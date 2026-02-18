ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη

Αύριο Πέμπτη στις 11 π.μ. στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος) πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι μηχανικοί με την Επιτροπή Αγώνα τους τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου τους.

Στη συνέχεια «κόβουν την πίτα» σε αγωνιστική εκδήλωση μπροστά από το κτίριο της Κολοκοτρώνη 4, που ο διοικητής του ΕΦΚΑ επιχειρεί να παραδώσει στο τουριστικό κεφάλαιο, για να διατρανώσουν πως το κτίριο θα μείνει στους μηχανικούς ό,τι και να κάνει η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων μηχανικών, με κυριότερο την κλοπή της σύνταξης, που συρρικνώθηκε στο 1/3 του 2010, και την καταβαράθρωση του συστήματος Υγείας που αντιμετωπίζουν μαζί με όλους τους συνταξιούχους. Για να επαναβεβαιώσουν ότι το μαχόμενο συνταξιουχικό κίνημα δεν συμβιβάζεται με το πραξικόπημα του κυβερνητικού συνδικαλισμού, που επιχειρεί να καταλάβει τη διοίκηση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ μέσω δικαστικών αποφάσεων.