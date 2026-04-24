ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Διάταξη - «ταφόπλακα» για τις κοινωνικές δομές των δήμων

Το αντιδραστικό σχέδιο της κυβέρνησης για το μέλλον κοινωνικών δομών των δήμων αναδεικνύει και η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Αναδεικνύει συγκεκριμένα ότι η λεγόμενη διάταξη νόμου για τη «στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ» προβλέπει ουσιαστικά έναν μηχανισμό διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας. Επίσης ότι η κυβέρνηση έρχεται να βάλει οριστική «ταφόπλακα» στις κοινωνικές δομές των δήμων, που αντιμετωπίζουν διαχρονική επιχείρηση διάλυσης, και να τις παραδώσει σε ιδιώτες, με άθλιες, «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις.

Πρόκειται για μια επικίνδυνη εξέλιξη τόσο για την εργατική - λαϊκή οικογένεια όσο και για τους εργαζομένους στις κοινωνικές δομές στους δήμους, εφόσον νομιμοποιεί de facto το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, διαρκούς κινητικότητας και πολύμηνης καθυστέρησης μισθών.

Στον πυρήνα αυτών των αλλαγών βρίσκονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανάγκες ως κόστος για το κράτος, παραχωρώντας αναφαίρετα δικαιώματα, όπως η Προσχολική Αγωγή, σε ιδιώτες ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - που επί της ουσίας λειτουργούν ως γέφυρα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Επιχειρείται το χτύπημα του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών, την ίδια ώρα που οι όποιες δημόσιες υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες τους με κριτήρια «κόστους - οφέλους». Τελικά, ως «επιλέξιμα» χαρακτηρίζονται έργα «με κριτήρια απόδοσης», διαφορετικά δεν χρηματοδοτούνται από τα ευρωενωσιακά ταμεία. Αυτό εκφράζει και η επιδίωξη της άθλιας διάταξης να συνδεθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων με την ανταποδοτικότητα μέσω voucher, και η σύνδεση της χρηματοδότησης με βάση τον αριθμό των «ωφελούμενων».

Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο προσανατολισμός του συνόλου των ευρωενωσιακών κονδυλίων, όπως π.χ. το ΕΣΠΑ, στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε ανακατανομή 634 εκατ. ευρώ προς την «άμυνα», καταλαμβάνοντας την 3η θέση στην ΕΕ μετά την Πολωνία και τη Ρουμανία. Πρόκειται για τα ίδια χρήματα που αξιοποιούνται κάθε χρόνο ως «μπάλωμα» ώστε ένα μικρό ποσοστό των εργατικών - λαϊκών οικογενειών να μπορούν να πάνε τα παιδιά τους στα βρεφοκομεία και να προσληφθούν με συμβάσεις γαλέρας οι νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι και άλλοι εργαζόμενοι στους δήμους, που στην πραγματικότητα είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία τους.

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει πώς τοποθετείται στα εξής:

- Στο γεγονός ότι ο νέος μηχανισμός που εγκαθίσταται στους δήμους επιβάλλει νέους απαράδεκτους όρους για την πρόσληψη και εργασία των εργαζομένων;

- Στο γεγονός ότι η εξάρτηση των κοινωνικών προγραμμάτων των δήμων από ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) καθιστά αβέβαιη τη λειτουργία και συνέχεια των δημοτικών υπηρεσιών, στρώνοντας το έδαφος στην επιχειρηματική δράση και φορτώνοντας κι άλλα βάρη στις πλάτες των εργατικών - λαϊκών οικογενειών, που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν πλέον και στις πάγιες υποχρεώσεις τους;

- Στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων για μόνιμη και σταθερή απασχόληση, στελέχωση με όλο το απαραίτητο επιστημονικό και επαγγελματικό προσωπικό, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση;