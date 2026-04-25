Σάββατο 25 Απρίλη 2026 - Κυριακή 26 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 38
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Χρειάζεται «νέα ματιά» στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας

«Η Τουρκία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ με εμπορικές συναλλαγές ύψους 218 δισ. ευρώ πέρυσι» και «οι εταιρείες μας θέλουν να κάνουν περισσότερα», επισήμανε η αρμόδια για την Διεύρυνση Ευρωπαία Επίτροπος, Μάρτα Κος, που μιλώντας στα «ΝΕΑ» κάλεσε «να δούμε με νέα ματιά τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας».

Μεταξύ άλλων, θύμισε και ότι «η Τουρκία είναι επίσης ο δεύτερος ισχυρότερος εταίρος του ΝΑΤΟ», επαναλαμβάνοντας ότι μια «νέα ματιά» σημαίνει να δούμε «τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε νέες σχέσεις, ειδικά στον τομέα του εμπορίου». Μιλώντας δε για «κάποια βήματα» που κι η ίδια εντόπισε κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Τουρκία, όσον αφορά μεταρρυθμίσεις που αφορούν την επιχειρηματική δράση, παρέπεμψε και στην τελευταία επίσκεψη του Ελληνα πρωθυπουργού στην Τουρκία. «Ηταν εκεί με αντιπροσωπείες μεγάλων επιχειρήσεων, έγιναν συμφωνίες, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θετική ατζέντα», όπως είπε, συμπληρώνοντας (κι εμείς στις Βρυξέλλες) «ακολουθούμε αυτήν την προσέγγιση» αλλά και περιλαμβάνοντας το Κυπριακό στα θέματα στα οποία πρέπει «να προχωρήσουμε». Στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε η Κος στην Τουρκία, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκε και σε τελετή υπογραφής νέου δανείου (200 εκατ. ευρώ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», που προωθούν την «πράσινη μετάβαση» στην Τουρκία.

Στο μεταξύ, οι Βρυξέλλες έκριναν σκόπιμο να σημειώσουν ότι «η Τουρκία, ακριβώς ως υποψήφια χώρα, έχει μια πρόσθετη ευθύνη στη γειτονιά και δεν επιβλέπουμε την επιρροή που έχει στη γειτονιά», μετά από αντιδράσεις που προκάλεσαν στην Αγκυρα δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συγκεκριμένα η Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε σε εκδήλωση στο Αμβούργο πως η ΕΕ χρειάζεται «την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα. Πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα και γεωπολιτικά». Η επισήμανσή της έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης ανάλυσης των σύγχρονων γεωπολιτικών συνθηκών, για τις οποίες ανέφερε πως το προηγούμενο μοντέλο της Ευρώπης, που βασιζόταν σε φθηνή Ενέργεια από τη Ρωσία, σε εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους από την Κίνα και σε υποστήριξη ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει φτάσει στο τέλος του και πλέον οι Ευρωπαίοι «πρέπει να επανατοποθετηθούμε πλήρως. Πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι».

Είχαν προηγηθεί νέες δηλώσεις του ηγέτη του Εθνικιστικού Κινήματος ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στην Τουρκία, για μια περαιτέρω προσέγγιση της Τουρκίας με τη Ρωσία και την Κίνα. Τον Μάρτη, ο αντιπρόεδρος του MHP, Ιλιάς Τοπσακάλ, επισκέφτηκε τη Μόσχα, συζητώντας και τις σχέσεις Ρωσίας - Τουρκίας.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ