Να μην περάσει η διάλυση της Πρόληψης και της Απεξάρτησης

Οι τραγικές επιπτώσεις που ήδη έχει επιφέρει η εφαρμογή του ν. 5129/2024 για την «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας και σύσταση του ΕΟΠΑΕ» στο πεδίο της Πρόληψης και της Απεξάρτησης αναδείχθηκαν στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στη Βουλή με το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής στα Κέντρα Πρόληψης και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ. Τις αντιπροσωπείες των εργαζομένων συνάντησαν η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, η Ελένη Μυτικάρη, υπεύθυνη του Τμήματος Κατά των Εξαρτήσεων της ΚΕ του ΚΚΕ και η Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας και του Τμήματος για το Εργατικό - Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΚΕ.

Την ανησυχία για το μέλλον των 73 Κέντρων Πρόληψης μετέφερε το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων, επισημαίνοντας τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης το 2027. Μόνιμο αγκάθι το σαθρό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Κέντρα Πρόληψης εδώ και 30 χρόνια και δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων, βάζει τρικλοποδιές στη δουλειά και το έργο του προσωπικού - τη στιγμή μάλιστα που φουντώνουν τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών σε όλη τη χώρα. Διαχρονική είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση, ενώ έχουν απομείνει μόνο 270 κατάλληλα εκπαιδευμένοι κι έμπειροι εργαζόμενοι που καλούνται να καλύψουν τις οξυμένες ανάγκες όλης της χώρας. Η κυβέρνηση αντί για μόνιμες προσλήψεις έκανε σύμβαση με 160 εργαζόμενους που απασχολούνται με μπλοκάκι (ΔΠΥ). Το Σωματείο εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς «όλα τα έχουν φορτώσει στις λαϊκές οικογένειες, στους γονείς που δεν έχουν υποστήριξη. Αλλάζουν εργασιακές σχέσεις, αλλάζουν τα πάντα, ακόμα και τι εννοούμε Πρόληψη. Δεν είναι πρόληψη η καταστολή, η απαγόρευση και η "μείωση της ζήτησης". Δεν γίνεται πρόληψη σε 8 μήνες με τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης. Το θέμα είναι τι Πρόληψη θέλουμε».

Η Βιβή Δάγκα, εκφράζοντας τη διαχρονική στήριξη του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, σημείωσε ότι είναι υποχρέωση του κράτους «να παρέχει ένα εκτεταμένο δίκτυο Πρόληψης, δωρεάν». Οπως είπε, «οι κατευθύνσεις της ΕΕ ιατρικοποιούν τέτοια κοινωνικά φαινόμενα, και στόχος είναι να αλλάξει η φιλοσοφία της Πρόληψης. Είναι η ίδια στρατηγική που έσπασε τους κρίκους Πρόληψη - Θεραπεία - Επανένταξη, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και η ταφόπλακα μπήκε με τον ΕΟΠΑΕ. Τα πάντα σπρώχνονται στην ατομική ευθύνη και την απαλλαγή του κράτους».

«Χειρότερο από οποιοδήποτε σενάριο» είναι η περιγραφή που έδωσε το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Απεξάρτηση, μιλώντας για αυταρχισμό και τρομοκρατία, μετακινήσεις και τουλάχιστον 5 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, διάλυση και υποχρηματοδότηση των κοινοτήτων κ.λπ. Τα κονδύλια από ΕΣΠΑ ρίχνονται στην πριμοδότηση της συντήρησης της βλάβης (όπως οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης) και «όχι στην ενίσχυση των προγραμμάτων».

Σαν «προδιαγεγραμμένη» χαρακτήρισε την πορεία του ΕΟΠΑΕ η Βιβή Δάγκα, τονίζοντας το δίκιο που έχουν οι εργαζόμενοι να μη συμβιβάζονται με αυτή την «κανονικότητα». «Οι εργαζόμενοι που αντιστέκεστε είστε αγκάθι, για αυτό προχωρούν στην αντικατάσταση του προσωπικού με τέτοιους όρους. Θέλουν προσωπικό που να φέρει τη φιλοσοφία του ΕΟΠΑΕ. Πρέπει να γίνει υπόθεση του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Η στρατηγική της ΕΕ θα εντείνει ακόμα περισσότερο τα αδιέξοδα», υπογράμμισε η βουλευτής του Κόμματος, μεταφέροντας τη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Απεξάρτηση, χωρίς καμία εμπλοκή των ιδιωτών. «Η δουλειά στις θεραπευτικές κοινότητες έχει μείνει στην καρδιά μας, γιατί η θεραπευτική προσέγγιση ταίριαζε με τη δική μας αντίληψη για το πώς θέλουμε τον νέο άνθρωπο», σημείωσε η Ελένη Μυτικάρη. Για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος μίλησε η Μαίρη Αγρογιάννη, τονίζοντας την ανάγκη κλιμάκωσης, «και οι δικές μας δυνάμεις θα στηρίξουν με κάθε τρόπο τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε».