ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ασκήσεις για τη χρήση πυρηνικών διεξάγουν Ρωσία και Λευκορωσία

Σε μια περίοδο που τα δυο στρατόπεδα καταγγέλλουν σχέδια επέκτασης του πολέμου με αιχμή τις χώρες της Βαλτικής

Sputnik

Στρατιωτικές ασκήσεις για τη χρήση ρωσικών πυρηνικών όπλων διεξάγουν η Λευκορωσία και η Ρωσία, σε μια περίοδο που η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία κλιμακώνεται στρατιωτικά, ενώ οι δυο πλευρές καταγγέλλουν σχέδια επέκτασης του πολέμου μεταξύ άλλων μέσω «περιστατικού» στις Βαλτικές χώρες.

Επιπλέον οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ξεκίνησαν χτες και θα ολοκληρώσουν αύριο, Πέμπτη, ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους. Περισσότερα από 64.000 μέλη προσωπικού και 7.800 τεμάχια στρατιωτικού υλικού θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια, στο πλαίσιο των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές θα εκτοξευθούν από πεδία δοκιμών στο ρωσικό έδαφος.

Το 2023, έναν χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλ. Λουκασένκο συμφώνησε να φιλοξενήσει ρωσικούς τακτικούς πυρηνικούς πυραύλους. Πρόκειται για «μη στρατηγικά» πυρηνικά όπλα, επομένως όχι για βόμβες μεγαλύτερης εμβέλειας και υψηλότερης απόδοσης. Επίσης το Μινσκ έχει συμφωνήσει να αναπτύξει τους νέους ρωσικούς υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik.

Το 2024, το Κρεμλίνο δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο πυρηνικό δόγμα που έθετε τη Λευκορωσία υπό τη ρωσική πυρηνική ομπρέλα, με τη Μόσχα να έχει τον έλεγχο για τη χρήση τους.

«Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη ρωσική πλευρά, σχεδιάζεται η εξάσκηση στην παράδοση πυρηνικών πυρομαχικών και στην προετοιμασία τους για χρήση», ανέφερε το λευκορωσικό υπουργείο Αμυνας.

«Στόχος της άσκησης είναι η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού, ο έλεγχος της ετοιμότητας των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και η οργάνωση πολεμικών επιχειρήσεων από μη προγραμματισμένες περιοχές», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε τις ασκήσεις, προτρέποντας τους ευρωατλαντικούς «συμμάχους» να αυστηροποιήσουν περαιτέρω τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

«Μετατρέποντας τη Λευκορωσία σε πυρηνικό έδαφος κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, το Κρεμλίνο νομιμοποιεί de facto τον πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για άλλα αυταρχικά καθεστώτα», αναφέρει το ουκρανικό ΥΠΕΞ.

Κίεβο: Η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση από τη Λευκορωσία

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα επιδιώκει να εμπλέξει τη Λευκορωσία βαθύτερα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπονόησε ότι η Ρωσία εξετάζει σχέδια για να εξαπολύσει επίθεση από τη Λευκορωσία στην Ουκρανία ή σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ακόμη, υποστήριξε ότι η Ουκρανία γνωρίζει για επιπλέον επαφές μεταξύ της Ρωσίας και του Λουκασένκο, με στόχο να τον πείσουν να συμμετάσχει σε «νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις στα νότια και στα βόρεια της λευκορωσικής επικράτειας - είτε εναντίον της κατεύθυνσης Τσερνίχιβ-Κίεβο στην Ουκρανία είτε εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζουν σχέδιο αντίδρασης και ενισχύουν τις άμυνες σε Τσερνίχιβ και Κίεβο.

Μόσχα: Η Λετονία θα παραχωρήσει το έδαφός της για επιθέσεις με drones

Σε κάθε περίπτωση η ένταση στα σύνορα των κρατών της Βαλτικής ανεβαίνει και στην περιοχή σημειώνονται ολοένα και συχνότερα «περιστατικά» με drones, καταρρίψεις, αναχαιτίσεις, που μπορούν να αξιοποιηθούν για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Χτες οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών εξωτερικού ανέφεραν ότι μέλη των δυνάμεων drones του ουκρανικού στρατού είχαν αναπτυχθεί στη Λετονία για να προετοιμάσουν επιθέσεις κατά της Ρωσίας από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής.

«Η Ουκρανία προετοιμάζεται για επιθέσεις στη Ρωσία από το έδαφος της Λετονίας», αναφέρει η έκθεση της SVR και προσθέτει: «Το Κίεβο δεν θα περιοριστεί στη χρήση των αεροδιαδρόμων που παρέχονται από τις χώρες της Βαλτικής». Το Κίεβο έπεισε τη Ρίγα να εγκρίνει μια επιχείρηση με drones κατά της Ρωσίας, «παρά τις ανησυχίες της Λετονίας ότι θα γίνει στόχος αντιποίνων της Μόσχας».

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ διέψευσε τους ισχυρισμούς της Μόσχας για επιχειρήσεις από το έδαφος της Λετονίας.

Στο μεταξύ, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε χτες ένα drone, ουκρανικής προέλευσης, στην Εσθονία, όπως δήλωσε ο υπουργός Αμυνας, Χάννο Πέβκουρ. Τους τελευταίους μήνες αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο των μελών του ΝΑΤΟ Φινλανδίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, που όλες συνορεύουν με τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα για αυτό τον λόγο. Οι είσοδοι των ουκρανικών drones αποδίδονται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές της Ρωσίας, που καταφέρνει να τα εκτρέπει από το έδαφός της.