδές Εβραίων εποίκων με την προστασία του ισραηλινού στρατού εισέβαλαν και άρχισαν να πυροβολούν και να βανδαλίζουν ό,τι έβρισκαν, σπίτια, αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια δυνάμεις του ισραηλινού στρατού αποτελείωσαν το έργο με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης.

Αλλες επιδρομές του ισραηλινού στρατού έγιναν την Πέμπτη στην Βηθλεέμ, σε αγροτική περιοχή, όπου κατεδαφίστηκαν στάβλοι και ό,τι εγκαταστάσεις υπήρχαν για να βγάζουν ένα μεροκάματο οι Παλαιστίνιοι αγρότες της περιοχής. Το πρόσχημα, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, η ...απουσία πολεοδομικής άδειας, όταν είναι γνωστό ότι ένας Παλαιστίνιος είναι πολύ δύσκολο να βγάλει τέτοια άδεια.

Εντονες αντιδράσεις προκάλεσε μέσα στη βδομάδα η επανεμφάνιση 5 στρατιωτών που συμμετείχαν στη μονάδα «Force 100», σε ρόλο στρατιωτικού φύλακα στα κολαστήρια στο Sde Teiman, παρά τη συμμετοχή ή εμπλοκή τους στον βασανισμό και βιασμό ενός νεαρού Παλαιστίνιου το 2025.

Σύμφωνα με διάφορα ισραηλινά ΜΜΕ, οι αρμόδιες αρχές επέτρεψαν στους 5 βιαστές και βασανιστές να επιστρέψουν στα κολαστήρια των φυλακών Sde Teiman, δίνοντάς τους ουσιαστικά την άδεια να επαναλάβουν τα αποτρόπαια εγκλήματά τους και σε άλλους κρατούμενους.

Υποκρισία και ευχολόγια για τη γενοκτονία που προκαλεί το Ισραήλ

Ενώ συνεχίζεται αυτή η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, η υποκρισία των ιμπεριαλιστικών οργανισμών και δυνάμεων «χτυπάει κόκκινο». Τη Δευτέρα έγινε στις Βρυξέλλες σύνοδος του λεγόμενου «διεθνούς συνασπισμού για την εφαρμογή λύσης δύο κρατών», όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι άνω των 80 χωρών και διεθνών οργανισμών, και οι κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας και της Νορβηγίας είχαν από κοινού την προεδρία.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας τόνισε υποκριτικά - την ώρα που η ΕΕ στηρίζει το Ισραήλ - ότι «η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για τους Ισραηλινούς να ζήσουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ειρήνη». Η ΕΕ, που παραμένει ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής, πιέζει την ηγεσία των Παλαιστινίων να προχωρήσει σε λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τα σχέδια των κατοχικών αρχών και των ΗΠΑ για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο.

Την Τρίτη, στο Συμβούλιο Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία για τις δικές τους σκοπιμότητες ζήτησαν να επανεξεταστεί η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ, που ισχύει από το 2000. Ωστόσο είναι δεδομένες οι σχέσεις στρατηγικής σημασίας που έχουν αναπτύξει οι αστικές τάξεις πολλών χωρών της ΕΕ, ανάμεσά τους και η ελληνική, που το μόνο που ψελλίζουν οι κυβερνήσεις τους είναι κάποια ...δυσαρέσκεια, όταν οι σφαγές του Ισραήλ στο όνομα της «αυτοάμυνας» είναι τόσο κραυγαλέες που δεν μπορούν να κρυφτούν, όπως σε πολλές περιπτώσεις οι επιδρομές των εποίκων.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Μουστάφα, που συμμετείχε στη σύνοδο, ζήτησε την εφαρμογή της απόφασης 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ενίσχυση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας και σημείωσε ότι «τα μαθήματα από τα γεγονότα των τελευταίων ετών δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν έφερε ειρήνη, η πολιορκία δεν εξασφάλισε την ασφάλεια, η κατοχή δεν οδήγησε στη σταθερότητα, ο βίαιος εκτοπισμός δεν φέρνει νομιμότητα και η προσάρτηση δεν οδηγεί στη συνύπαρξη». «Μια δίκαιη πολιτική λύση παραμένει το μόνο μονοπάτι για να επιτύχουμε ειρήνη και σταθερότητα», τόνισε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «η Γάζα δεν είναι απλώς ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά αναπόσπαστο τμήμα του κράτους της Παλαιστίνης», ενώ εκτίμησε πως η επιτυχής εφαρμογή της απόφασης 2803 του ΟΗΕ θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της εφαρμογής μεταβατικών διακανονισμών που θα καταστήσουν την Παλαιστινιακή Αρχή ικανή να αναλάβει «πλήρως τις ευθύνες της στη Λωρίδα της Γάζας».

Τόνισε ακόμα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή «υπονομεύεται συστηματικά» από τις ισραηλινές πολιτικές και ενέργειες, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας, θυμίζοντας την πολύμηνη παρακράτηση παλαιστινιακών φόρων από τις κατοχικές αρχές.

4 Ισραηλινοί διαδηλωτές συνελήφθησαν χτες επειδή διαμαρτυρήθηκαν έξω από τις φυλακές - κολαστήρια Sde Teiman για την επανεμφάνιση των προαναφερθέντων 5 στρατιωτών της μονάδας «Force 100».

Ο Γιονί Νουσμπάουμ, δικηγόρος των 4 διαδηλωτών, δήλωσε ότι οι πελάτες του οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της Βιρσιμπά ως ύποπτοι για τη «διακύβευση ανθρώπινης ζωής σε διαδικασία μεταφοράς», για «παρακώλυση αστυνομικού», για «παράνομη είσοδο» σε στρατιωτική βάση και για «διατάραξη δημόσιας τάξης».