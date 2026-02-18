ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απαιτεί την άμεση ανάκληση απόλυσης από την εργοδοσία «Γιώτης»

Αδικη και εκδικητική χαρακτηρίζει την απόλυση πρωτοπόρου εργαζόμενου και μέλους του το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής, η οποία έγινε στις 13 Φλεβάρη από την εργοδοσία της εταιρείας «Στάμου» (έχει εξαγοραστεί από την εταιρεία «Γιώτη», ο ιδιοκτήτης της οποίας κατέχει τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων). Η αιτιολογία της εργοδοσίας είναι ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι με τη δουλειά του!

Βέβαια, ο εργαζόμενος - τονίζει το Συνδικάτο - δουλεύει στην εταιρεία εδώ και 3 χρόνια μέσα σε συνθήκες μεγάλης εντατικοποίησης και πίεσης, και αυτό που «πραγματικά τους ενοχλεί είναι ότι συμμετείχε στις απεργίες» και διεκδικούσε «τα αυτονόητα, δηλαδή να κάνουν οι εργαζόμενοι κανονικά το διάλειμμά τους και να μην τους το κλέβει η εργοδοσία, επικαλούμενη τον φόρτο εργασίας και την έλλειψη προσωπικού στα πόστα».

Το Συνδικάτο απαιτεί την ανάκληση της απόλυσης και καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να καταδικάσουν τη στάση της εργοδοσίας, την προσπάθεια χτυπήματος του απεργιακού δικαιώματος, της διεκδίκησης των αυτονόητων αιτημάτων των εργαζομένων. Παράλληλα καλεί στην απεργία στις 28 Φλεβάρη, στα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

Εκδικητική απόλυση και στη Θεσσαλονίκη

Απαράδεκτη και εκδικητική χαρακτηρίζει την απόλυση εργαζόμενης δικηγόρου από την εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες» στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποίησε και κινητοποίηση κάτω από τα γραφεία της εταιρείας.

Η δικηγόρος εργαζόταν επί πέντε χρόνια στην εταιρεία, ενώ όπως καταγγέλλεται η απόλυσή της συνοδεύτηκε από πρακτικές που προσβάλλουν κάθε έννοια εργασιακής αξιοπρέπειας. Μόλις της ανακοινώθηκε η «διακοπή της συνεργασίας», υποχρεώθηκε να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο εργασίας της, χωρίς να της δοθεί ούτε ο στοιχειώδης χρόνος για να συλλέξει τα προσωπικά της αντικείμενα και να αποχαιρετήσει συναδέλφους με τους οποίους εργαζόταν επί σειρά ετών.

Οπως αναφέρει το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων Κεντρικής Μακεδονίας, «πρόκειται για εργαζόμενη που επί μακρόν υπέστη εξαντλητικά ωράρια, συστηματική εργασία εκτός του συμφωνημένου ωραρίου, δουλειά από το σπίτι και έντονη ψυχολογική πίεση, στο πλαίσιο της διαρκούς εντατικοποίησης της εργασίας και της επίτευξης των στόχων της εταιρείας, συνθήκες υπό τις οποίες εργάζεται το σύνολο του προσωπικού. Η απόλυση ήρθε ως άμεση συνέπεια της πρότασής της να αμείβονται οι υπερωρίες που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι, οι οποίες παραμένουν απλήρωτες, ενώ η εταιρεία αποκομίζει εκατομμύρια ευρώ από την εργασία τους κάθε χρόνο».

Αναδεικνύει ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Εντάσσεται σε μια συνολικότερη πολιτική εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιβολή υποχρεωτικών αδειών σε ορισμένους δικηγόρους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026 «στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εταιρείας και βάσει επιχειρησιακών αναγκών», χωρίς τη συναίνεση των ίδιων και χωρίς να ερωτηθούν καν!

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, η εργοδοσία αρνήθηκε να μιλήσει με αντιπροσωπεία του Σωματείου, φανερώνοντας ότι αυτό που ενοχλεί είναι η οργανωμένη δράση των μισθωτών δικηγόρων, που σηκώνουν κεφάλι και διεκδικούν τα σύγχρονα δικαιώματά τους.

Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων διατρανώνει ότι η εργοδοτική αυθαιρεσία θα τους βρίσκει απέναντι και διεκδικεί: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αποτελεί τον μόνο δρόμο για τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας για όλους τους μισθωτούς και ασκούμενους δικηγόρους, με κατοχυρωμένο μισθό, ωράριο, ασφάλιση, άδειες, επιδόματα, αποζημίωση απόλυσης και πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα.