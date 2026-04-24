Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς

Στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Υπόθεση του κάθε Συνδικάτου έχει γίνει η επιτυχία της απεργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς και η μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Με σύνθημα «Βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση», το απεργιακό κάλεσμα φτάνει σε κάθε χώρο δουλειάς, εκεί που μοχθεί η εργατική τάξη, δίνοντας το στίγμα της πάλης που πρέπει να φουντώσει. Μέσα από πολύμορφη δραστηριότητα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εντείνουν τη δράση τους, ώστε η Πρωτομαγιά να αποτελέσει σταθμό κλιμάκωσης για να μη φορτωθεί η εργατική τάξη με νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο αγώνας και η διεκδίκηση για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, κόντρα στο δόγμα «τα κεφάλια μέσα» που βάζει σε εφαρμογή η εργοδοσία, με τις πλάτες της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων.

Την Πέμπτη η κατάθεση στεφάνων από το ΠΑΜΕ

Σε κατάθεση στεφάνων καλεί το ΠΑΜΕ τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, τους εργαζόμενους, τη νεολαία, την Πέμπτη 30 Απρίλη στις 6 μ.μ., με σημείο συνάντησης το πάρκο δίπλα από το ξενοδοχείο «Κάραβελ», ώστε με πορεία να φτάσουν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Συσκέψεις και συνελεύσεις σωματείων

Σήμερα, Παρασκευή:

- Στη Χαλκίδα, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων (Μ. Φριζή 10 - Χαλκίδα).

- Στη Δράμα, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στο cafe «Κοκόνα».

- Στην Καβάλα, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στο cafe «Spiffero» στον Πρίνο.

Την Κυριακή 26 Απρίλη:

- Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί στη Γενική του Συνέλευση, στις 11 π.μ. στα γραφεία του.

- Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας καλεί σε Γενική Συνέλευση στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΑ (Αγ. Φιλοθέης 5β, Αθήνα).

- Το Συνδικάτο Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών (ΣΕΤΤΑ) καλεί σε σύσκεψη στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ (Χαλκοκονδύλη 37, Αθήνα).

- Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Ν. Αττικής καλεί σε Γενική Συνέλευση στις 10 π.μ. στα γραφεία του (Βερανζέρου 1, 2ος όροφος).

Πολύμορφη δραστηριότητα

Μπροστά στην Πρωτομαγιά, εργατικά σωματεία και φορείς ξεδιπλώνουν και μια πολύμορφη πολιτιστική δραστηριότητα με μια σειρά εκδηλώσεις:

- Το Κλαδικό Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Ν. Αττικής οργανώνει συγκεντρώσεις εργαζομένων και ομιλίες τη Δευτέρα 27 Απρίλη, στη 1 μ.μ. στο εργοστάσιο της «FLORA», την Τρίτη 28 Απρίλη στις 2.15 μ.μ. στο εργοστάσιο του «Παπουτσάνη» και την Πέμπτη 30 Απρίλη, στις 2.30 μ.μ., στο εργοστάσιο της «Μινέρβα».

- Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή το ΣΕΤΗΠ οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Πρωτομαγιά 2026: Διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε από τους ηρωικούς αγώνες της τάξης μας. Πάλη για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

- Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο θα προβάλει την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», του Παντελή Βούλγαρη, την Κυριακή 26 Απρίλη στις 7 μ.μ., στον χώρο του «Στεκιού Νεολαίας» στα γραφεία του συνδικαλιστικού φορέα.

- Στο Ναύπλιο, συναυλία - αφιέρωμα την Κυριακή 26 Απρίλη στις 8 μ.μ. στο λιμάνι.

- Στη Νάουσα, το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απρίλη για τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου προέδρου του, Γιώργου Βουτυρά. Το πρόγραμμα: Σάββατο στις 6 μ.μ. εκδήλωση στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου. Κυριακή ιστορικός περίπατος στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ξενάγηση στο Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

- Στην Κόρινθο, προβολή ταινίας το Σάββατο 25 Απρίλη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Ν. Μανωλάδα: Κάλεσμα στους μετανάστες εργάτες γης

Τις παρεμβάσεις του συνεχίζει και το Σωματείο Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας, στις περιοχές που ζουν και εργάζονται καθημερινά χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε περιοδεία στη Νέα Μανωλάδα, ενώ θα συνεχίσει με αντίστοιχο πρόγραμμα σε συσκευαστήρια και χωριά στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, την Κυριακή 3 Μάη, το συνδικάτο οργανώνει και διεθνιστική εκδήλωση αλληλεγγύης στη Νέα Μανωλάδα.

Μαζί με το κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία της 1ης Μάη, το συνδικάτο θέτει στην προμετωπίδα του και την ανάγκη να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για αξιοπρεπή διαβίωση των μεταναστών εργατών γης, με όλες τις συνθήκες διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων, με πόσιμο νερό, καθαριότητα κ.α. Συνεχίζει να απαιτεί να εξασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για Ελληνες και μετανάστες εργάτες σε ό,τι αφορά μισθούς, ασφάλιση, επιδόματα, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να κατοχυρωθεί ικανοποιητικός μισθός για όλους τους Ελληνες και μετανάστες εργάτες που απασχολούνται με την καλλιέργεια, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων με βάση τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, αλλά και να εκδοθούν άμεσα έγγραφα διαμονής και εργασίας.

Και από τις περιοδείες και συζητήσεις του αναδεικνύει την ανάγκη να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο η δωρεάν πρόσβαση όλων των μεταναστών εργατών σε προληπτικές εξετάσεις και ιατρικό έλεγχο, όπως επίσης να ενισχυθούν οι δομές Υγείας της περιοχής με γιατρούς και νοσηλευτές για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των κατοίκων Ελλήνων και μεταναστών.

Πρόκειται για ζητήματα που μέχρι και σήμερα, με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, τοπικών αρχών και Περιφέρειας δεν έχουν ικανοποιηθεί, με το σωματείο να προγραμματίζει νέο κύκλο παρεμβάσεων σε 6η ΥΠΕ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πυροσβεστική, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις.