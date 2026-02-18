Αποτέλεσμα - απάντηση σε κυβέρνηση και εργατοπατέρες

Οι αρχαιρεσίες του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποκτούν ξεχωριστή σημασία για έναν ακόμα λόγο:

Αποτέλεσαν την πρώτη τόσο μεγάλης έκτασης εκλογική διαδικασία αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου της ΝΔ για τις ΣΣΕ, που μονιμοποιεί το ξήλωμά τους και την καθήλωση των μισθών. Μάλιστα σε αυτήν την εκλογική διαδικασία συμμετείχαν και κρίθηκαν αυστηρά όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, όλων των πολιτικών δυνάμεων, και το αποτέλεσμα δεν παρερμηνεύεται.

Υπενθυμίζεται ότι η άθλια συμφωνία Κεραμέως - ελεγχόμενου Παναγόπουλου επικυρώθηκε στη διοίκηση της ΓΣΕΕ από σύσσωμες τις παρατάξεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες, στην πρώτη αυτή εκλογική διαδικασία, στο ΕΚΑ ηττήθηκαν.

Τα μούτρα της έφαγε και η κυβέρνηση, αφού μόλις μία μέρα πριν τις αρχαιρεσίες η ίδια η υπουργός Εργασίας έλεγε στη Βουλή ότι «η κοινωνία και όλες οι παρατάξεις στη ΓΣΕΕ τάσσονται υπέρ» του νομοσχεδίου.

Οι ισχυρισμοί λοιπόν της κυβέρνησης περί της «συναίνεσης» που τάχα έχει από τους εργαζόμενους έγιναν συντρίμμια. Οι 1.482 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, που εκπροσωπούν περίπου 112 χιλιάδες εργαζόμενους της Αθήνας από όλους τους κλάδους, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη «δημοσκόπηση», απ' αυτές που αρέσκονται να επιστρατεύουν τόσο η σημερινή όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που αντιπάλεψαν το νομοσχέδιο, που απαίτησαν την απόσυρσή του, που μπαίνουν μπροστά στον αγώνα για υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, έφτασαν στο 34%, με άνοδο σε ψήφους και σε ποσοστά, ενώ από τις δυνάμεις που στήριξαν το νομοσχέδιο με χέρια και με πόδια καμία δεν παίρνει πάνω από 16%...

Πώς έμειναν όρθια τα συνδικάτα;

Το αποτέλεσμα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας όμως δίνει απάντηση και στους εργατοπατέρες.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε πρόσφατα ο ελεγχόμενος Παναγόπουλος για να απαντήσει τάχα στις αποκαλύψεις για τις υπεξαιρέσεις και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έφτασε να ισχυριστεί ότι χάρη σε αυτόν «έμειναν όρθια τα συνδικάτα» (!), ενώ από τις άλλες χώρες που πέρασε η τρόικα τα σωματεία αποδυναμώθηκαν...

Το αποτέλεσμα των εκλογών του ΕΚΑ, του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας, επιβεβαιώνει το πώς πραγματικά «έμειναν όρθια» τα συνδικάτα: Εμειναν όρθια μέσα από την κοπιαστική προσπάθεια αλλαγής των συσχετισμών, βελτίωσής τους υπέρ των εργαζομένων και των πραγματικών σωματείων, αποδυνάμωσης των εργατοπατέρων. Εμειναν όρθια επειδή οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ενισχύθηκαν με νέα σωματεία, επειδή η ΔΑΣ καταγράφει αυτήν την ανοδική πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια (βλ. σχετικό θέμα), που αποτυπώνει τις θετικές διεργασίες «από τα κάτω». Εμειναν όρθια επειδή οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ και άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές «οργώνουν» χώρους δουλειάς, οργανώνοντας την πάλη κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης - κεφαλαίου, με διεκδικήσεις που φωτίζουν ότι πραγματικός αντίπαλος είναι το κυνήγι του κέρδους. Οτι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων δεν συναντιούνται πουθενά με τις ανάγκες των εργαζομένων, και ότι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Τα συνδικάτα λοιπόν μένουν όρθια όταν γίνονται κυψέλες οργάνωσης και διεκδίκησης, και όχι παραμάγαζα του «κοινωνικού εταιρισμού», όπως τα θέλει η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, καταλήγοντας σε φαινόμενα σήψης και διαφθοράς.

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώθηκε και στο Συνέδριο του ΕΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια στιγμή που το Σώμα είχε φτάσει τους 1.500 αντιπροσώπους η απερχόμενη διοίκηση του ΕΚΑ (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ) μεθόδευε ηλεκτρονικές διαδικασίες, σε συνέχεια του «κατόρθωματός» της να αφήσει άστεγο το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας και τα σωματεία - μέλη του. Αυτή η προσπάθεια ηττήθηκε στο Συνέδριο, με εκατοντάδες αντιπροσώπους να παίρνουν θέση και με δεκάδες εργατικά σωματεία να καταδικάζουν τις μεθοδεύσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη τι τα «κρατάει όρθια».

Το αποτέλεσμα στις εκλογές ήταν άλλη μια επιβεβαίωση αυτής της προσπάθειας, αποτελώντας πλέον το εφαλτήριο για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο αυτή η κατεύθυνση, για να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο τα συνδικάτα, να οργανωθεί ειδικά σήμερα η σύγκρουση με τη σαπίλα κυβερνήσεων - εργοδοτών - εργατοπατέρων.

Γ. Π.