ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΡΙΟΥ

Υποδοχή με... κουβάδες για τα νερά στο «αναβαθμισμένο» ΕΣΥ

Ούτε δέκα... ημέρες δεν πέρασαν από τις τυμπανοκρουσίες κυβέρνησης, υπουργείου Υγείας, 6ης ΥΠΕ και όλων των παρατρεχάμενών τους για την «αναβάθμιση» του ΕΣΥ και στην Αχαΐα που συνδυάστηκε με επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού, τα εγκαίνια και τις... κορδέλες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Και, για δεύτερη μέρα χθες, η «υποδοχή» στην κεντρική είσοδο του ΠΓΝΠ του Ρίου στην Πάτρα γινόταν με τους... κουβάδες που είχαν στηθεί για να μαζεύονται τα νερά από τα ταβάνια που στάζουν, σε ένα νοσοκομείο που ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει παρόμοια προβλήματα.

Πρόκειται για την πρώτη εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος («ναυαρχίδα» για όλη τη Δυτική Ελλάδα) όταν από τον χώρο καθημερινά μπορεί να διέρχονται χιλιάδες κόσμου, με κίνδυνο ακόμη και πρόκλησης ατυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το ίδιο νοσοκομείο που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πανηγύριζε για τα έργα ενεργειακής αναβάθμισής του, όταν επίσης έπεφταν ψευδοροφές σε ορόφους, σε άλλους έσταζαν και στο παρελθόν νερά κ.ά. παρόμοια προβλήματα...

Ζητήματα που έρχονται να προστεθούν στις μεγάλες ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού, στις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, στα δεκάδες ράντζα της ντροπής στα ΤΕΠ μετά από κάθε εφημερία (ως απόρροια και των «κενών»), τη λειτουργία συνολικότερα και του δημόσιου τομέα Υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με τη βούλα ΕΕ, ελληνικών κυβερνήσεων, την εμβάθυνση της επιχειρηματικής δράσης κ.ά., μακριά από τις ανάγκες του λαού και των υγειονομικών.

Δυτ. Μάνη: Μαζική κινητοποίηση για το Κέντρο Υγείας Αγ. Νικολάου

Την άμεση στελέχωση τουστηκαι την εξασφάλιση όλων των όρων για την 24ωρη ασφαλή λειτουργία του και την κάλυψη όλων των αναγκών στην ευρύτερη περιοχή απαίτησαν με μαζική κινητοποίηση το περασμένο Σάββατο σωματεία και φορείς της περιοχής.

Στη συγκέντρωση έξω από το ΚΥ επισημάνθηκε η επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, από την έλλειψη προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού) και τις άσχημες κτιριακές υποδομές του. Τονίστηκε ότι είναι αδύνατη η 24ωρη λειτουργία της δομής, με ό,τι κινδύνους αυτό γεννά για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

«Η υποστελέχωση και η εγκατάλειψη του ΚΥ όσον αφορά και τη λοιπή λειτουργία του, όπως π.χ. με το κλειστό μικροβιολογικό και ακτινολογικό, την έλλειψη πληρωμάτων ασθενοφόρου και την κάλυψη των κενών με στελέχη από την Αεροπορία, άσχετων με το αντικείμενο, δεν είναι άσχετη με τη γενικότερη λειτουργία του συστήματος δημόσιας Υγείας. Το κυριότερο, δεν είναι αποκομμένη από τη συνολικότερη πολιτική που εφαρμόζεται στο δημόσιο σύστημα Υγείας», ανέφερε μεταξύ άλλων, στην κεντρική ομιλία της, η Διαμάντω Περδικέα, νοσηλεύτρια στον χώρο. Και ανέδειξε ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής εμπορευματοποίησης στην Υγεία, αφού κυριαρχεί η λογική «κόστους - οφέλους».

Κάλεσε σε αγώνα ώστε το ΚΥ να μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει 24ωρη λειτουργία όλο τον χρόνο, υπογραμμίζοντας πως όλοι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για τυχόν αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του. Απαίτησε μόνιμο προσωπικό για στελέχωση όλων των κενών θέσεων με βάση τις ανάγκες και «όχι» στις ελαστικές σχέσεις εργασίας του υγειονομικού προσωπικού. Και μετέφερε την απαίτηση να αναπτυχθούν όλες οι περιφερειακές δομές Υγείας, με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό, με όλες τις ειδικότητες, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σε 24ωρη βάση.

Νωρίτερα, χαιρετισμό απηύθυναν ο Παναγιώτης Καράμπελας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας, ο Παναγιώτης Κουφαλάκος, πρόεδρος του σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ, η Γεωργία Σπανού, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών και μέλος της εθελοντικής ομάδας «Γαία», καθώς και ο Τηλέμαχος Στεφανέας, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Καρδαμύλης.

Την κινητοποίηση στήριξε το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης με ομόφωνη απόφασή του. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας και ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Αριστείδης Κομπότης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε ο Νίκος Κουτουμάνος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».