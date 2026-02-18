Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη

Αύριο Πέμπτη στις 11 π.μ. στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος) πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι μηχανικοί με την Επιτροπή Αγώνα τους τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου τους.

Στη συνέχεια «κόβουν την πίτα» σε αγωνιστική εκδήλωση μπροστά από το κτίριο της Κολοκοτρώνη 4, που ο διοικητής του ΕΦΚΑ επιχειρεί να παραδώσει στο τουριστικό κεφάλαιο, για να διατρανώσουν πως το κτίριο θα μείνει στους μηχανικούς ό,τι και να κάνει η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων μηχανικών, με κυριότερο την κλοπή της σύνταξης, που συρρικνώθηκε στο 1/3 του 2010, και την καταβαράθρωση του συστήματος Υγείας που αντιμετωπίζουν μαζί με όλους τους συνταξιούχους. Για να επαναβεβαιώσουν ότι το μαχόμενο συνταξιουχικό κίνημα δεν συμβιβάζεται με το πραξικόπημα του κυβερνητικού συνδικαλισμού, που επιχειρεί να καταλάβει τη διοίκηση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ μέσω δικαστικών αποφάσεων.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κατά συρροή οι εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας
Διαρκής η άνοδος για τις δυνάμεις της ΔΑΣ από το 2013
Σήμερα διαδηλώνουν στην Αθήνα για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Οι σχολικές καθαρίστριες στέλνουν μήνυμα: «Τίποτα δεν χαρίζεται, μονόδρομος η οργάνωση, η διεκδίκηση, η αλληλεγγύη»
Υποδοχή με... κουβάδες για τα νερά στο «αναβαθμισμένο» ΕΣΥ
Καθολική απεργία από τους εργαζόμενους στην Ανακύκλωση
 Απαιτεί την άμεση ανάκληση απόλυσης από την εργοδοσία «Γιώτης»
 Σήμερα η εκδήλωση για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
 Προετοιμάζει την επιτυχία της απεργίας στις 25 Φλεβάρη
 Κάλεσμα στους εργαζόμενους της «Βιολάντα» να συμμετάσχουν στη σύσκεψη σωματείων
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Καθαριστριών/στών Αττικής
 Αποτέλεσμα - απάντηση σε κυβέρνηση και εργατοπατέρες
 Σε ξενοδοχείο μετεγκαθίστανται οι Κινέζοι οικοδόμοι που διέμεναν σε άθλιες συνθήκες
Απεργούν από χθες μέχρι αύριο Πέμπτη
 Στις 25 Φλεβάρη οι αρχαιρεσίες
Εδώ και έναν μήνα δεν έχουν καθαριστεί λεωφορεία και τρόλεϊ!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ