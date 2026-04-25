ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ολοι στον δρόμο για μέτρα στήριξης του εισοδήματος, φτάνει με την κοροϊδία!

Εναν ακόμα «γύρο απόγνωσης» με το στραγγάλισμα του εισοδήματός τους ύστερα από τα προηγούμενα απανωτά κύματα της κρίσης, τη πανδημίας κ.λπ. ζουν οι μικροί επαγγελματίες, με τη θηλιά να σφίγγει ξανά λόγω των πολεμικών ανατιμήσεων.

Ετσι, και αφού η φοροληστεία με την τεκμαρτή φορολόγηση, οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις από τα χρέη που τους πνίγουν τους ρουφάνε το εισόδημα, τώρα η εκτίναξη στην Ενέργεια, τα καύσιμα, τις πρώτες ύλες, συνολικά στο κόστος λειτουργίας, δίνει νέο συντριπτικό πλήγμα σε πολλές μικρές επιχειρήσεις.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση σαλπίζουν ξεσηκωμό δεκάδες σωματεία και ενώσεις των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ, που συντονίζουν τον αγωνιστικό βηματισμό τους και τις διεκδικήσεις τους ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΟΒΣΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν σε μαζική κινητοποίηση τη Δευτέρα 27 Απρίλη, στις 7 μ.μ., στο υπουργείο Οικονομικών, απαιτώντας άμεση και ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος από την κυβέρνηση, κόντρα στην κοροϊδία της με τα μέτρα που ανακοίνωσε. Μέτρα που, όπως επισημαίνει και η ΟΒΣΑ, ούτε συγκρατούν την άνοδο στα καύσιμα, ούτε αντιμετωπίζουν την τεράστια φοροληστεία, μέσα από την οποία χρηματοδοτείται η πολεμική εμπλοκή.

Συγκέντρωση οργανώνεται και στην Πάτρα, τη Δευτέρα, με κάλεσμα από τα Σωματεία Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών, στις 11 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Απάντηση στην κυβερνητική κοροϊδία

Αλλωστε, την ίδια στιγμή που τα κρατικά έσοδα ξεπέρασαν το 2026 τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ., η κυβέρνηση διαφημίζει ως «πακέτο» τα 500 εκατομμύρια, δηλαδή μια «σταγόνα στον ωκεανό» όσων έχει πάρει πολλαπλά από τις τσέπες του λαού. Η κυβερνητική προπαγάνδα ξεχωρίζει π.χ. τις 72 δόσεις για τους χρεωμένους επαγγελματίες (για χρέη έως το 2023 και με προϋπόθεση τη ρύθμιση και των υπολοίπων χρεών), με την ΟΒΣΑ να επισημαίνει ότι είναι αμφίβολο πόσο θα βοηθήσει ένα τέτοιο μέτρο, «όταν το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται λόγω της ακρίβειας και της εκτίναξης του λειτουργικού κόστους και όταν την ίδια στιγμή δεν δίνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης».

Την ίδια στιγμή, βέβαια, η κυβέρνηση φροντίζει να στηρίξει απλόχερα τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς για άλλη μια φορά τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων και τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Να παρθούν τώρα γενναία μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας» είναι η απαίτηση των μικρών επαγγελματιών.

Από το τεράστιο κύμα ανατιμήσεων δεν εξαιρείται κανένας κλάδος της μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δύο κλάδοι μεταξύ όσων πληρώνουν «βαρύ» το μάρμαρο είναι και αυτοί των Αρτοποιών και των Κρεοπωλών, με τον «Ριζοσπάστη» να συζητά με συνδικαλιστές από τους συγκεκριμένους χώρους μπροστά στην κινητοποίηση.

Δεν θα πούμε το ψωμί «ψωμάκι»

Με τους αρτοποιούς να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας, προαστίων και περιχώρων, σημειώνει πως «η καθημερινή μας προσπάθεια να κρατήσουμε ζωντανούς τους φούρνους της γειτονιάς, να στηρίξουμε τα λαϊκά νοικοκυριά και να διασφαλίσουμε την ποιότητα του ψωμιού, συγκρούεται με μια πολιτική που μας οδηγεί σε ασφυξία. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, δεν έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής ούτε της σιωπής».

Η μόνη απάντηση, όπως επισημαίνει, είναι η συλλογική δράση. «Η ιστορία έχει δείξει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ολα κατακτώνται με αγώνα. Το είδαμε πρόσφατα και με τις μαχητικές, ηρωικές κινητοποιήσεις των αγροτών, που απέδειξαν πως όταν ένας κλάδος σηκώνει κεφάλι και διεκδικεί οργανωμένα, μπορεί να αποσπάσει κατακτήσεις και να επιβάλει το δίκιο του.

Με την ίδια αποφασιστικότητα προχωράμε κι εμείς. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους και κάθε λαϊκή οικογένεια που πλήττεται από την ακρίβεια και την αντιλαϊκή πολιτική. Ο αγώνας για την επιβίωση του κλάδου μας είναι ταυτόχρονα αγώνας για το δικαίωμα του λαού σε φθηνό, ποιοτικό ψωμί».

Καλώντας στην κινητοποίηση της Δευτέρας σημειώνει πως χρειάζεται «να κάνουμε το πρώτο, αποφασιστικό βήμα κλιμάκωσης. Με ενότητα, επιμονή και πίστη στη δύναμή μας, μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Σε αυτήν τη μάχη ώστε να κερδίσουμε πίσω την αξιοπρέπεια στις ζωές μας, εμάς και των οικογενειών μας, δεν περισσεύει κανείς. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε τα αυτονόητα. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα είναι ο δρόμος του αγώνα. Και αυτόν τον δρόμο επιλέγουμε. Για να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι», προσθέτει.

Σε οριακό σημείο και ο κλάδος του κρέατος

Αγωνιστικό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει εκ μέρους της Ενωσης καταστηματαρχών κρεοπωλών Αθήνας - Αττικής «Οι Ταξιάρχες» ο πρόεδρός της Θοδωρής Ρούσσος. Στο μήνυμά του καλεί «όλους τους συναδέλφους, τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και κάθε επαγγελματία που ασφυκτιά από τις ίδιες πιέσεις, να δώσουν δυναμικά το "παρών" στην κινητοποίηση».

Επισημαίνει πως «ο κλάδος του κρέατος βρίσκεται σε οριακό σημείο. Είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως και οι αρτοποιοί, με τους οποίους ενώνουμε τη φωνή και τη δύναμή μας σε αυτή την κοινή διαμαρτυρία. Το ενεργειακό κόστος έχει ξεπεράσει κάθε όριο και απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας. Την ίδια στιγμή, η αδιάκοπη επιβάρυνση από άμεσους και έμμεσους φόρους εξαντλεί κάθε περιθώριο αντοχής».

«Δεν αντέχουμε άλλο να δουλεύουμε για να καλύπτουμε μόνο υποχρεώσεις», σημειώνει, αναδεικνύοντας ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δεν «ζητούν προνόμια», αλλά το δίκιο τους με άμεσες λύσεις. Αυτό άλλωστε δείχνουν και οι ζωτικές διεκδικήσεις που μεταφέρει ο συνδικαλιστής, όπως για άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους με ουσιαστικές επιδοτήσεις και πλαφόν στις τιμές Ενέργειας, ελαφρύνσεις από εισφορές και φόρους που «πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις» κ.ά.

«Η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Η παρουσία όλων μας είναι δύναμη και μήνυμα. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: Να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια», αναφέρει για να καλέσει στον αγώνα: «Τη Δευτέρα δεν πρέπει να λείπει κανείς. Μαζί με τους αρτοποιούς, βγαίνουμε μπροστά, ενωμένοι και αποφασισμένοι, για τις επιχειρήσεις μας, για τους ανθρώπους μας και για το μέλλον του κλάδου μας», υπογραμμίζει.

Πλήθος αγωνιστικών αποφάσεων

Με το αγωνιστικό κάλεσμα να αγκαλιάζει Σωματεία και Ενώσεις των ΕΒΕ, στην κινητοποίηση καλούν μέχρι στιγμής:

Ομοσπονδίες: Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, Υποδηματοποιών Ελλάδας, Καθαριστηρίων - Ταπητοκαθαριστηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, Εκδοτών - Βιβλιοχαρτοπωλών.

Κλαδικά Σωματεία Επαγγελματιών: Αρτοποιών Αθηνών, Κρεοπωλών, Ελαφρών Φορτηγών Προαστίων και Περιχώρων, Εστίασης Αττικής, Ιδιοκτητών Καθαριστηρίων Αθηνών - Περιχώρων «Η Αναγέννηση», Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας (ΣΕΥΑ), Επιπλοποιών και Ξυλουργών Αθηνών και Προαστίων, Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής, Κουρέων και Κομμωτών «Η Αδελφότης», Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Αθήνας (ΣΒΥΑ), Επιδιορθωτών Υποδημάτων, Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών, Μηχανικών Αυτοκινήτων (ΣΙΣΕΜΑ), Σωματείο Ιδιοκτητών Καθαριστηρίων Πειραιά «η Αργώ», η Ενωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής, ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθήνας (ΣΥΕΤΑΠΑ).

Εμπορικοί Σύλλογοι και Ενώσεις: Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών - Εμπόρων Δήμου Αθήνας, ΕΒΕ Καισαριανής, ΕΒΕ Ηλιούπολης, ΕΒΕ Αγίων Αναργύρων, ΕΒΕ Μεταμόρφωσης, ΕΒΕ Αγίου Δημητρίου, ΕΒΕ Ελευσίνας, ΕΒΕ Ταύρου, ΕΒΕ Ασπροπύργου, Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αχαρνών, Επαγγελματιών Α' Αθήνας, ΕΒΕ Περιστερίου, ΕΒΕ Μεταμόρφωσης, Κορυδαλλού, Δάφνης - Υμηττού, ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Ιώνιας, ο Εμπορικός Σύλλογος Χαλανδρίου.

Οι αυτοαπασχολούμενοι διεκδικούν

Για την Ενέργεια να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια, αλλά και να καταργηθούν ΕΦΚ και ΦΠΑ, όπως και το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες και να πάψουν οι κυρώσεις εναντίον του φτηνού ρωσικού αερίου που έχουν οδηγήσει στο πανάκριβο LNG.

Για τη φορολογία απαιτούν κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης όπως και της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ακόμα, απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης), διαγραφή τόκων, προστίμων και χρεών της πανδημίας.

Για την Υγεία, απαιτούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

«Καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων. Να επιστρέψουν πίσω φρεγάτες, F-16 και πυροβολαρχίες Patriot», καταλήγουν οι διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων.