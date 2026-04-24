ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη με τη συναυλία για τους εργολαβικούς των ΕΛΠΕ

Στην πύλη των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκαν χθες το απόγευμα εργαζόμενοι όλων των κλάδων, για να βρεθούν στο πλευρό των εργολαβικών εργαζομένων στηρίζοντας τον αγώνα τους να επιστρέψουν όλοι στη δουλειά χωρίς καμία απώλεια δικαιωμάτων, να σταματήσουν οι εκβιασμοί και η στοχοποίηση.

Αυτή η αλληλεγγύη, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ότι οι εργολαβικοί δεν είναι μόνοι, εκφράστηκε στη συναυλία με την Βάσω Βασιλειάδου και ένα πλούσιο πρόγραμμα με εργατικά - λαϊκά τραγούδια, που οργάνωσε το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο αγώνας των εργολαβικών εργαζομένων στα Χημικά των ΒΕΘ ΕΛΠΕ συνεχίζεται, καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την αλλαγή εργολάβου από την 1η Απρίλη. 37 εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου και στη διακίνηση Χημικών, σε πολλές περιπτώσεις για πάνω από 20 χρόνια, παραμένουν χωρίς εργασία, επειδή αρνήθηκαν να αποδεχτούν τον εκβιασμό να παραιτηθούν «οικειοθελώς» από τον προηγούμενο εργολάβο, χωρίς να τους καταβληθούν οι νόμιμες αποζημιώσεις και να προσληφθούν από τον νέο με ατομικές συμβάσεις, χωρίς κατοχύρωση της προϋπηρεσίας και των δικαιωμάτων που έχουν κατοχυρώσει.

Ολο αυτό το διάστημα λοιπόν, που δίνουν μια σπουδαία μάχη με πολύμορφες κινητοποιήσεις, η διοίκηση των ΕΛΠΕ επέλεξε να απαντήσει με εκφοβισμό και ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Προχώρησε στη στοχοποίηση του αντιπροέδρου του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, καλώντας τον σε Πειθαρχικό με ψευδείς και προσχηματικές αιτιάσεις περί δήθεν αδικαιολόγητης απουσίας, την ημέρα που συμμετείχε φανερά και ανοιχτά στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στην Αθήνα.





Τους συγκεντρωμένους χθες καλωσόρισε οαναδεικνύοντας ότι με την πρωτοβουλία αυτή, η αλληλεγγύη γίνεται πράξη, και ότι «όσο προσπαθούν να απομονώσουν τους εργαζόμενους, τόσο θα βρίσκουν απέναντί τους περισσότερο κόσμο, περισσότερη οργάνωση, περισσότερη αποφασιστικότητα».

«Τα ΕΛΠΕ δεν μπορούν να παριστάνουν τον ανεύθυνο παρατηρητή. Δεν είναι "τρίτοι". Δεν είναι έξω από την υπόθεση. Οι εργολαβίες είναι βασικός μηχανισμός μείωσης του μισθολογικού κόστους και έντασης της εκμετάλλευσης. Αρα έχουν ευθύνη. Και μάλιστα μεγάλη», ανέφερε, αναδεικνύοντας ότι αυτή η βαρβαρότητα που ζουν με τις εναλλαγές εργολάβων βασίζεται στο συνολικό αντεργατικό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων.

Σημειώνοντας ότι ο αγώνας αυτός αφορά όλο το προσωπικό, τόνισε ότι το δίλημμα είναι «αν θα επιβληθεί η λογική ότι ο εργαζόμενος είναι αναλώσιμος, ή θα επιβάλουμε εμείς το δίκιο μας: Σταθερή δουλειά, κατοχυρωμένα δικαιώματα, Συλλογική Σύμβαση, αξιοπρέπεια».

Την αλληλεγγύη των εργατικών σωματείων μετέφερε νωρίτερα ο Θανάσης Κουτσουράς, μέλος της διοίκησης του ΕΚ Θεσσαλονίκης και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Είμαστε περήφανες για τους συντρόφους μας!

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, αναγνώστηκε και η επιστολή που μεταφέρει τη φωνή των συζύγων και συντρόφων των εργολαβικών των ΕΛΠΕ, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ό,τι για εμάς είναι αυτονόητη ανάγκη και δικαίωμα, για την επιχείρηση των ΕΛΠΕ και τους εργολάβους είναι πλεονασμός και αχαριστία!».

Και, απαντώντας σε όσους ζητούν σήμερα να μετανιώσουν για τον αγώνα των συζύγων τους σημειώνουν πως είναι «οι ίδιοι που ποτέ δεν ρώτησαν πώς τα βγάζαμε πέρα, πώς πληρώναμε το νοίκι, τους λογαριασμούς, το δάνειο, τους γιατρούς, τα σχολικά είδη και τα φροντιστήρια των παιδιών μας. Ε... λοιπόν, δεν κάνουμε βήμα πίσω!».

«Σήμερα, που αυτός ο αγώνας ακόμη συνεχίζεται, δηλώνουμε ότι είμαστε περήφανες για τους συζύγους και συντρόφους μας. Είμαστε περήφανες για τα μαθήματα ηρωισμού και θάρρους που παραδίδουν σε εμάς και στα παιδιά μας. Για την ενότητα και την αλληλεγγύη που έχουν μεταξύ τους, στην πύλη, στο συλλαλητήριο, στην απόφαση να συνεχίσουν με το κεφάλι ψηλά. Είμαστε στο πλευρό τους! Ο αγώνας των 37 εργολαβικών είναι ο κοινός αγώνας 37 οικογενειών, που επιμένουν να θέλουν μια καλύτερη ζωή, που δεν συμβιβάζονται άλλο με την ανέχεια. Η μεγαλύτερη περιουσία μας είναι η αξιοπρέπειά μας και δεν την παζαρεύουμε», αναφέρεται στην επιστολή.