Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των ΝΑΤΟικών!

Η Ανατολική Μεσόγειος για τους ιμπεριαλιστές είναι το σύγχρονο «ενεργό πολεμικό θέατρο» στη μάχη της πρωτοκαθεδρίας μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας. Ελλάδα και Κύπρος βαφτίζονται «επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά» της αμερικανικής πολεμικής μηχανής και των συμμάχων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Θέατρο - αρένα των λαών, με σημεία αιχμής στον χάρτη τούς κόμβους «ανάπτυξης» των ομίλων. Από το Ακρωτήρι και τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη ο ίδιος ήχος διαπερνά τις γειτονιές και τους δρόμους μας, ο ήχος των τανκς, των ελικοπτέρων, των στρατιωτών, των αμαξοστοιχιών, των γιγάντιων πλοίων που ξεβράζουν τον θάνατο.

Η Αλεξανδρούπολη, συνολικά η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη έχει μετατραπεί σε βασικό ΝΑΤΟικό, ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, στο πλαίσιο της στρατηγικής των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. «Σούδα του Βορρά» αποκαλούν την πόλη, μα με σθένος ισχυρίζονται ότι «δεν υπάρχει ΝΑΤΟική βάση στην Αλεξανδρούπολη».

Η αλήθεια είναι ότι με σειρά συμφωνιών, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη σημερινή της ΝΔ, με τη συγκατάθεση όλων των κομμάτων του ΝΑΤΟικού τόξου, όπως το ΠΑΣΟΚ, διαμορφώθηκε το έδαφος ώστε να κατοχυρωθεί η περιοχή ως κόμβος διευκόλυνσης των εμπορικών, ενεργειακών και στρατιωτικών μεταφορών τους, αλλά και ως γραμμή άμυνας απέναντι στους αντιπάλους τους στη Βορειοανατολική Ευρώπη.

Πριν λίγο καιρό, μάλιστα, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τσούνις δήλωσε πως το 47% του στρατιωτικού υλικού που προωθήθηκε από το ΝΑΤΟ στο μέτωπο της Ουκρανίας προερχόταν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης!

Οσο κι αν συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι η πόλη δεν κινδυνεύει, επειδή είναι μακριά από την εμβέλεια του Ιράν, όσο κι αν ξεδιάντροπα προσπαθούν να πείσουν τον λαό μας πως οι Αμερικανοί συνιστούν παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή, ακριβώς αυτή είναι και η αιτία που μας βάζει σε κίνδυνο, μετατρέποντας την περιοχή μας σε στόχο αντιποίνων.

Η Αλεξανδρούπολη, ως η «δυτική πύλη» του διαδρόμου IMEC (Ινδία - Μέση Ανατολή - Ευρώπη), όπως τη χαρακτηρίζουν, αποτελεί κόμβο ραγδαίας ανάπτυξης των ομίλων. Στο «4ο East Macedonian & Thrace Forum», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη, κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν ανοιχτά για τον ρόλο της περιοχής στη λεγόμενη στρατιωτική κινητικότητα και στις ενεργειακές διαδρομές της ευρύτερης περιοχής.

Στους σχεδιασμούς τους εντάσσονται οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι αγωγοί που διασχίζουν την περιοχή, η προσαρμογή και η αναβάθμιση των υποδομών που ο λαός μας χρυσοπληρώνει, του λιμανιού, του αεροδρομίου, του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα, και η αξιοποίησή τους για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, εμπορευμάτων και ενεργειακών πόρων στο πλαίσιο των ευρωατλαντικών σχεδιασμών.

Προετοιμάζονται σειρά επενδύσεων και έργων με σύνθετα χαρακτηριστικά οικονομικής και στρατιωτικής στρατηγικής σημασίας, όπως ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονας «SeatoSea», που θα ενώνει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με τη Μαύρη Θάλασσα, παρακάμπτοντας πλήρως τα τουρκικά στενά, και θα αποτελεί την κύρια αρτηρία για τη στρατιωτική κινητικότητα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, το masterplan του Υπερταμείου ενοποίησης λιμανιού, σιδηρόδρομου, οδικών συνδέσεων, FSRU και αεροδρομίου, ενώ μετά τους πυραύλους Patriot η περιοχή ετοιμάζεται να «ενισχυθεί» με ισραηλινά συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων PULS, προφανώς για τις ανάγκες φύλαξης των ΝΑΤΟικών υποδομών σε Θράκη και Βουλγαρία.

Η άλλη όψη της «ανάπτυξης» των ομίλων και των αντιθέσεων είναι τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ (3η η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης), οι τεράστιες ελλείψεις σε νοσοκομεία, σχολεία και υποδομές Πολιτικής Προστασίας, το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν βλέπουν αποζημιώσεις για τις τεράστιες καταστροφές που υπέστησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες και τις θανατώσεις των κοπαδιών λόγω της ευλογιάς, και οι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τον μισθό να τελειώνει στις 15 του μήνα, παρά την κοροϊδία των pass και της αύξησης του μεροκάματου κατά 0,79 ευρώ.

Στη «Σούδα του Βορρά» λοιπόν ο ήχος των πολέμων δυναμώνει, σφυρίζοντας κάτω από τα πόδια μας σε πελώριους σωλήνες, σφυρίζοντας στους βραχίονες των πράσινων στηλών της ανάπτυξης στις κορυφογραμμές των βουνών μας, που ετοιμάζονται να απλωθούν ανάμεσα στους νεκρούς πρόσφυγες που ξεβράζουν οι θάλασσες όπου κολυμπούν τα παιδιά μας, ως θαλάσσιο πλέον αιολικό πάρκο.

Ο ήχος των πολέμων των ληστών και των δολοφόνων έρχεται σαν σφυριγμός με τον νοτιά από την πλατφόρμα του LNG, που διασφαλίζει τα κέρδη των εφοπλιστών και των αμερικανοΝΑΤΟικών ενεργειακών μονοπωλιακών ομίλων. Με τον νοτιά από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, που σωριάζονται χρόνια τώρα, ανοίγοντας τον δρόμο της αιματοβαμμένης ανάπτυξής τους, ανοίγοντας τους δρόμους της Ινδίας, του Μεταξιού, του Κάθετου Αξονα.

Η σύγκρουσή τους αυτή δεν φανερώνει την παντοδυναμία τους, αλλά τις ρωγμές τους. Φωτίζει τις αντιθέσεις τους, τον παραλογισμό ενός κόσμου που σήμερα μπορεί να ζει με όλα τα καλά, με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά ακριβώς επειδή τον πλούτο τον τεράστιο που παράγεται από όλους μας τον καρπώνονται μια χούφτα παράσιτα, αυτό δεν είναι μπορετό.

Η πολεμική εμπλοκή αποτελεί οργανικό στοιχείο της καταλήστευσης των λαών και στον καιρό της «ειρήνης», των σχεδιασμών σε επίπεδο οικονομίας σε ολόκληρο των κόσμο, και δεν υπάρχει έγκλημα που δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν, από τα Τέμπη μέχρι τους ανθρώπους που πεθαίνουν στα ράντζα στα νοσοκομεία και τις «Βιολάντες», μέχρι τα παιδιά του κόσμου που σκορπίζονται με τον καπνό της φωτιάς που σπέρνουν.

Γι' αυτό, σε έναν κόσμο που φλέγεται οι λαοί πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές οργανώνοντας την πάλη τους! Το συμφέρον μας είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ' αυτόν τον πόλεμο, για να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας, για να γυρίσουν όλες οι αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Κανένα «εθνικό συμφέρον» δεν μπορεί να υπάρχει, όταν άλλο συμφέρει τους εφοπλιστές που δίνουν τα «θανατόχαρτα» για υπογραφή και άλλο τους ναυτεργάτες που τους ζητούν να πάνε στις εμπόλεμες ζώνες με δική τους ευθύνη. Αλλο είναι το συμφέρον των ομίλων που με τις υποδείξεις τους ψηφίζουν οι κυβερνήσεις στην ΕΕ και αλλού να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλεια, χωρίς ανάσα, και άλλο το συμφέρον το δικό μας να ζούμε καλύπτοντας τις ανάγκες μας με αξιοπρέπεια, ασφάλεια, δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση.

Η αλληλεγγύη δεν είναι συμπόνια, είναι έκφραση βαθιάς γνώσης και αναγνώρισης του κοινού εχθρού και του κοινού σκοπού, που είναι η πραγματική ειρήνη των λαών. Οσοι αλλάζουν πατρίδα, γυρεύουν να σωθούν από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Ιδιος ο εχθρός που βομβαρδίζει κι ύστερα στοιβάζει ανθρώπους σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτων, σπρώχνει, χτυπά, εκμεταλλεύεται, εργαλειοποιεί για τα συμφέροντά του έναντι άλλων. Τα παιδιά που σώθηκαν από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι τα ξυπόλυτα, βρεγμένα, καμένα παιδιά που βαδίζουν στους ατέλειωτους δρόμους της ιμπεριαλιστικής ειρήνης, είναι οι σύγχρονοι σκλάβοι του «ελεύθερου» κόσμου που ετοιμάζεται για τη μεγάλη σφαγή.

Για όλα τα παραπάνω, λοιπόν, προετοιμάζουμε την απάντησή μας με το μεγάλο αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο των Επιτροπών Ειρήνης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στις 17 του Μάη στην Αλεξανδρούπολη. Στις 17 του Μάη να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά:

Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή!

Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός!

Αλεξάνδρα ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης