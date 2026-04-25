ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Προετοιμασίες της επόμενης φάσης σύγκρουσης εν μέσω απειλών

ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται - εν μέσω της παρατεταμένης εύθραυστης εκεχειρίας, που παραβιάζεται από τον αμερικανικό «ναυτικό αποκλεισμό» της 13ης Απρίλη - για τις επόμενες φάσεις της σύγκρουσης με το Ιράν. Γι' αυτόν τον σκοπό ξεδιπλώνουν μια ευρεία γκάμα «μέσων», παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα «ζόρια» που αντιμετωπίζουν στον βρώμικο πόλεμο των 40 ημερών που άπλωσε τη φωτιά της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, προκαλώντας ενεργειακό «έμφραγμα», νέα αστάθεια και αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, κάτι που επιδεινώνει την κατάσταση ιδιαίτερα στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τον άλλο εξελισσόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα ρεσάλτα των ΗΠΑ σε πλοία ιρανικών συμφερόντων στον Ινδικό (έχουν φτάσει τα 3), ενώ και το Ιράν έχει απαντήσει με καταλήψεις 3 πλοίων, ανάμεσα τους και ενός ελληνικών συμφερόντων (του «Επαμεινώνδας», με σημαία Λιβερίας) μέσα στον Περσικό Κόλπο.

Επίσης, στη Μέση Ανατολή έφτασε το βράδυ της Πέμπτης το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή, το «USS George HW Bush», μετά το «USS Gerald R. Ford» και το «USS Abraham Lincoln» (και τις αρμάδες τους) σε Ερυθρά και Αραβική Θάλασσα.

Ισραήλ: Περιμένουμε το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ...

Το ίδιο 24ωρο ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς δήλωνε ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να ανανεώσει τον πόλεμο με το Ιράν» και ότι ο ισραηλινός στρατός έχει πάρει τα μέτρα του και για άμυνα και για επίθεση. «Οι στόχοι έχουν σημειωθεί», είπε, προσθέτοντας ότι το μόνο που περιμένουν είναι το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ, ώστε πάνω απ' όλα να ολοκληρώσουν την «εξόντωση της δυναστείας των Χαμενεΐ» και να επαναφέρουν το Ιράν «στην εποχή του σκοταδιού και του λίθου», καταστρέφοντας ολοσχερώς τις ιρανικές υποδομές Ενέργειας...

Πρόκειται ασφαλώς για κυνική ομολογία επικείμενων εγκλημάτων πολέμου, πράγμα που δεν ενοχλεί την ισραηλινή ηγεσία να το παραδέχεται δημοσίως, τουλάχιστον όσο έχει ζεστές τις πλάτες από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους του.

Οσο όμως και να παρουσιάζονται ως «πανέτοιμοι» και εξοπλισμένοι σαν αστακοί, οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεφοδιασμού πυρομαχικών. Ιδιαίτερα μετά τις καθημερινές σφαγές από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, που συνεχίζονται από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα και θα ήταν αδύνατο να διαπραχθούν χωρίς τον συνεχή ανεφοδιασμό του ισραηλινού στρατού από τις πολεμικές βιομηχανίες των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Βρετανίας και άλλων δυτικών χωρών...

Δυσκολίες στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Σε αυτό το φόντο, πυκνώνουν τις τελευταίες μέρες οι πληροφορίες στον αμερικανικό Τύπο για δυσκολίες στον αμερικανικό στρατό σε ό,τι αφορά τα αποθέματα σε πυρομαχικά, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους αεράμυνας και βόμβες ακριβείας.

Χαρακτηριστικό ήταν ρεπορτάζ της WSJ ότι η πλήρης αναπλήρωση των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν «θα χρειαστεί ακόμα και 6 χρόνια».

Ανάλογο μήνυμα έδινε μεσοβδόμαδα ρεπορτάζ του CNN, που επικαλούμενο έκθεση του «Center for Strategic and International Studies» (CSIS) εξηγούσε ότι στη διάρκεια των συγκρούσεων των 39 ημερών με το Ιράν οι ΗΠΑ «κατανάλωσαν» πάνω από 850 πυραύλους Tomahawk, 1.000 πυραύλους αέρος - εδάφους JASSM, εκατοντάδες πυραύλους αεράμυνας THAAD και 1.060 με 1.400 αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot.

Στην ίδια έκθεση αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «σε έναν μελλοντικό πόλεμο στον Δυτικό Ωκεανό» θα χρειάζονταν όλα αυτά τα πυρομαχικά που καταναλώθηκαν στη σύγκρουση με το Ιράν και ακόμα περισσότερα. Το γεγονός των ελλείψεων φαίνεται ότι δημιουργεί «κενά» στα αμερικανικά οπλοστάσια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χρειαστεί σε «ορατό ορίζοντα» να αυξήσουν π.χ. τη στρατιωτική πίεση έναντι της Κίνας για την Ταϊβάν.

Αυτές οι ελλείψεις προδίδονται από τα συχνότερα ξεσπάσματα οργής του Τραμπ στο Πεντάγωνο και στα επιτελεία συνεργατών ή στελεχών της κυβέρνησής του, αλλά και από την επιμονή του, πριν καν ξεκινήσει μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου τον απρόκλητο πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φλεβάρη, για προϋπολογισμό μαμούθ ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το υπουργείο Πολέμου στον προϋπολογισμό του 2027...

Δεν είναι τυχαία η αποπομπή του υπουργού Ναυτικού στο Πεντάγωνο από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ τα ξημερώματα της 23ης Απρίλη. Ιδιαίτερα όταν λίγες βδομάδες πριν είχαν αποπεμφθεί ή υποχρεωθεί σε πρόωρη σύνταξη σημαντικοί στρατηγοί, επειδή κάποιοι διαφωνούσαν με τον πόλεμο έναντι του Ιράν ή με τη στρατηγική που χαράχτηκε για να διεξαχθεί αυτή η σύγκρουση.

Ιράν: Είμαστε ενωμένοι

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στα μέσα της βδομάδας επανέλαβε αρκετές φορές, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι στο Ιράν «δεν υπάρχουν μετριοπαθείς και ακραίοι» αλλά μόνο Ιρανοί, ενωμένοι και έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

Ο Πεζεσκιάν το είπε αυτό ενθαρρυμένος από τη συνεχή παρουσία των Ιρανών στους δρόμους της Τεχεράνης και εκατοντάδων μεγάλων πόλεων της χώρας, που διαδηλώνουν νύχτα - μέρα ενάντια στους εισβολείς ΗΠΑ και Ισραήλ.

Δυσκολίες στο τραπέζι της διπλωματίας

Υπό το βάρος των εξελίξεων, η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να καμώνεται ότι είναι πρόθυμη για «διπλωματική διευθέτηση», με τους δικούς της όρους και κανόνες.

Τη στιγμή που ζητά δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, «βάζει εκρηκτικά» στις επικείμενες διαβουλεύσεις επιβάλλοντας αυθαίρετα ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έσοδα του Ιράν, που εν μέσω πολέμου συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ έχει επιβάλει και τέλη διέλευσης σε πλοία για την ασφαλή διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτά παραμένουν υπό ιρανικό έλεγχο, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «έχουν το πάνω χέρι» στο στρατηγικό πέρασμα.

Σε αυτές τις συνθήκες, η πακιστανική κυβέρνηση, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών των δύο πλευρών, έχοντας προετοιμάσει στο Ισλαμαμπάντ το ξενοδοχείο «Serena» για το τραπέζι του διαλόγου, που ωστόσο γίνεται όλο και πιο δύσκολος για το Ιράν όσο συνεχίζονται οι επιθετικές ενέργειες και απειλές από την αμερικανική κυβέρνηση.

Δ. ΟΡΦ.