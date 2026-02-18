ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑΔΙΚΟ ΤΗΣ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Κατά συρροή οι εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας

Διαρροή αερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο, που ελέγχθηκε από το κράτος τρεις βδομάδες μετά! Παραλείψεις και στο τρίτο στη Λάρισα

INTIME NEWS

Κάθε μέρα που περνάει από εκείνο το ξημέρωμα της 26ης Γενάρη, όταν διαπράχτηκε το φριχτό εργοδοτικό έγκλημα στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα», επιβεβαιώνεται εκκωφαντικά ότι ήταν προδιαγεγραμμένο.

Οι πέντε γυναίκες εργάτριες σύρθηκαν στον θάνατο στη μάχη για το νυχτοκάματο, γιατί τα μέτρα προστασίας θεωρήθηκαν κόστος που θα έβαζε εμπόδιο στην κερδοφορία της εργοδοσίας.

Που όπως επιβεβαιώνεται περίτρανα η ίδια η εργοδοσία γνώριζε, διέπραττε συνειδητά σωρεία παραλείψεων και παραβιάσεων σε σχέση με τα μέτρα ασφάλειας και προδιαγραφές λειτουργίας που καταστρατηγήθηκαν, με ολέθριο αποτέλεσμα για τις ζωές των εργαζομένων.

Με βάση τέτοια στοιχεία, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων αναβάθμισε το κατηγορητήριο σχετικά με το μακελειό στο εν λόγω εργοστάσιο, καθώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κ. Τζιωρτζώτης, ο τεχνικός Ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας είναι πλέον αντιμέτωποι με ανθρωποκτονία από αμέλεια και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, οδηγήθηκε χθες στον ανακριτή Τρικάλων και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Η αυστηροποίηση των κατηγοριών σε βάρος του επεκτείνεται και στα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ναρκοπέδια και τα άλλα δύο εργοστάσια

Οπως όλα δείχνουν, οι ίδιες εγκληματικές συνθήκες στην ασφάλεια επικρατούσαν και στα άλλα δύο εργοστάσια της εταιρείας, σε Τρίκαλα και Λάρισα, με τους εργαζόμενους και εκεί να παίζουν τη ζωή τους «κορόνα - γράμματα».

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα ανέστειλε τη λειτουργία του το δεύτερο εργοστάσιο, καθώς σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Ο κίνδυνος προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης.

Δηλαδή έπρεπε να περάσουν τρεις βδομάδες από το έγκλημα στο πρώτο εργοστάσιο για να φιλοτιμηθεί το κράτος να κάνει έναν στοιχειώδη έλεγχο και στις άλλες εγκαταστάσεις του ίδιου επιχειρηματία, και ενώ κάθε εξέλιξη επιβεβαιώνει τις εγκληματικές ευθύνες του!

Στο τρίτο εργοστάσιο της επιχείρησης, στο Μακρυχώρι Λάρισας, διεξήχθησαν χθες έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια. Πρόκειται για το κατά τ' άλλα «φιλικό προς το περιβάλλον» και ...χωρίς καμινάδα εργοστάσιο, που τώρα ελέγχεται για το αν πληροί όλες τις προδιαγραφές σε σχέση με μέτρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες προκύπτει ότι και στο «καινοτόμο» εργοστάσιο της επιχείρησης υπήρχε ένας χώρος περίπου 400 τ.μ. ο οποίος δεν ήταν δηλωμένος στο σύστημα πυρασφάλειας.

Με τη συνενοχή κυβέρνησης και κράτους

Στις εγκληματικές ευθύνες της εργοδοσίας προστίθενται και αυτές της κυβέρνησης, που της παρείχε πολύμορφη ασυλία με το νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει σε συνέχεια των προηγούμενων και όπου για τη «στήριξη της επιχειρηματικότητας» και την «προσέλκυση επενδύσεων» γίνονται θυσία οι ανθρώπινες ζωές.

Ανάλογες είναι και οι ευθύνες της περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας, που με ελέγχους «κατόπιν εορτής» προσπαθεί να ξεπλυθεί από αυτές, όταν - υπενθυμίζεται - μόλις 5 μέρες πριν το φριχτό εργοδοτικό έγκλημα εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας απόφαση τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Δηλαδή η Περιφέρεια χρηματοδότησε την εν λόγω βιομηχανία για την επέκταση των δραστηριοτήτων της, στις οποίες δεν είχαν παρθεί τα αναγκαία μέτρα και δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι για τα συστήματα ασφάλειας και μέτρων προστασίας της ζωής των εργαζομένων.

Πρόκειται για λεφτά του λαού που το σάπιο νομοθετικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων προβλέπει να δίνονται απλόχερα στις εταιρείες μέσω «αναπτυξιακών νόμων», για να θωρακίζουν την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητά τους, η οποία είναι βαμμένη με το αίμα νεκρών εργατών, όπως αποδεικνύεται περίτρανα και στην υπόθεση του μπισκοτάδικου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας γνώριζαν για μια σειρά παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί στο εν λόγω εργοστάσιο, για παράδειγμα για τη λάθος τοποθέτηση των δεξαμενών σε αυτό κ.λπ.

Δίχως τέλος οι καταγγελίες

Στο μεταξύ, νέες καταγγελίες εργαζομένων έρχονται στο φως οι οποίες προκύπτουν μέσα από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες πριν τη φονική έκρηξη ήταν αφόρητη η οσμή αερίου σε χώρους του εργοστασίου, σε σημείο που όπως καταθέτουν δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, δάκρυζαν τα μάτια τους κ.ο.κ. Παρά τις καταγγελίες τους για το γεγονός, δεν λήφθηκε κανένα μέτρο αποκατάστασης από την εργοδοσία.

Ο εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι πριν 8 χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου, χωρίς να έχει τέτοιες γνώσεις.

Στο φόντο αυτών των καταγγελιών, αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες με στελέχη της εργοδοσίας να οργανώνουν «συγκεντρώσεις υποστήριξης» του ιδιοκτήτη του μπισκοτάδικου έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων. Οπως έγινε γνωστό μάλιστα δεν πρόκειται για μια αυθόρμητη εκδήλωση «συμπαράστασης», αλλά για οργανωμένη προσπάθεια της ίδιας της εργοδοσίας, στελεχών και συγγενών να ξεπλύνουν τις εγκληματικές ευθύνες που βαραίνουν τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες με φριχτό τρόπο.