ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαίτησαν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου

Στάση εργασίας και κινητοποίηση στη Βουλή πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας και σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, ενάντια στο νομοσχέδιο που έχει φέρει το υπουργείο Ανάπτυξης (βλ. σελ. 6) και χθες το βράδυ αναμενόταν να ψηφιστεί στη Βουλή.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων ενεργοποιεί διατάξεις του νόμου 4512/2018 του ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο γίνεται το επόμενο βήμα στον πλήρη εκφυλισμό της Επιθεώρησης Εργασίας και στη μετατροπή της σε παραμάγαζο της εργοδοσίας.

Στο πλάι των εργαζομένων βρέθηκε και ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Με την κινητοποίηση οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν την απόσυρση των άρθρων 126 - 131 του νομοσχεδίου, τη διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα της Επιθεώρησης Εργασίας, ενίσχυση σε προσωπικό και χρηματοδότηση, αξιοπρεπείς αποδοχές και θεσμική θωράκιση των επιθεωρητών, σύγχρονα εργαλεία και υποδομές για την άσκηση του ελεγκτικού έργου.

Στις επιπτώσεις του επίμαχου νομοσχεδίου και στις διεκδικήσεις των εργαζομένων αναφέρθηκαν η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, και ο Γιώργος Δούκας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας.

Επίσης, την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο εξέφρασαν η Σταυρούλα Παπαδημητρίου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας, και ο Δ. Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Ακόμα ο Γ. Μιχάλας και η Δώρα Σταθοπούλου, πρόεδρος και μέλος του ΔΣ, αντίστοιχα, του Συλλόγου Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Μιλώντας στην κινητοποίηση έξω από τη Βουλή ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Κόμμα έχει ζητήσει την απόσυρση όλων αυτών των άρθρων του νομοσχεδίου, που ενεργοποιεί τον μνημονιακό νόμο του 2018 και εντάσσει την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Οπως είπε, οι ρυθμίσεις αυτές ουσιαστικά καταργούν τον χαρακτήρα που είχε μέχρι τώρα η Επιθεώρηση και προστάτευε με κάποιο τρόπο τους εργαζόμενους από τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Τώρα πια ο ελεγχόμενος θα είναι ο ελεγκτής! Δηλαδή το κεφάλαιο θα μπορεί να κάνει μια εταιρεία και να ελέγχει την ίδια την εταιρεία του. «Πρέπει να μείνει στα χαρτιά, δεν πρέπει να περάσει αυτό στην πράξη», τόνισε ο Χρ. Κατσώτης και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι εσείς με τη γνώση που έχετε και για την κατάσταση που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς, με τις "Βιολάντες" που ζει η εργατική τάξη, με τα "Τέμπη", χρειάζεται ακόμη περισσότερο να συμβάλετε έτσι ώστε η εργατική τάξη να καταλάβει ποιες είναι οι ανατροπές που γίνονται και σε αυτόν τον τομέα, της ασφάλειας και της υγείας της εργασίας. Κανείς συμβιβασμός δεν μπορεί να υπάρξει με αυτήν την πολιτική. Εμείς είμαστε μπροστά και σας καλούμε σε μια γραμμή ρήξης και ανατροπής με αυτήν την πολιτική, που πάνω απ' όλα έχει το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων».