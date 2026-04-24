ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Δεν θα πληρώσουμε ξανά για τα κέρδη των ομίλων και τα υπερπλεονάσματα

Συγκέντρωση τη Δευτέρα 27 Απρίλη, στις 7 μ.μ., στο υπουργείο Οικονομικών | Κοροϊδία και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Στους δρόμους κατεβαίνουν οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι τη Δευτέρα 27 Απρίλη, στις 7 μ.μ., διαδηλώνοντας στο υπουργείο Οικονομικών για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους, καθώς οι συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης και η εμπλοκή της χώρας τούς «γονατίζουν», με την ακρίβεια να καλπάζει.

Στην Πάτρα, τα Σωματεία Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών καλούν σε συγκέντρωση επίσης τη Δευτέρα 27 Απρίλη, στις 11 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σχολιάζοντας τα νέα μέτρα της κυβέρνησης η ΟΒΣΑ τα χαρακτηρίζει ως κοροϊδία, καθώς ούτε συγκρατούν την άνοδο στα καύσιμα, ούτε αντιμετωπίζουν την τεράστια φοροληστεία, μέσα από την οποία χρηματοδοτείται η πολεμική εμπλοκή.

«Το "πακέτο" μέτρων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, την ίδια στιγμή που τα κρατικά έσοδα μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεπέρασαν τα 17 δισεκατομμύρια ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.», σημειώνει η ΟΒΣΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ορισμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους επαγγελματίες όπως 72 δόσεις (για χρέη έως το 2023 και με προϋπόθεση τη ρύθμιση και των υπολοίπων χρεών) είναι αμφίβολο πόσο θα βοηθήσουν, όταν το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται λόγω της ακρίβειας και της εκτίναξης του λειτουργικού κόστους και όταν την ίδια στιγμή δεν δίνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης. Την ίδια στιγμή που τις ενεργοβόρες βιομηχανίες η κυβέρνηση φρόντισε να τις στηρίξει απλόχερα», σημειώνει η ΟΒΣΑ.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί σε μαζική συμμετοχή, ενώ στις δεκάδες αποφάσεις για την κινητοποίηση της Δευτέρας προστίθενται και οι:

Ομοσπονδία Καθαριστηρίων - Ταπητοκαθαριστηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, Ομοσπονδία Εκδοτών - Βιβλιοχαρτοπωλών, Ενωση ΕΒΕ Δάφνης - Υμηττού, Εμπορικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας, Εμπορικός σύλλογος Χαλανδρίου, Σωματείο Ιδιοκτητών Καθαριστηρίων Πειραιά «η Αργώ», Ενωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής, Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθήνας.