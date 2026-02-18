Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΒΑΣ
Σήμερα η εκδήλωση για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

Μια σημαντική πρωτοβουλία παίρνουν τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας, διοργανώνοντας από κοινού εκδήλωση - συζήτηση με το επίκαιρο θέμα «Οχι άλλοι νεκροί για τα κέρδη τους. Ο ρόλος των συνδικάτων στην υπεράσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς». Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του ΕΚ Εύβοιας (Μ. Φριζή 10, Χαλκίδα).

Θα μιλήσουν ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ, και ο Γιώργος Δούκας, επιθεωρητής Εργασίας και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους σωματείων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
