ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Ο διευθυντής του FBI, Κρις Πατέλ, κατέθεσε χτες μήνυση κατά του περιοδικού «The Atlantic», που ρεπορτάζ του τον εμφανίζει να βρίσκεται συχνά σε κατάσταση υπερβολικής μέθης, να απουσιάζει από τη θέση του και συνεπώς ως ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρουσίασε χτες στη Βουλή των Κοινοτήτων την απάντησή του για τις επικρίσεις που δέχτηκε μετά τις νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση Μάντελσον. Εδώ και μήνες ο Στάρμερ έχει αποδυναμωθεί λόγω της απόφασής του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, προτού τον αποπέμψει τον Σεπτέμβρη, κατηγορώντας τον για «επανειλημμένα ψέματα» όσον αφορά το εύρος των σχέσεών του με τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστιν. Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο την Πέμπτη, όταν η εφημερίδα «The Guardian» αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια ασφαλείας στον Μάντελσον για τη θέση αυτή τον Γενάρη του 2025, παρά τη δυσμενή γνωμοδότηση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον έλεγχο ασφαλείας.

ΖΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ.- Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 7 τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στην Αυστρία, στο Ζάλτσμπουργκ, όταν ηλεκτροκίνητο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε πάνω σε σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, εντοπίστηκε στην Αυστρία ένα βαζάκι με βρεφικό γεύμα της εταιρείας HiPP το οποίο είχε μολυνθεί με ποντικοφάρμακο. Το Σάββατο οι αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση προς τους καταναλωτές.