Παρασκευή 24 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Σύνταγμα

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πειραιάς, 10.30 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τριγωνική πλατεία

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

- Αλεξανδρούπολη, 10.30 π.μ., δημαρχείο

- Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αμφισσα, 9.30 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αταλάντη, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Βέροια, 11.30 π.μ., πλατεία Ωρολογίου

- Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ

- Γρεβενά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Δράμα, 10.30 π.μ., πλατεία

- Εδεσσα, 10.30 π.μ., μικροί Καταρράκτες

- Ελασσόνα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία (ταχυδρομείο)

- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ιθάκη, 10 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης

- Ικαρία, 12 μ., στην πλατεία Αγίου Κηρύκου

- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καβάλα, 10.30 π.μ., Δημοτικός Κήπος

- Καλαμάτα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καρδίτσα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καστοριά, 10.30 π.μ., αντιπεριφέρεια

- Κατερίνη, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Κέρκυρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης

- Κοζάνη, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

- Κομοτηνή, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Λαμία, 10 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Λαύριο, 10.30 π.μ., Αγαλμα Μεταλλωρύχων

- Λήμνος, 10.30 π.μ., λιμάνι Μύρινας

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μεσολόγγι, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μυτιλήνη, 10.30 π.μ., πλατεία Σαπφούς

- Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ναύπακτος, 10 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου

- Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ξάνθη, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πολύγυρος, 11 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

- Πτολεμαΐδα, 10 π.μ., στο παλιό Πάρκο

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ρόδος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Σάμος, 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο, στο Βαθύ

- Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Τρίκαλα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

- Φλώρινα, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

