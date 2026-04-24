ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Ολοι στον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα!

Απεργούν σήμερα Παρασκευή οι εργαζόμενοι στους δήμους, με απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ, ενάντια στον κυβερνητικό σχεδιασμό δημιουργίας μηχανισμών που πετάνε στα σκουπίδια εργασιακό βίο δεκαετιών, επιτείνοντας και διαιωνίζοντας την ομηρία των συμβασιούχων.

Στην Αθήνα το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και σε προσυγκέντρωση στις 10 π.μ. στην πλατεία Βάθης. Ως αίτημα αιχμής προβάλλει τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και με ενισχυμένη κρατική χρηματοδότηση.

Να σημειωθεί ότι απεργία ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης έχει κηρύξει και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ για όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τους ίδιους όρους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Επιστολή στους γονείς από το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής

Μπροστά στην απεργία, μάλιστα, το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής απευθύνεται με επιστολή του στους γονείς των παιδιών, ενημερώνοντας για τις συνθήκες που επικρατούν και τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέοι σχεδιασμοί της κυβέρνησης.

Σε αυτή σημειώνει ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση «αποσύρει τη χρηματοδότηση για τις ανάγκες των παιδιών μας, γιατί επιλέγει να χρηματοδοτήσει τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική προετοιμασία, η κυβέρνηση, που υπηρετεί τους ίδιους στόχους, απλά μετακυλίει το κόστος στους γονείς, στους εργαζόμενους, συνολικά στην ποιότητα της Προσχολικής Αγωγής που παρέχεται στα παιδιά μας. Οι εργασιακές σχέσεις - λάστιχο γενικεύονται, η μόνιμη και σταθερή εργασία μετατρέπεται σε απατηλό όνειρο, ενώ οι συνάδελφοι που εργάζονται για χρόνια με προγράμματα ΕΣΠΑ μετατρέπονται σε αναλώσιμους εργαζόμενους, με μισή δουλειά, μισή ζωή».

«Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη καθημερινότητά μας ως γονείς, με τα ωράρια που συνεχώς διευρύνονται, αλλά ζητάμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή σας μπροστά σε μια εξέλιξη που αφορά και εμάς και τα παιδιά μας», αναφέρει.

Και, υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της προσχολικής ηλικίας για την ανθρώπινη προσωπικότητα, την οποία σημασία όμως δεν αναγνωρίζει το κράτος, «γι' αυτό φτάσαμε να συζητάμε για 3ωρους και 4ωρους παιδαγωγούς, για τμήματα που δουλεύουν μήνες με 1 παιδαγωγό για 28 παιδάκια, για παιδάκια που θα αλλάζουν δύο και τρεις παιδαγωγούς μέσα στην ίδια χρονιά και εργαζόμενους που θα αλλάζουν πόλη κάθε χρόνο».