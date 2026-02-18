ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Καθολική απεργία από τους εργαζόμενους στην Ανακύκλωση

Με καθολική συμμετοχή πραγματοποίησαν απεργία χθες από τα ξημερώματα οι εργαζόμενοι στηνσταΗ απεργία αποφασίστηκε σε Γενική Συνέλευση, ενώ απόφαση στήριξης πήρε και το Συνέδριο τουτην Κυριακή. Μάλιστα, με ομόφωνη απόφαση νέας ΓΣ χθες το πρωί μπροστά στο εργοστάσιο

Από νωρίς στήθηκε και η απεργιακή φρουρά μπροστά στις εγκαταστάσεις, με τους εργαζόμενους μαζί με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων να δίνουν τη μάχη για την επιτυχία της κινητοποίησης. Μέσα στη βροχή, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, με τα δεμάτια ανακυκλώσιμων υλικών στοιβαγμένα στο φόντο να αποτυπώνουν στην πράξη ότι η παραγωγή «έσβησε» από την καθολική συμμετοχή στην απεργία, κυριάρχησαν τα συνθήματα «Τέρμα πια στην απληρωσιά» και «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά».

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καταβολή όλων των δεδουλευμένων. Οπως καταγγέλλει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, δεν είναι η πρώτη φορά που η εργοδοσία καθυστερεί να πληρώσει τους εργαζόμενους, προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες, ενώ επιχειρεί να διασπάσει Ελληνες και μετανάστες, πληρώνοντάς τους διαφορετικές μέρες του μήνα.

Σύμφωνα με τους εργάτες, η εργοδοσία έφτασε στο σημείο να καλέσει την αστυνομία ενάντια σε μετανάστες από χώρες της Αφρικής, τους οποίους έχει διώξει από τη δουλειά και παραμένουν απλήρωτοι από τον Οκτώβρη.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μεταξύ άλλων πληρωμή όλων των δεδουλευμένων και μισθοδοσία στην ώρα της (την τελευταία μέρα του μήνα και όχι αργότερα από την 5η του επόμενου), ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, άμεσους ελέγχους για την υγεία και την ασφάλεια, την κατάσταση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, και χορήγηση των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Στο φόντο της κινητοποίησης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων Νίκος Εξάρχος παρενέβη τηλεφωνικά στο Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στα Γιάννενα, ζητώντας επιτόπιο έλεγχο, και ενημερώθηκε ότι αδυνατούσαν να μεταβούν, καθώς η υπηρεσία δεν διαθέτει όχημα.

Να σημειωθεί τέλος ότι σύμφωνα με πληροφορίες παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε άλλες μονάδες της ίδιας επιχείρησης, σε Βόλο και Τρίπολη, με τους εργαζόμενους στον Βόλο να είναι απλήρωτοι εδώ και πολλούς μήνες.