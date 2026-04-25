Σάββατο 25 Απρίλη 2026 - Κυριακή 26 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 16 - 17 ΜΑΗ
Σε σύσκεψη φορέων και συνέντευξη Τύπου καλεί η ΕΕΔΥΕ

Τη Δευτέρα 27 Απρίλη, για την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μάη, με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, όπως ανακοίνωσε η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Η Μαραθώνια Πορεία θα γίνει την Κυριακή 17 Μάη, με έναρξη στις 8 π.μ. από τον Τύμβο Μαραθώνα και τερματισμό στις 8 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος. Για την προετοιμασία της Μαραθώνιας Πορείας η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ καλεί σε σύσκεψη φορέων και συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 27 Απρίλη, στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Στο κάλεσμα για το Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, η ΕΕΔΥΕ σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα πολλαπλά ανοιχτά πολεμικά μέτωπα φέρνουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας γενικευμένης ανάφλεξης.

Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κλιμακώνει τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς. Η παραχώρηση βάσεων, λιμανιών και αεροδρομίων, η ανάπτυξη αμερικανοΝΑΤΟικών υποδομών και η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων εκτός συνόρων μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργό κρίκο της πολεμικής μηχανής.

Από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από τη Λάρισα μέχρι άλλες κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η Ελλάδα αξιοποιείται όλο και περισσότερο ως κόμβος στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια του λαού, αλλά τον εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους, μετατρέποντας τη χώρα σε πιθανό στόχο αντιποίνων».

    

ΚΟΣΜΟΣ
