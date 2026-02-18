ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εδώ και έναν μήνα δεν έχουν καθαριστεί λεωφορεία και τρόλεϊ!

Την απαράδεκτη κατάστασητης ΟΣΥ καταγγέλλει τοΟπως αναφέρει, έχουν να καθαριστούν από τις 17 Γενάρη, δηλαδή εδώ και έναν μήνα!

Σύμφωνα με το κλαδικό Σωματείο, σε μια περίοδο έξαρσης ιώσεων και γρίπης τα μέσα αυτά αποτελούν υγειονομικές «βόμβες», με μεγάλους κινδύνους για τους εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες που τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

Παράλληλα καταγγέλλει την κυβέρνηση, το υπουργείο Μεταφορών και τη διοίκηση της ΟΣΥ, υποστηρίζοντας ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα προχωρούν σε αναθέσεις του έργου καθαριότητας σε εργολάβους. «Ντροπή και αίσχος σ' αυτούς που βάζουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή μας για να "μπουκώσουν" με ζεστό χρήμα τους εργολάβους», τονίζει.

Και επισημαίνει ότι «έναν μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης αποφάσισαν να κάνουν νέο ηλεκτρονικό διαγωνισμό - δίμηνο και αυτή τη φορά - με το ποσό μάλιστα των 442.040,86 ευρώ», εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Το Σωματείο απαιτεί την άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας απευθείας από την ΟΣΥ, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ώστε να διασφαλιστούν η σωστή καθαριότητα οχημάτων και εγκαταστάσεων και η προστασία της δημόσιας υγείας.