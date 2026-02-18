ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προετοιμάζει την επιτυχία της απεργίας στις 25 Φλεβάρη

Στο «φουλ» βρίσκονται οι μηχανές του Συνδικάτου Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας στις 25 Φλεβάρη. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί τη Γενική του Συνέλευση σήμερα Τετάρτη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Τιτάνια». Για τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων το Συνδικάτο έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.

Το Συνδικάτο έχει ήδη «οργώσει« μεγάλα ξενοδοχεία για την επιτυχία της απεργίας, όπως το «Royal Olympic», το «InterContinental», το «St. George Lycabettus» και το «Sofitel».

«Είναι μάχη ζωής αυτή που δίνουμε με τα σωματεία μας», τονίζει το Συνδικάτο στο κάλεσμά του, σημειώνοντας πως η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα των εργαζομένων.

«Την ώρα που έχουν αφήσει τους εποχικούς συναδέλφους χωρίς εισόδημα για μήνες, δίνουν δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς. Από τη μία μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου και μας επιφυλάσσουν ζωή φτώχειας, και από την άλλη μας σέρνουν στα πολεμικά τους παιχνίδια, ανοίγοντας συνεχώς νέα πεδία ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και μεγαλώνοντας την εμπλοκή της χώρας μας», επισημαίνει.

Στις διεκδικήσεις του Συνδικάτου άλλωστε περιλαμβάνεται η επιδότηση ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στο 80% του μισθού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα το Συνδικάτο είχε προβεί σε μια σειρά κινητοποιήσεις στη ΔΥΠΑ, καθώς πολλοί συνάδελφοι είχαν μείνει χωρίς το παραμικρό εισόδημα την περίοδο των γιορτών, με το υπουργείο Εργασίας να «κωφεύει».

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι διεκδικούν όλα τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, επαναφορά των ΒΑΕ όπως προϋπήρχαν και του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία. «Είναι εμπαιγμός η φετινή αύξηση 3% που προβλέπει η Κλαδική Σύμβαση Ξενοδοχοϋπαλλήλων, γιατί από τα 22 δισ. που είχαν έσοδα μας δίνουν ένα κουλούρι τη μέρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά και απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Παράλληλα καταγγέλλουν την ομηρία στην οποία βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι, δουλεύοντας κάτω από συνθήκες τεράστιας πίεσης και εντατικοποίησης, ενώ αμέσως μετά πετιούνται στην ανεργία. Γι' αυτό και ανάμεσα στις διεκδικήσεις του Συνδικάτου είναι συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους, κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και κατοχύρωση της εποχικότητας των συμβασιούχων συναδέλφων.

Συνέλευση σήμερα και στο ΣΕΤΗΠ Αττικής

Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, οι εργαζόμενοι στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική οργανώνουν την απεργία στις 28 Φλεβάρη και τη μαζική συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο, με Γενική Συνέλευση σήμερα στις 6 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ.