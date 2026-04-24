ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι μέρα ξεπλύματος της υποταγμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ

«Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι μέρα ξεπλύματος της υποταγμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ», τονίζουν σε δήλωσή τους εκλεγμένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), ενημερώνοντας τα σωματεία για την απαράδεκτη απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ να «σύρουν αυτή την περίοδο το ΕΚΑ σε Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση μαζί με την ηγεσία της ΓΣΕΕ και του ισόβιου και ελεγχόμενου για οικονομικά σκάνδαλα προέδρου της».

Παράλληλα, καλούν όλους τους εργαζόμενους στην πανεργατική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 10.30 π.μ., μαζί με τα πάνω από 100 σωματεία - μέλη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, μαζί με εκατοντάδες Σωματεία και Ομοσπονδίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που εδώ και μέρες προετοιμάζουν την απεργία της Πρωτομαγιάς, με Γενικές Συνελεύσεις, με εξορμήσεις και συσκέψεις στους χώρους δουλειάς.

Αναλυτικότερα σημειώνουν ότι «σε αυτή την απόφαση δεν κάνουν έστω ονομαστική αναφορά στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής που φορτώνει στις πλάτες μας τις συνέπειες, την ακρίβεια, τις πολεμικές ανατιμήσεις και την ενεργειακή φτώχεια, την ένταση της εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς. Και μάλιστα την ώρα που τα κρατικά ταμεία γεμίζουν από την άγρια φοροληστεία των εργαζομένων και του λαού. Αυτή τους η στάση και η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό νόημα της Πρωτομαγιάς, τους αγώνες των σωματείων μελών του ΕΚΑ που παλεύουν με συγκεκριμένες διεκδικήσεις, με προσανατολισμό την οργάνωση και την προετοιμασία στους χώρους δουλειάς.

140 χρόνια από τον ξεσηκωμό των εργατών που σφράγισε την πάλη για το 8ωρο, ο αγώνας στις σύγχρονες συνθήκες για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι σύγχρονη, ρεαλιστική και απολύτως αναγκαία διεκδίκηση, εμπνευσμένη από τις μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις της εργατικής τάξης και από τις δυνατότητες του καιρού μας».

«Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά! Ζήτω η παγκόσμια εργατική τάξη! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους», καταλήγουν στη δήλωσή τους ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Κλαδικού Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Αττικής και οι εκλεγμένοι: Περράκης Αλέκος (οργανωτικός γραμματέας ΕΚΑ και μέλος Εκτελ. Επιτρ. ΟΜΕ-ΟΤΕ), Ζιώγας Κώστας (αναπληρωτής γραμματέας και μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Οικοδόμων), Μαυροκέφαλος Νίκος (μέλος Εκτελ. Επιτροπής και Διοίκησης ΓΣΕΕ), Ανδρέου Γιάννης (γραμματέας Δημ. και Διεθνών Σχέσεων και πρόεδρος ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής), Βασίλαρου Ειρήνη (μέλος ΔΣ ΕΚΑ και ΠΟΕΜ), Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης (μέλος ΔΣ ΕΚΑ), Χατζηευσταθίου Ηλιάνα (μέλος ΔΣ και πρόεδρος Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας), Λουκάκος Κυριάκος (μέλος ΔΣ ΕΚΑ), Μυλωνάς Μάνος (μέλος ΔΣ ΕΚΑ και ΟΠΑΜ), Μεσσάδος Νίκος (μέλος ΔΣ ΕΚΑ και γραμματέας Συνδικάτου Χρηματοπιστωτικού).