ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Οργανώνονται ενάντια στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Καμαρίνα

Την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Καμαρίνας εκφράζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και κάτοικοι, όπως αναδείχθηκε στις δύο διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη στην Καμαρίνα και προχτές στον Ωρωπό, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας.

Στο άνοιγμα της σύσκεψης στον Ωρωπό, ο Δημήτρης Τάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ωρωπού - Λούρου, ανέδειξε ότι πρόκειται για ζήτημα που συνδέεται με τη συνολικότερη πίεση που δέχονται οι κάτοικοι της περιοχής: Από τα προβλήματα στις υποδομές και στο νερό μέχρι τη δυνατότητα να μείνει ζωντανός ο τόπος.

Από τις τοποθετήσεις αναδείχθηκε ότι το έργο δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό, που μετατρέπει την περιοχή σε ζώνη συγκέντρωσης ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ο Στέφανος Πανταζής, πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πρέβεζας, μετέφερε την πείρα από άλλες περιοχές, όπως η Εύβοια και τα Αγραφα, επισημαίνοντας ότι όπου αναπτύχθηκαν αντίστοιχες εγκαταστάσεις υπήρξε συνολική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των τοπικών δραστηριοτήτων, ενώ η δημιουργία τέτοιων υποδομών ανοίγει τον δρόμο για παραπέρα επέκταση.

Το ίδιο το έργο αφορά φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 15,375 MW, με υποσταθμό υψηλής τάσης και εκτεταμένο δίκτυο διασύνδεσης, ενώ χωροθετείται σε δασικές εκτάσεις. Για την αδειοδότησή του είχαν διατυπωθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις από την ΠΕΧΩΠ ΠΕ Πρέβεζας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Την εικόνα της συνολικής στόχευσης ανέδειξε ο Δημήτρης Ντούλιας, μηχανικός Περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι η περιοχή προωθείται ως ζώνη παραγωγής Ενέργειας, με υποδομές που ήδη αναπτύσσονται, όπως δίκτυα μεταφοράς προς τη βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας, αλλά και νέα έργα που συνδέονται με αποθήκευση Ενέργειας.

Στη συζήτηση ξεχώρισε και η αντιπαράθεση με το επιχείρημα των «ενεργειακών κοινοτήτων». Ο Σπύρος Κλινάκης, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας, επισήμανε ότι τέτοιες προτάσεις αξιοποιούνται ως άλλοθι για να προχωρούν τέτοιοι σχεδιασμοί, αλλά και για να καλλιεργούνται αυταπάτες, καθώς η πείρα δείχνει ότι ούτε φθηνότερο ρεύμα εξασφαλίζεται ούτε όφελος για τον λαό, αφού κυριαρχεί η λογική της αγοράς και του κέρδους.

Η ανησυχία των κατοίκων ενισχύεται και από την εμπειρία των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μονάδες βιοαερίου στην περιοχή συνοδεύονται από έντονη δυσοσμία σε ορισμένες περιόδους, καθώς και από αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν υλικά από άλλες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα του νερού. Κάτοικοι ανέφεραν προβλήματα επάρκειας τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ εκφράστηκε ανησυχία ότι ένα τόσο εκτεταμένο έργο θα επιδεινώσει την κατάσταση, επηρεάζοντας την απορροή των ομβρίων και αυξάνοντας την πίεση στους υδάτινους πόρους. Παράλληλα, ο Κώστας Κύρλας, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στον δήμο Πρέβεζας, ανέδειξε το ζήτημα των φουσκωμένων λογαριασμών και της λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ με επιχειρηματικά κριτήρια, που μεταφέρει το κόστος στους κατοίκους.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Τίνα Ζέκα, περιφερειακή σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», υπογράμμισε ότι τα έργα της λεγόμενης «πράσινης μετάβασης» προωθούνται σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές και δεν υπηρετούν τις ανάγκες του λαού, αλλά την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων ήταν η ανάγκη οργάνωσης και συντονισμού της αντίδρασης. Οπως τονίστηκε, το διακύβευμα δεν περιορίζεται σε ένα έργο, αλλά αφορά συνολικά την αλλαγή χρήσεων γης και την επιβάρυνση των φυσικών πόρων, με τους κατοίκους να δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον τόπο και τη ζωή τους.