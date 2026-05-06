ΒΙΕΝΝΗ.- Το κλείσιμο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού στο Σάλτσμπουργκ ανακοίνωσαν οι αυστριακές αρχές τη Δευτέρα, εξηγώντας ότι έγινε διαρροή της επικίνδυνης χημικής ουσίας μεθυλικό νάτριο. Η διαρροή έγινε από ένα εμπορικό τρένο, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα.

ΧΑΡΤΟΥΜ - ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ.- Οι σουδανικές αρχές κατηγόρησαν χτες την Αιθιοπία ότι βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες επιθέσεις 4 drones στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ. Προχώρησαν δε στην ανάκληση του Σουδανού πρέσβη στην Αντίς Αμπέμπα για διαβουλεύσεις, επισημαίνοντας πως διαθέτουν αποδείξεις ότι οι επιθέσεις που έγιναν την 1η Μάρτη προήλθαν από το αεροδρόμιο Μπαχίρ Νταρ της Αιθιοπίας. Κατηγόρησαν επίσης τα ΗΑΕ (που στον πόλεμο του Σουδάν υποστηρίζουν έμμεσα τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης) ότι παρείχαν τα συγκεκριμένα drones στις αιθιοπικές αρχές.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ερευνά εμπρηστική επίθεση που είχε στόχο πρώην συναγωγή στο ανατολικό Λονδίνο νωρίς χτες το πρωί, έπειτα από μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους τις τελευταίες βδομάδες. Το περιστατικό τέθηκε στο επίκεντρο κυβερνητικής συνάντησης που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Στις 29 Απρίλη 2 Εβραίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Σε βάρος του ύποπτου δράστη, ενός 45χρονου Βρετανού γεννημένου στη Σομαλία, απαγγέλθηκε κατηγορία.