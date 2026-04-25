ΜΕΤΡΑ - ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Κερασάκι στην τούρτα της πολεμικής ακρίβειας και της λεηλασίας του λαϊκού εισοδήματος

Ενα μέρισμα κοροϊδίας των λαϊκών νοικοκυριών παρουσίασε την Τετάρτη ως «μέτρα ενίσχυσης» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για ένα μικρό κλάσμα από τα θηριώδη «ματωμένα» πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν από τη φοροληστεία σε βάρος του λαού και, βέβαια, δεν αγγίζει στο ελάχιστο το ζήτημα της ακρίβειας και την καθήλωση του λαϊκού εισοδήματος.

Η ανεπανάληπτη λεηλασία των λαϊκών νοικοκυριών προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 έφτασε το δυσθεώρητο ύψος των 12,13 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά περίπου 3 δισ. την εκτίμηση και κατά περίπου 1 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα του 2024, που ήταν 11,41 δισ.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα και δεν μπορεί να κρυφτεί, παρά τις φανφάρες και τα πανηγύρια που συνόδευσαν τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Τα παρουσίασε μάλιστα ως μέτρα στήριξης του λαού ενώ αντιστοιχούν σε ποσό 500 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 12 δισ. που είναι το πλεόνασμα, και των πάνω από 70 δισ. που είναι το σύνολο των φορολογικών εσόδων και το 95% το πληρώνει ο λαός.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι μία μέρα μετά την ανακοίνωση των δήθεν μέτρων στήριξης ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει νέες διευκολύνσεις και προνόμια για το κεφάλαιο, με στόχο να θωρακιστεί η κερδοφορία του.

Συγκεκριμένα, παρέχονται νέα κίνητρα στο κεφάλαιο να επενδύσει ακόμα και σε υπηρεσίες και κοινωνικές δομές της Υγείας και της Παιδείας, με απλούστευση διαδικασιών, επιδοτήσεις και μη φορολόγηση. Η εποπτεία της Επιθεώρησης Εργασίας περνάει στο υπουργείο Ανάπτυξης, μετατρέποντάς τη σε παραμάγαζο της εργοδοσίας.

Αναγνωρίζονται ως «στρατηγικοί επενδυτές» και όσοι επενδύουν στην πολεμική οικονομία και βιομηχανία, κάνοντάς τους και τα ανάλογα «δώρα», με υπεραποσβέσεις, αφορολόγητο, εισφοροαπαλλαγές, εύκολες και γρήγορες διαδικασίες, μείωση ή παράταση χρόνου σε σχέση με τις αιτήσεις για επιχορηγήσεις από το κράτος με λεφτά του φορολογούμενου λαού.

Παραδίδονται λιμάνια και παραλίες σε «στρατηγικούς επενδυτές» για να «οικονομήσουν», ενώ ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετη επέκταση των εταιρειών logistics, με τη δυνατότητα που τους δίνεται να αυξηθούν καθ' ύψος, πλάτος και μήκος σε περιοχές ακόμα και εκτός σχεδίου, κ.λπ.

Μέτρα ...«ζήσε Μάη μου»

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν στη συνέχεια από τα κυβερνητικά επιτελεία είναι:

- Επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης με 20 λεπτά το λίτρο και για τον Μάιο. Μια ρύθμιση που πέρα από το ότι έχει ήδη εξανεμιστεί από τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, στην ουσία λειτουργεί ως ενίσχυση των πετρελαιάδων.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση απορρίπτει το δίκαιο αίτημα συνδικάτων και φορέων να καταργήσει τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα, που φτάνουν το 1 ευρώ το λίτρο και αγγίζουν το 60% της συνολικής αξίας της βενζίνης, να επιβάλει πλαφόν στην τιμή πώλησης από τα διυλιστήρια. Αντίθετα, με τα μέτρα της συνεχίζει να επιδοτεί τους ενεργειακούς ομίλους, να ενισχύει τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διακίνησης τροφίμων.

- Συνεχίζεται μέχρι και τον Αύγουστο η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ενα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Με δεδομένο ότι οι τιμές στα λιπάσματα έχουν αυξηθεί μέχρι και 35%, οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν εκτεθειμένοι σε μια καθαρή αύξηση κόστους 15% - 20%, ενώ το κράτος διασφαλίζει την κερδοφορία των βιομηχάνων των λιπασμάτων καλύπτοντας το άλλο 15%.

- Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατ. μέλη, δηλαδή σχεδόν το 80% των οικογενειών με τέκνα.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ...εξωφρενικό ποσό των 12,5 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί και, αν αναλογιστούμε τις ανάγκες που υπάρχουν, αποτελεί ψίχουλα. Να σημειωθεί επίσης ότι χιλιάδες νοικοκυριά εδώ και αρκετούς μήνες έχουν χάσει επιδόματα που έπαιρναν, εξαιτίας της αλλαγής μισθολογικής κλίμακας από την αύξηση του πενιχρού κατώτατου μισθού. Αποτέλεσμα, η αύξηση στον μισθό να «εξαφανίζει» το επίδομα που ήταν μεγαλύτερο... Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το επίδομα τέκνων του ΟΠΕΚΑ, που δεν δίνεται σε οικογένειες με εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ.

- Αυξάνεται σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία, που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε ετήσια βάση.

Αφού η κυβέρνηση δεν έδωσε στους συνταξιούχους ούτε 1 ευρώ για να κάνουν Πάσχα, τώρα τους υπόσχεται να προσθέσει στο μόνιμο γλίσχρο ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ ακόμα 50 ευρώ ...αλλά τα Χριστούγεννα! Και με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει την απόφασή της να συνεχίσει να μην αποδίδει τη 13η και τη 14η σύνταξη, που απαιτούν οι συνταξιούχοι.

- Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενός ενοικίου για ακόμα 70.000 νοικοκυριά ακούγεται πραγματικά σαν ανέκδοτο. Αυτό το πολυδιαφημισμένο μέτρο αφορά μια ελάφρυνση της τάξης του 8%, όταν οι αυξήσεις στα ενοίκια είναι 30% - 40%, και κατέληξε να είναι μόλις λίγα ευρώ για χιλιάδες ενοικιαστές.

Εχουν τεράστιες ευθύνες

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την «αθώα» για το νέο κύμα ακρίβειας. Με ευθύνη της και τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των άλλων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, η χώρα συμμετέχει ενεργά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που συνέπειά του είναι οι ανατιμήσεις σε καύσιμα και αγαθά. Στηρίζει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επίθεση ενάντια στο Ιράν, η οποία έχει βάλει «φωτιά» σε όλη τη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας και νέο κύμα ακρίβειας.

Η κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα έχουν ψηφίσει τη φοροληστεία για τον λαό και τη φορολογική ασυλία για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, π.χ. για τους εφοπλιστές. Θωρακίζουν τα συμφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου όχι μόνο με τους νόμους που ψηφίζουν και τη βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά και με την απόρριψη των μέτρων ανακούφισης από την ακρίβεια τα οποία προτείνει το ΚΚΕ, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις του εργατικού - λαϊκού κινήματος.

Τέτοια είναι:

Η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους.

Η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και η πλήρης επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, που αποτελεί «θηλιά» για αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους.

Πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο και εγγυημένες τιμές στους αγρότες.

Κ. Πασ.