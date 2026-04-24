Καταγγελίες για προσπάθεια φίμωσης του αναπηρικού κινήματος

Την προσπάθεια φίμωσης για τα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν ως πάσχοντες στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» αλλά και γενικότερα, καταγγέλλουν η Ομάδα Πρωτοβουλίας πασχόντων και συγγενών από Μεσογειακή Αναιμία και η Ενωτική Συσπείρωση Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική νόσο. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, τη Δευτέρα 27 Απρίλη έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 μ.μ., στη διοίκηση του Παίδων «Αγία Σοφία».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ενωτική Συσπείρωση, στις 31 Μάρτη, η τομεάρχισσα, υπεύθυνη για τις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, επίπληξε μέλος της παράταξης που διακινούσε την ανακοίνωσή της στον χώρο, λέγοντας ότι ο κανονισμός λειτουργίας του νοσοκομείου δεν επιτρέπει διακίνηση ανακοινώσεων εντός των μονάδων! Βέβαια, δόθηκε απάντηση από το μέλος της παράταξης, εξηγώντας ότι «ο χώρος των Μονάδων διαχρονικά είναι ο ζωτικός μας χώρος, όπου λαμβάνουμε όχι μόνο τη θεραπεία μας, αλλά είναι και το σημείο όπου συμπάσχοντες και οι οικογένειές τους συναντώνται από διαφορετικές περιοχές εντός και εκτός Αττικής και πως με τη συλλογική μας προσπάθεια μπορούμε να προασπίσουμε τον εαυτό μας, την υγεία μας».

Επίσης, την περασμένη Τετάρτη, η παράταξη καταγγέλλει ότι μαζεύτηκαν οι ανακοινώσεις της ΣΕΑΑΝ και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ, με εντολή όπως μεταφέρθηκε του Διοικητή, «ο οποίος δεν επιτρέπει να διακινούνται ή να μπαίνουν στον πίνακα ανακοινώσεις». Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρότι ζητήθηκε από την εκτελούσα χρέη προϊσταμένης να επιδείξει τη σχετική εντολή, αυτή δεν εμφανίστηκε ποτέ. Βέβαια, την ίδια μέρα πάσχοντας έλαβαν μία φιάλη αίματος, όταν η κανονική θεραπεία χρειάζεται δύο φιάλες και με μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη της μετάγγισής τους, αναμένοντας να βρεθεί η πολυπόθητη φιάλη.