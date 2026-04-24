«ΒΙΟΛΑΝΤΕΣ» ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Σοβαρές ελλείψεις πυρασφάλειας σε μεγάλη φαρμακοβιομηχανία

Σημαντικές παραλείψεις στα συστήματα πυρασφάλειας, και μάλιστα σε έναν χώρο που λειτουργούν συστήματα προπανίου, διαπίστωσε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής στις εγκαταστάσεις μιας από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες της χώρας, στην «DEMO ΕΛΛΑΣ», στο Κρυονέρι.

Εκ των πραγμάτων, οι ελλείψεις αυτές που έχουν ανατριχιαστικές ομοιότητες με όσα βγήκαν στο φως μετά το έγκλημα στη «Βιολάντα», ενισχύουν τις ανησυχίες και τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, του κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και του επιχειρησιακού σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Αλλωστε, οι καταγγελίες των σωματείων ήταν που προκάλεσαν τον έλεγχο πυρασφάλειας ύστερα από τα δύο περιστατικά διαρροής προπανίου στις 5 και 6 Φλεβάρη στις εγκαταστάσεις αυτές.

Με νωπές λοιπόν τις μνήμες από το μακελειό στη «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες ύστερα από διαρροή και έκρηξη προπανίου, και ενώ η συγκεκριμένη εργοδοσία ήξερε για το ρημαδιό της πυρασφάλειας, είναι σαφές ότι τέτοιες ελλείψεις είναι εγκληματικές και βάζουν σε κίνδυνο εκατοντάδες εργαζόμενους.

Υπενθυμίζονται τα εξής:

- Το πρώτο περιστατικό της διαρροής στο συγκεκριμένο εργοστάσιο φαρμάκου αντιμετωπίστηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους, καθώς αυτοί χτύπησαν τον συναγερμό και εκκένωσαν το συγκεκριμένο τμήμα, όταν αντιλήφθηκαν ότι μυρίζει προπάνιο. Το επιχειρησιακό Σωματείο, αφού δεν εμφανιζόταν κανένας από την εργοδοσία, κάλεσε την αστυνομία και την Πυροσβεστική και απαίτησε να εκκενωθεί το σύνολο του εργοστασίου, κάτι που δεν έγινε. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10 το πρωί, με την Πυροσβεστική να φτάνει τρεισήμισι ώρες αργότερα, οπότε και κατέγραψε «μηδενικές ενδείξεις», αλλά συνέστησε πριν ξεκινήσει η παραγωγή να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η αιτία της διαρροής. Σε αντίθεση με τις συστάσεις αυτές, η εργοδοσία επαναλειτούργησε το συγκεκριμένο τμήμα το απόγευμα!

- Στο δεύτερο περιστατικό ο συναγερμός χτύπησε και εκκενώθηκε - σε αντίθεση με την πρώτη φορά - ολόκληρο το κτίριο. Ομως, τονίζουν τα συνδικάτα,

Τα σωματεία απαίτησαν από την εταιρεία «να μην ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο μέχρι να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και επισκευές, μέχρι να είναι και πιστοποιημένα ασφαλές», και «για όσο διάστημα θα παραμείνει κλειστό, τα μεροκάματα αυτών των ημερών να καταβληθούν στο ακέραιο! Αντ' αυτού, η εταιρεία διέταξε την επιστροφή των εργαζομένων στα πόστα τους!».

Τα ευρήματα της Πυροσβεστικής

Σήμερα, λοιπόν, επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες του προσωπικού και οι καταγγελίες των σωματείων, καθώς το πόρισμα της Πυροσβεστικής σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Για την εγκατάσταση δεν υφίσταται έγκυρη αρχειοθετημένη μελέτη πυροπροστασίας». Η μελέτη που είχε κατατεθεί «ανακλήθηκε από την υπηρεσία μας, λόγω μη ορθής σύνταξης».

Περαιτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής:

Υπαρξη χώρων που δεν καλύπτονταν από αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Σε χώρους όπου υπήρχε τέτοιο σύστημα, οι πίνακες παρουσίαζαν σφάλματα λειτουργίας. Εντοπίστηκε αυτόματο σύστημα καταιόνησης (σύστημα πυρόσβεσης με νερό) που ήταν εκτός λειτουργίας! Ενας από τους δύο χώρους όπου βρίσκονται τα βασικά μηχανολογικά συστήματα πυρόσβεσης (πυροσβεστικό συγκρότημα) δεν ήταν επαρκώς πυροπροστατευμένος, με κίνδυνο να χαθεί η δυνατότητα πυρόσβεσης και να καούν ακόμα κι αυτά...

Αναλυτικότερα η Πυροσβεστική επισημαίνει:

- Για τα κτίρια Α, Β, Γ και Δ «προκύπτει απαίτηση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους». Από τον έλεγχο - αυτοψία «διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν χώροι που δεν καλύπτονταν από αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς. Σε επιμέρους χώρους όπου υπήρχε πυρανίχνευση, οι πίνακες των συστημάτων παρουσίαζαν σφάλματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα η λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης σε αυτούς τους χώρους να καθίσταται επισφαλής. Βρέθηκαν χώροι εντός ψευδοροφών με μεγάλο υψομετρικό και καλωδιώσεις, σωληνώσεις κ.λπ., χωρίς να διαθέτουν αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης».

- Στο ένα από τα δύο πυροσβεστικά συγκροτήματα «στο κτίριο Α', διαπιστώθηκε ότι o χώρος δεν ήταν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα, δεν διέθετε πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης και υπήρχαν ανοίγματα που διαπερνούσαν το πυροδιαμέρισμα χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλοι πυροφραγμοί. Στους χώρους των πυροσβεστικών συγκροτημάτων, δεν βρέθηκε ερμάριο με εφεδρικές κεφαλές του συστήματος καταιόνησης».

- Ακόμα «βρέθηκαν μη προβλεπόμενου χρώματος πυροσβεστικές λήψεις (σ.σ. σημεία υδροληψίας)», καθώς είχαν ασημί χρώμα «το οποίο δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους, σε περίπτωση ανάγκης», ενώ «υπήρχαν ελλείψεις σε φωτισμό ασφαλείας».

- Η διαδρομή διαφυγής δεν ήταν καταλλήλως πυροπροστατευμένη καθώς «δεν ικανοποιούνταν η μέγιστη απόσταση πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής για το κτίριο Α', καθότι το κλιμακοστάσιο δεν αποτελούσε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής (υπήρχαν ηλεκτρολογικοί πίνακες εντός του κλιμακοστασίου)».

- «Βρέθηκαν σε εξωτερικό χώρο φιάλες οξυγόνου, τοποθετημένες κάτω από πυλώνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ! Επίσης στο ίδιο σημείο βρέθηκαν δοχεία με χρησιμοποιημένα έλαια» και «σε σημεία των εγκαταστάσεων διέρχονται από τους τοίχους των πυροδιαμερισμάτων σωληνώσεις και καλώδια τα οποία δεν διέθεταν πυροφραγμούς».

Τα παραπάνω συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ελλείψεων, που μπορούν ανά πάσα στιγμή να απειλήσουν τις ζωές των εργαζομένων. Για τις ελλείψεις αυτές την αποκλειστική ευθύνη φέρει η εργοδοσία ή όπως σημειώνει η Πυροσβεστική, «την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους».

Υπόθεση των εργαζομένων η προστασία της ζωής τους

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «αποδεικνύει ότι καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχουμε στην εργοδοσία και στις διαβεβαιώσεις της! Οτι εμείς οι ίδιοι με την οργάνωση και τον αγώνα μας θα κατακτήσουμε την ασφάλεια και τα δικαιώματά μας στην εργασία και στη ζωή!», τονίζει το επιχειρησιακό Σωματείο στη «DEMO».

Η εργοδοσία, σημειώνει, «θεωρεί κόστος τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, παίζοντας με την ασφάλεια και τις ζωές μας. Οι κρατικοί μηχανισμοί περιορίζονται σε συστάσεις και διοικητικά πρόστιμα, τη στιγμή που στις εγκαταστάσεις της DEMO μπαίνουν και βγαίνουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι.

Και την ίδια στιγμή, όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν κάνει νόμο το "λειτουργία πρώτα - έλεγχος μετά" και έχουν ξηλώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να μην βρίσκει κανένα εμπόδιο η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των επενδυτών».

Ο μόνος τρόπος, τονίζει, «να αλλάξουμε τα πράγματα προς όφελός μας, είναι η συλλογική οργάνωση και δράση με σημαία τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες.

Αυτό είναι που φοβούνται και εχθρεύονται! Γι' αυτό και με το πρόσχημα της αντιπροσωπευτικότητας η εταιρεία δεν δέχτηκε να κάνουμε καμία συζήτηση για μισθολογικά ζητήματα. Θέλει να έχει βολικούς συνομιλητές που τους βρίσκει στους εργοδοτικούς της "Ενωσης".

Βέβαια την ίδια στιγμή που επικαλείται ζητήματα αντιπροσωπευτικότητας, δεν είχε κανένα πρόβλημα να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με μη εκλεγμένη - προσωρινή διοίκηση της Ενωσης Εργαζομένων DEMO. Η οποία εμφανίζει διαβλητές διαδικασίες ως "εκλογές", δεν έχει βγάλει άχνα για τα πρόσφατα ατυχήματα και τα περιστατικά διαρροών, ενώ μετατρέπει τα "θέλω" της εργοδοσίας σε "αιτήματά" της».

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στις γραμμές του και να αγωνιστούν για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων.