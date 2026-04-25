ΛΙΒΑΝΟΣ

Κατάληψη εδαφών από τον ισραηλινό στρατό, συνεχείς απειλές και παζάρια

Τις πρακτικές εγκλημάτων πολέμου που εφάρμοσε στη Λωρίδα της Γάζας εφαρμόζει στον Νότιο Λίβανο, με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ, ο στρατός του Ισραήλ υπό τις εντολές του μακελάρη πρωθυπουργού

Λίγες μέρες μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στις 14 Απρίλη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στους πρέσβεις Ισραήλ και Λιβάνου, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο στρατός του Ισραήλ χάραξε αυθαίρετα επί λιβανικού εδάφους μία φαρδιά «κίτρινη γραμμή», καταπίνοντας μεθοριακά λιβανικά χωριά και πόλεις με πρόσχημα τη δημιουργία «ζώνηε ασφαλείας». Μέρος της «κίτρινης γραμμής» ακουμπά νοητά το θαλάσσιο κοίτασμα Qana με ενδείξεις για κοίτασμα υδρογονανθράκων εντός της λιβανικής ΑΟΖ...

Δημοσιογράφοι - στόχοι κοντά στην «Κίτρινη γραμμή»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η περιοχή πίσω από την «κίτρινη γραμμή» στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου είναι «αδιαπέραστη» και απείλησαν με βέβαιο θάνατο όποιον (άμαχο ή μαχητή της Χεζμπολάχ) επιχειρήσει να την περάσει. Μόνο που η «κίτρινη γραμμή» (όπως και στην περίπτωση της Λωρίδας της Γάζας) χαράχτηκε πάνω στους χάρτες του ισραηλινού στρατού... Για τους εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Λιβανέζους άμαχους που επέστρεψαν στο νότιο τμήμα για να δουν σε τι κατάσταση είναι τα σπίτια και οι περιουσίες τους, η «κίτρινη γραμμή» των Ισραηλινών είναι παράνομη και αυθαίρετη.

Κοντά σε αυτήν την «κίτρινη γραμμή», στο χωριό αλ Τίρι βρέθηκαν την περασμένη Τετάρτη δύο Λιβανέζες δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Al Akhbar». Ο στρατός τις εντόπισε και εξαπέλυσε πυρά εναντίον τους, προκαλώντας τον θάνατο της μίας εξ αυτών, της Αμάλ Καλίλ και τον τραυματισμό της άλλης, Ζεϊνάμπ Φαράτζ. Στη συνέχεια, εμπόδισε διασώστες του Ερυθρού Σταυρού να τις απομακρύνουν από τον χώρο της επίθεσης, ώστε η περίπτωσή τους να λειτουργήσει «αποτρεπτικά» προς όσους άλλους συναδέλφους τους, δημοσιογράφους, θελήσουν να κάνουν τη δουλειά τους και να αποκαλύψουν τις κινήσεις και τα εγκλήματα πολέμου του ισραηλινού στρατού...

Με το πρόσχημα της «ασφάλειας», ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να δολοφονεί (εκτός από δημοσιογράφους ή μαχητές της Χεζμπολάχ) και Λιβανέζους πολίτες από τις πρώτες ώρες της 10ήμερης εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ μετά τα μεσάνυχτα της 16ης Απρίλη και εκπνέει αυτήν την Κυριακή, εφόσον δεν δοθεί παράταση.

Το νέο παζάρι στην Ουάσιγκτον

Στο φόντο της δολοφονίας Λιβανέζων πολιτών και δημοσιογράφων, υπό τις καθημερινές παραβιάσεις και αυτής της εκεχειρίας από το Ισραήλ, το βράδυ της 23ηςΑπρίλη στήθηκε το τραπέζι του δεύτερου γύρου διαλόγου ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Αυτήν τη φορά, η άμεση διαβούλευση δεν έγινε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αλλά στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αυτήν την εξέλιξη στο πλαίσιο του «αφηγήματός» του, περί δήθεν «τερματισμού» οκτώ ή εννιά πολέμων...

Τα περιθώρια για ουσιαστική συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων Ισραήλ - Λιβάνου είναι στενά και οι πιθανότητες μικρές. Η λιβανική πλευρά το βράδυ της Πέμπτης έθεσε ως βασικό αίτημα την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλο το έδαφος της χώρας σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις εύλογες λαϊκές αντιδράσεις από την επιλογή της να προχωρήσει σε αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παρά την αντίθεση της οργάνωσης και ενώ η χώρα συνεχίζει να δέχεται την επίθεση και τις απειλές του Ισραήλ.

Το Ισραήλ, από την άλλη, επιχειρεί να δημιουργήσει «τετελεσμένα» στα πεδία σύγκρουσης και να στήσει στα χαρτιά τις προϋποθέσεις για μελλοντική «συμφωνία του Αβραάμ» αν και αντιλαμβάνεται πως στην πράξη ούτε ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, ούτε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ μπορούν να επιβάλουν την εξουδετέρωση της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ δίχως τη βούληση της οργάνωσης.