ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαρκής η άνοδος για τις δυνάμεις της ΔΑΣ από το 2013

Η συνεχώς ανοδική πορεία του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ τα τελευταία 13 χρόνια στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας επιβεβαιώθηκε και στο πρόσφατο Συνέδριο, με το αποτέλεσμα να είναι ένα ακόμα ελπιδοφόρο βήμα για αλλαγή σελίδας στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, κοπιαστικής προσπάθειας «από τα κάτω», για την ανάπτυξη της δράσης των σωματείων, όπως και για τη συγκρότηση νέων σωματείων σε χώρους δουλειάς, με χιλιάδες εργατοϋπαλλήλους να κάνουν υπόθεσή τους την οργάνωση της συλλογικής διεκδίκησης.

Ενδεικτικά, στο 29ο Συνέδριο του ΕΚΑ το 2013 η ΔΑΣ κατέγραψε 27,99%, στο 30ό το 2017 26,92%, στο 31ο το 2020 28,70%, στο 32ο το 2023 31,39% και τώρα, στο 33ο Συνέδριο, η ΔΑΣ πήρε 33,24%.

Μάλιστα, το Συνέδριο που ολοκληρώθηκε με τις εκλογές του περασμένου Σαββατοκύριακου ήταν αυτό με το μεγαλύτερο Σώμα της τελευταίας 15ετίας, φτάνοντας σχεδόν τους 1.500 αντιπροσώπους, ενώ πολλοί απ' αυτούς συμμετείχαν για πρώτη φορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερα από 40 είναι τα νέα σωματεία που εκπροσωπήθηκαν στο Συνέδριο, αποτυπώνοντας στην πράξη τον δρόμο για την αλλαγή των συσχετισμών σε τέτοιες κορυφαίες διαδικασίες όπως των Εργατικών Κέντρων.

Πρώτη και με μεγάλη διαφορά η ΔΑΣ, άλλο ένα στραπάτσο για τον κυβερνητικό συνδικαλισμό

Σε ένα τέτοιο φόντο, και με τους συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ μαζί με εκατοντάδες ακόμα πρωτοπόρους εργαζόμενους να βάζουν τη σφραγίδα τους στις θετικές αυτές διεργασίες, η διαφορά της πρώτης ΔΑΣ από τη δεύτερη δύναμη είναι πλέον υπερδιπλάσια, ενώ όλες οι άλλες παρατάξεις είναι κάτω από το 16%.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΑΣ πήρε σε αυτό το Συνέδριο 459 ψήφους, καταγράφοντας άνοδο 88 ψήφων σε σχέση με το προηγούμενο.

Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η ΠΑΣΚΕ της ομάδας του ελεγχόμενου Παναγόπουλου, που πήρε 218 ψήφους και 15,79%. Η διαφορά δηλαδή της ΔΑΣ με τη δεύτερη παράταξη είναι στις 241 ψήφους και στις 18 ποσοστιαίες μονάδες! Η άλλη ομάδα των συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ που αποσπάστηκαν από την ΠΑΣΚΕ συγκροτώντας το ψηφοδέλτιο «Ενωτικό», μπας και ξεπλυθούν από τον ελεγχόμενο πρώην επικεφαλής τους, πήρε 142 ψήφους και ποσοστό 10,28%.

Παρακάτω, το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ («Μέτωπο»), όπου συνενώθηκαν οι δύο ξεχωριστές του παρατάξεις, πήρε 192 ψήφους και 13,9%. Παρά δηλαδή τη συγκόλληση των δύο παρατάξεών τους, οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν απώλειες σε σχέση με τη συνολική δύναμη που είχαν στο προηγούμενο Συνέδριο, με 27 λιγότερες ψήφους και πτώση σχεδόν 5 ποσοστιαίων μονάδων.

Στραπάτσο ήταν το αποτέλεσμα και για τις δυνάμεις της κυβέρνησης, αφού τα ψηφοδέλτια της ΝΔ επίσης καταποντίστηκαν: Η μεν ΔΑΚΕ πήρε 132 ψήφους και 9,43%, ενώ η «Ενότητα» (διάσπαση της ΔΑΚΕ) πήρε 170 ψήφους και 12,31%.

Ακόμα, η ΔΑΣ καταλαμβάνει 11 έδρες στη νέα διοίκηση του ΕΚΑ, από 9! Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη ΠΑΣΚΕ καταλαμβάνει 5 έδρες και η τρίτη δύναμη, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ («Μέτωπο»), επίσης παίρνει 5 έδρες, με 192 ψήφους και ποσοστό 13,90%. 4 έδρες παίρνει η «Ενότητα» (διάσπαση της ΔΑΚΕ) και μόλις 3 η ΔΑΚΕ (ΝΔ), όσες και το «Ενωτικό» (ΠΑΣΟΚ).