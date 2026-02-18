Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Εδώ και έναν μήνα δεν έχουν καθαριστεί λεωφορεία και τρόλεϊ!

Την απαράδεκτη κατάσταση των λεωφορείων και των τρόλεϊ της ΟΣΥ καταγγέλλει το Σωματείο Σχολικών Καθαριστριών. Οπως αναφέρει, έχουν να καθαριστούν από τις 17 Γενάρη, δηλαδή εδώ και έναν μήνα!

Σύμφωνα με το κλαδικό Σωματείο, σε μια περίοδο έξαρσης ιώσεων και γρίπης τα μέσα αυτά αποτελούν υγειονομικές «βόμβες», με μεγάλους κινδύνους για τους εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες που τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

Παράλληλα καταγγέλλει την κυβέρνηση, το υπουργείο Μεταφορών και τη διοίκηση της ΟΣΥ, υποστηρίζοντας ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα προχωρούν σε αναθέσεις του έργου καθαριότητας σε εργολάβους. «Ντροπή και αίσχος σ' αυτούς που βάζουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή μας για να "μπουκώσουν" με ζεστό χρήμα τους εργολάβους», τονίζει.

Και επισημαίνει ότι «έναν μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης αποφάσισαν να κάνουν νέο ηλεκτρονικό διαγωνισμό - δίμηνο και αυτή τη φορά - με το ποσό μάλιστα των 442.040,86 ευρώ», εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Το Σωματείο απαιτεί την άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας απευθείας από την ΟΣΥ, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ώστε να διασφαλιστούν η σωστή καθαριότητα οχημάτων και εγκαταστάσεων και η προστασία της δημόσιας υγείας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κατά συρροή οι εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας
Διαρκής η άνοδος για τις δυνάμεις της ΔΑΣ από το 2013
Σήμερα διαδηλώνουν στην Αθήνα για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Οι σχολικές καθαρίστριες στέλνουν μήνυμα: «Τίποτα δεν χαρίζεται, μονόδρομος η οργάνωση, η διεκδίκηση, η αλληλεγγύη»
Υποδοχή με... κουβάδες για τα νερά στο «αναβαθμισμένο» ΕΣΥ
Καθολική απεργία από τους εργαζόμενους στην Ανακύκλωση
 Απαιτεί την άμεση ανάκληση απόλυσης από την εργοδοσία «Γιώτης»
 Σήμερα η εκδήλωση για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
 Προετοιμάζει την επιτυχία της απεργίας στις 25 Φλεβάρη
 Κάλεσμα στους εργαζόμενους της «Βιολάντα» να συμμετάσχουν στη σύσκεψη σωματείων
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Καθαριστριών/στών Αττικής
 Αποτέλεσμα - απάντηση σε κυβέρνηση και εργατοπατέρες
 Σε ξενοδοχείο μετεγκαθίστανται οι Κινέζοι οικοδόμοι που διέμεναν σε άθλιες συνθήκες
Απεργούν από χθες μέχρι αύριο Πέμπτη
 Στις 25 Φλεβάρη οι αρχαιρεσίες
 Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ